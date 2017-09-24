وحدات مصرفية تؤكد انتعاش اعتمادات التصدير

❏ هدوء فى تمويل الواردات مع بقاء سعر الدولار عند مستويات مرتفعةسهير محمدقال مسئولو العمليات المصرفية ببعض البنوك، إن هناك نشاطا ملحوظا على مستوى إدارات الاعتمادات المستندية، وخاصة على مستوى التصدير بعد الارتفاع الملحوظ فى سعر الدولار، فيما سيطرت حالة من الاستقرار على أنشطة الاستيراد على الرغم من

❏ هدوء فى تمويل الواردات مع بقاء سعر الدولار عند مستويات مرتفعة

سهير محمد

قال مسئولو العمليات المصرفية ببعض البنوك، إن هناك نشاطا ملحوظا على مستوى إدارات الاعتمادات المستندية، وخاصة على مستوى التصدير بعد الارتفاع الملحوظ فى سعر الدولار، فيما سيطرت حالة من الاستقرار على أنشطة الاستيراد على الرغم من تراجع سعر الدولار تحت 18 جنيها.

وأكد د. سامح غراب، مدير عام قطاع العمليات المصرفية ببنك التنمية الصناعية والعمال المصرى، أن هناك حالة من الاستقرار تسيطر على نشاط الاعتمادات المستندية، خاصة فى ظل انتهاء قائم الانتظار بعد توافر الدولار بالبنوك، بعد أن أصبحت الحصيلة كبيرة ولكن من الملحوظ زيادة الأنشطة المصرفية المتعلقة بالتصدير، مع ارتفاع درجة التنافسية للصادرات المصرية.

وأوضح أن هناك تراجعا ملحوظا على مستوى استيراد السلع الكمالية والرفاهية، نتيجة للقرارات المتتالية التى تم اتخاذها لترشيد الاستيراد، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف، ولكن استيراد السلع الأساسية مستمر بنفس معدلاتها، خاصة المواد الخام التى ليس لها بديل فى السوق المحلية وقطع الغيار والآلات.

أما على مستوى التصدير فقال إن هناك نشاطا ملحوظا على مستوى الصادرات فى كل القطاعات، وعلى رأسها الأثاث، والمنسوجات والملابس الجاهزة لدول فى أمريكا وأوروبا، بالإضافة إلى تصدير بعض الفاكهة والخضروات المجمدة للدول العربية.

ومن جانبه، قال طارق بخيت، مدير عام أحد فروع البنوك العامة، إن الهدوء يسيطر على أنشطة الاعتمادات المستندية، خاصة من جانب المستوردين.

وأرجع السبب إلى اتجاه عدد ليس قليل من المستوردين إلى وقف النشاط واستثمار أموالهم فى الشهادات التى تمنح عائدا صافيا %20 ، وهو لا يتحقق كثيرا فى التجارة ويشكل بالنسبة لهم عائدا كبيرا بعيدا عن مخاطر التجارة، خصوصا أن هذه الشهادات تحقق عائدا كبيرا بالنسبة للمبالغ الكبيرة التى يضعها التجار ورجال الأعمال التى تقدر بالملايين.

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تزيد وتيرة النشاط على مستوى إدارات الاعتمادات المستندية، خلال الشهور القادمة قبل انتهاء السنة المالية، وإجازات الكريسماس فى الخارج.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي، تراجع العجز في الميزان التجاري خلال العام المالي (2016 -2017 ) بنحو %8.4، ليصل إلى 35.4 مليار دولار، مقابل 38.7 مليار دولار، نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية بنحو 3 مليارات دولار، وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية 265.6 مليون دولار.

وارتفعت حصيلة الصادرات السلعية بنحو %15.9 لتصل إلي 21.7 مليار دولار، مقابل 18.7 مليار دولار في الفترة المقابلة، وجاء ذلك نتيجة زيادة كل من حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية، بمعدل 16.2% لتسجل نحو 15.1 مليار دولار، مقابل نحو 13 مليار دولار كنتيجة لتحسن درجة التنافسية للصادرات المصرية، عقب قرار تحرير سعر الصرف، وحصيلة الصادرات البترولية بمعدل %15.4 لتسجل 6.5 مليار دولار، بدلاً من 5.7 مليار دولار.

وتراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل %0.5 لتسجل نحو 57.1 مليار دولار، مقابل نحو 57.4 مليار دولار، إذ تراجعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية، بمعدل %4.5 لتسجل نحو 45.9 مليار دولار مقابل نحو 48.1 مليار دولار، بينما ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية البترولية بنحو 1.9 مليار دولار.

وأظهرت بيانات الفترة من أبريل حتى يونيو 2017 تحسن عجز الميزان التجاري بمعدل %5.1 ليسجل نحو 8.4 مليار دولار، مقابل 8.8 مليار دولار نتيجة ارتفاع حصيلة الصادرات السلعية، بمعدل %7.4 وتراجع المدفوعات عن الواردات السلعية بمعدل %0.4.