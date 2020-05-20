وحدة الشراكة : تأجيل طرح مشروعات تحلية المياه بسبب «كورونا»

نتيجة ذلك سيتم إرجاء طرح مناقصات التنفيذ حتى الربع الأخير من عام 2020، بناء على توقعات عودة الحياة لطبيعتها فى ظل القرارات الحكومية الأخيرة.

قالت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية إن القيود المفروضة على حركة السفر نتيجة تداعيات فيروس كورونا المُستجد أثرت على توقيت طرح المشروعات التى كان من المُقرر طرحها العام الحالى.

وأكد عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة – فى تصريحات لـ «المال» – أن مشروعات تحلية المياه الأربعة، التى كان مقررا طرحها، يشارك فى وضع الدراسات الخاصة بها بعض المكاتب الاستشارية الأجنبية، مشيرا إلى أن القيود المفروضة على حركة السفر تسببت فى صعوبة انتقال ممثلى المكاتب وإتمامهم للدرسات المطلوبة، مما ترتب عليه إرجاء مواعيد طرح المشروعات.

وأوضح أنه نتيجة ذلك سيتم إرجاء طرح مناقصات التنفيذ حتى الربع الأخير من عام 2020، بناء على توقعات عودة الحياة لطبيعتها فى ظل القرارات الحكومية الأخيرة.

كان «حنورة» قال – فى تصريحات سابقة لـ «المال» – إنه سيتم طرح 4 مشروعات جديدة لتحلية المياه خلال 2020، بالتعاون مع وزارة الإسكان، بالساحل الشمالي، والبحر الأحمر، وإنه من المُرجح طرح مناقصات تنفيذ المحطات للتحالفات المتنافسة بنهاية الربع الثانى من العام الحالى أو بداية النصف الثاني.

وحول المرحلة الثانية من مشروع المدارس قال «حنورة» إنه سيتم أيضا إرجاء طرح المناقصات الخاصة به حتى يوليو المقبل بدلا من الموعد الذى كان مقررا له فى مارس الماضي.

وتشمل المرحلة الثانية من مشروع المدارس الذى سيتم طرحه بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم 100 مدرسة.

يُذكر أنه فى بداية العام الماضى تم إطلاق المشروع القومى للشراكة مع القطاع الخاص، لبناء وتشغيل وإدارة وصيانة مدارس بنظام الشراكة، وشملت المرحلة الأولى إقامة 910 فصول، بتكلفة تقدر بنحو 500 مليون جنيه.