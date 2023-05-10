«وحدة الشراكة» تترقب الانتهاء من تقييم 3 تحالفات تتنافس على ميناء العاشر الجاف

تترقب الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص «p.p.p» بوزارة المالية، الانتهاء من التقييم الفنى لعروض 3 تحالفات تتنافس على تصميم وإنشاء واستغلال وصيانة وتمويل الميناء الجاف، والمركز اللوجستى بمدينة العاشر من رمضان، حسبما ذكر المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة.

ويضم التحالف الأول قائمة شركات «MSC» والسويدى إلكتريك-CEVA Logistics-CMA CGM، والثانى موانئ أبوظبى – أوراسكوم للإنشاءات، والأخير Bollore-Meridiam.

وأضاف «حنورة» لـ«المال» أنه يتوقع الانتهاء من التقييم الفنى لعروض التحالفات الثلاثة نهاية مايو الحالى، أو مطلع الشهر المقبل على أقصى تقدير، يعقبه فتح المظاريف المالية للعطاءات التى قد تستغرق 3 أشهر عمل.

ويقام الميناء على مساحة 250 فدانًا، منها 60 لإقامة الميناء الجاف و190 للمركز اللوجستى، وتقدر التكلفة الاستثمارية المتوقعة بنحو 450 مليون دولار بمدة انتفاع 30 عامًا.

وذكر رئيس الوحدة أنه يستهدف إعلان التحالف الفائز أواخر الربع الثالث من عام 2023، مشيرًا إلى أنه يتم تقييم العطاءات المقدمة للشركات وفقًا للمعايير الموضوعة فى كراسة شروط المناقصة.

وأعلنت وزارة النقل أنها تنوى تنفيذ خطة تتضمن إنشاء 14 ميناء جافًا، ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، للقضاء على تكدس الحاويات فى الموانئ البحرية وعلى مشكلة غرامات التأخير التى يتم سدادها للخطوط الملاحية نتيجة عدم خروج البضائع فى توقيتها المحدد. ويعتبر الميناء الجاف منطقة وصول وتحرك للبضائع، فعند استيرادها يتم الكشف عليها من خلال جميع جهات العرض، منها الرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الزراعى، والصحى، وأخرى.