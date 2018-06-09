وحدات طبية بشواطئ مطروح مع انطلاق موسم المصايف

معتز محمودكشف مصدر فى محافظة مطروح أنه يجرى بحث مقترح لإقامة وحدات طبية بالشواطئ لخدمة المصطافين.وأضاف المصدر أن اللواء محافظ مطروح ناقش مؤخرا فى اجتماع مع عدد من قيادات المحافظة ومسئوليها لبحث الاستعدادات لعيد الفطر إقامة وحدات طبية بالشواطئ لخدمة المصطافين.وأشار إلى أنه تم أيضا خلال ال

معتز محمود

كشف مصدر فى محافظة مطروح أنه يجرى بحث مقترح لإقامة وحدات طبية بالشواطئ لخدمة المصطافين.

وأضاف المصدر أن اللواء محافظ مطروح ناقش مؤخرا فى اجتماع مع عدد من قيادات المحافظة ومسئوليها لبحث الاستعدادات لعيد الفطر إقامة وحدات طبية بالشواطئ لخدمة المصطافين.

وأشار إلى أنه تم أيضا خلال الاجتماع التوجيه لوكيل وزارة الصحة بالمحافظة بمتابعة توافر النوبتجيات، واستعدادها الدائم من الأطباء والممرضات بأسمائهم بجميع المستشفيات طوال 24 ساعة، و التأكد من توافركافة المستلزمات و الأدوية والاجهزة الطبية وتجهيزها مع تكثيف لجان المرور المفاجئ والمستمر عليها.

وأوضح المصدر أنه من المقرر أن يتم الأهتمام بتكثيف رش المبيدات للقضاء على الحشرات بجميع مدن المحافظة.

ولفت إلى أنه تم التشديد على ضرورة العمل على متابعة نقاط وسيارات الاسعاف البالغ عددها 102 سيارة على جميع الطرق والتجمعات السكنية.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تطوير مستشفى النجيلة المركزي الجديد، بتكلفة تبلغ نحو 200 مليون جنيه، كمستشفى للإحالة، لاستقبال كافة الحالات سواء من مدن غرب مطروح أو من ليبيا، والمقامة علي مساحة 8 آلاف متر مسطح ، وتضم 24 سرير إقامة داخلي، وعدد 9 أسرة عناية مركزة، و 5 وحدات غسيل كلوي ،و 8 عيادات خارجية، وقسم أشعة متكاملة ،ومعمل متكامل، بالإضافة إلى 68 سرير إقامة للعاملين بالمستشفي، لتقدم الخدمة الطبية اللائقة لأهالي قطاع غرب محافظة مطروح وشمال أفريقيا ، وهى تعمل تجريبياً منذ 6 أشهر.



كما أنه تم دعم القطاع الطبي بمبلغ 53 مليون جنيه منها مليون جنيه أدوية و 15,5 مليون جنيه لإجراء عمليات وتحويلات للمرضى غير القادرين ، إلى مستشفيات القوات المسلحة، بالإضافة إلى تقديم 75 كرسي كهربائي متحرك لمساعدة المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة، وكل ذلك من خارج الصندوق بعيداً عن ميزانية المحافظة.



كما أنه تم دعم المستشفى العام بمرسى مطروح، بعدد من الأجهزة الطبية من رجال الأعمال كوحدات غسيل الكلى وغيرها، بالإضافة إلى افتتاح أشعة الرنين بتكلفة 11 مليون جنيه، لتلبية مطالب المواطنين بمطروح بوجود جهاز الرنين المغناطيسي بمستشفيات الدولة بدلا من إجراء الإشاعات بالمراكز الطبية الخاصة ذات التكلفة المالية العالية، كما يجرى إقامة عمارات سكنية للأطباء بمستشفى مطروح العام، بتكلفة 9 ملايين جنيه لتحقيق الاستقرار وعامل الجذب لهم.



كما تم استحداث مراكز طبية لم تكن موجودة من قبل بالتعاون مع رجال الأعمال بالمحافظة، للتيسير على أهالي مطروح ، وتخفيف معاناة ومشقة السفر للعلاج خارج المحافظة، منها افتتاح مركز الفيروسات الكبدية، بمستشفي الحميات بمدينة مرسي مطروح، لعلاج مرضي فيرس سي في سابقة هي الأولي بالمحافظة، تخفيفاً علي المرضي، بدلا من السفر إلي الإسكندرية والقاهرة متحملين مشقة السفر والتكلفة الباهظة مع استهداف علاج 1000 مريض من الفيروسات الكبدية بالمحافظة.



ويجري حاليا العمل في إنشاء مركزي القلب والتوحد العالميين، بتكلفة نحو 150 مليون جنيه، تبرع من رجال الأعمال السعوديين، والانتهاء من إنشاء المركزين خلال عام ونصف، حيث يجرى إقامة مركز قلب عالمي على مساحة 16 ألف متر، للتخفيف عن مرضي القلب بمطروح.



كما يجري حاليا إنشاء مركز التوحد علي مساحة 4 آلاف متر، كأول مركز متخصص لعلاج أطفال التوحد في مصر ، تحقيقاً لرؤية رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بحالة هؤلاء الأطفال وإنشاء مركز علاج لهم والتيسير على أسرهم، لافتا إلى أن الهدف من ذلك المركز هو أن تكون مطروح مقصد وجذب سياحي وعلاجي، خاصة مع توفير الإقامة والإعاشة بذات المركز للأطفال وأسرهم وتوفير مكان آمن للأطفال فى حالات سفر الأسرة للخارج، بالإضافة إلى إقامة وحدة صحية بتكلفة 6 ملايين جنيه، بسيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين تبرع من إحدى سيدات الأعمال السعوديات.

