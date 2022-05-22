«وحدة الشراكة» تتولى مهمة اختيار تحالفات محترفة لإدارة وتشغيل 3 مشروعات بـ«الدخيلة»

طلبت هيئة ميناء الإسكندرية من وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة المالية، المساندة فى ترسية واختيار تحالفات مناسبة من القطاع الخاص لإدارة وتشغيل 3 مشروعات يجرى إنشاؤها فى الوقت الحالى بميناء الدخيلة، بحسب تصريحات المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة.

وأضاف لـ«المال» أن الوحدة تعكف حاليًّا على إعداد التفاصيل والدراسات والمستندات اللازمة لمناقصة تأهيل الراغبين فى المنافسة على المشروعات المذكورة سابقًا، ليتم فيما بعد طرح مناقصة أخرى تقتصر على المؤهلين لتولى المهام المطلوبة.

وأعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولى، فى مؤتمر صحفى الأحد الماضى، أنَّه سيتم دمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة كيان واحد تمهيدًا للطرح فى سوق المال، والطرح بشكل رئيسى سيكون للمصريين، مع إتاحة نسبة للمستثمرين الأجانب.

وبعدها بأيام أعلن كامل الوزير، وزير النقل، فى تصريحات تلفزيونية، أن الموانئ هى «الإسكندرية، ودمياط، وشرق وغرب بورسعيد، والأدبية، والسخنة، وسفاجا»، وستحول من هيئات إلى كيانان تحت مظلة شركة قابضة، مؤكدًا عدم وجود نوايا للبيع، ولكن الأمر يقتصر على الإدارة والتشغيل بالتعاون مع القطاع الخاص، ومن حق المستثمر -بعد طرحها فى البورصة- أن يكون له مقعد فى مجلس إدارة الشركة.

وأشار «حنورة» إلى أن المشروعات الثلاثة هى: محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة الجارى تنفيذها حاليًّا بطول رصيف بحرى 625 مترًا، وعرض 52.6 متر، وعمق يصل إلى 15 مترًا، للقدرة على استقبال 4 سفن بحرية فى نفس الوقت، وظهير خلفى بمساحة 300 ألف متر مربع التخزين المؤقت للبضائع.

وتصل الطاقة الاستيعابية للمشروع قرابة 7 ملايين طن سنويًّا، وتحتوى على منطقة متكاملة لتخزين الغلال بها 15 صومعة غلال معدنية.

والمشروع الثانى، محطة الحاويات الثالثة بذات الميناء والمعروفة بالرصيف 100، بطول 1850 مترًا، وهو ما سيسمح باستقبال 4 سفن بطول 240 مترًا، وسفينة بطول 400 متر، بما يرفع الطاقة الاستيعابية 2 مليون حاوية.

وتتراوح أعماق أرصفة المحطة من 15 – 17 مترًا، بطاقة استيعابية للغلال والبضائع العامة تتراوح من 6 – 7 ملايين طن / سنويا، علاوة على 11 مليون طن بضائع حاويات، وتقدر التكلفة الإنشائية للمشروع بنحو 3 مليارات.

المشروع الأخير هو محطة الصب غير النظيف التى سيتداول بها الفحم وأكسيد الحديد والخردة، بطول رصيف يصل 765 مترًا وعرض 32.9 متر، وعمق 15 مترًا، ومساحة تخزين 188 ألف متر مربع.

وتحتاج هذه المشاريع إلى كيانات وتحالفات محترفة فى أساليب الإدارة والتشغيل والسياسة التسعيرية، ولديها الملاءة المالية والفنية اللازمة لتحقيق المستهدف من التعاقد، ومن ثم فإنه سيتم اختيار التحالف المناسب وفقًا لدرجات تقييم دقيقة جدًّا بحسب تأكيدات المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة.