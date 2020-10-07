وحدة الشراكة بالمالية: 120 مليون دولار التكلفة الاستثمارية لميناء العاشر من رمضان الجاف

كشفت وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أنه سيتم بنهاية العام الجارى طرح ميناء العاشر من رمضان الجاف بتكلفة استثمارية تصل إلى 120 مليون دولار.

وقال عاطر حنورة، رئيس وحدة الشراكة إن المشروع سيتم طرحه فى مناقصة تشهد منافسة دولية مفتوحة، وإن التكلفة الاستثمارية المتوقعة للميناء قيمتها 120 مليون دولار، بينما لم يتم تحديد التكلفة الاستثمارية للمركز اللوجيستى الملحق به، حيث لا تزال قيد الدراسة.

وأشار حنورة إلى أن هناك عدداً من الجهات الدولية أبدت استعدادها لتمويل المشروع المقام على مساحة 250 فداناً، أبرزها البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، و البنك الافريقى للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، فضلا عن البنوك التجارية المصرية.

ويشمل المشروع إنشاء ميناء جاف ومركز لوجيستى ملحق بالميناء بهدف تيسير حركة التجارة وخدمة المناطق الصناعية فى العاشر من رمضان وبدر والعين السخنة وشرق بورسعيد، بالإضافة إلى خدمة العاصمة الإدارية الجديدة مع الربط بين المشروع وشبكة السكك الحديدية للوصول للموانئ البحرية لنقل البضائع.

يشار إلى أن وزارة النقل تعتزم إقامة 10 مشروعات فى الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وتضم القائمة: «ميناء جاف فى مدينة السادات على مساحة 75 فدانًا، وآخر فى بنى سويف على مساحة 100 فدان، وإنشاء منطقة لوجستية على مساحة 238 فدانا فى قسطل، إلى جانب ميناء جاف فى الطور على مساحة 100 فدان وفى سوهاج الجديدة على 44 فدانًا، وآخر فى دمياط الجديدة على مساحة 15 فدانًا، وميناء جاف فى منطقة برج العرب، على مساحة 90 فدانًا، إضافة إلى ميناء العاشر من رمضان، وميناء فى 6 أكتوبر.