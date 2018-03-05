وحدة الشراكة: استمرار تلقى عروض ميناء 6 أكتوبر الجاف حتى 5 أبريل

مدحت إسماعيلقررت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، بوزارة المالية، تمديد فترة تلقى مستندات تأهيل التحالفات، والشركات الراغبة فى المنافسة على عقد مشاركة حسب أحكام القانون 67 لسنة 2010 لتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر، حتى 5 أبريل المقبل، بدلا

مدحت إسماعيل

قررت الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص، بوزارة المالية، تمديد فترة تلقى مستندات تأهيل التحالفات، والشركات الراغبة فى المنافسة على عقد مشاركة حسب أحكام القانون 67 لسنة 2010 لتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر، حتى 5 أبريل المقبل، بدلا من 7 مارس الجاري.

وقال مصدر مطلع، إن القرار جاء استجابة إلى طلب عدد من الشركات مد الفترة لحين استكمال أوراقها، والدخول فى تحالفات مع شركات راغبة فى تنفيذ المشروع، لافتا إلى تقدم 40 تحالفا بطلبات حتى نهاية الأسبوع الماضى، متوقعا أن يصل العدد إلى 70 شركة قبل إغلاق باب تلقى المستندات.

وكانت وزارة النقل، ممثلة فى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، وبدعم فنى من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، دعت نهاية ديسمبر الماضى الشركات والتحالفات المهتمة إل التقدم بطلبات التأهيل للدخول فى منافسة للفوز، بتصميم وتمويل وبناء وتجهيز وتشغيل وصيانة واستغلال ميناء جاف بمدينة 6 أكتوبر من خلال إبرام عقد مشاركة مع القطاع الخاص وإعادة ملكية أصول المشروع إلى الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، فى حالة تشغيلية جيدة حسب العقد بعد انتهاء مدة المشروع.

وأشار إعلان الطرح، إلى إمكانية طالب التأهل، أن يتقدم فى شكل شركات منفردة أو تحالف شركات.

وتسعى «النقل» خلال الوقت الراهن، إلى تسويق مشروع الميناء بمدينة 6 أكتوبر، والمقرر أن يعقبه طرح إنشاء مركز لوجيستى على 300 فدان للتكامل مع الميناء الجاف، فى إطار خطة استثمارية طموح تتبناها الحكومة، ومقرر أن يقام على400 فدان، بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بتكلفة استثمارية 100 مليون دولار.