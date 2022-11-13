وحدات تحليل فني : «egx30» يختبر حاليًا مقاومة «11800-11850 نقطة»

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختير حاليًا منطقة المقاومة 11800-11850 نقطة، ونها لمستويات أعلى حتى 12100 .

وأنهت البورصة تعاملاتها الأسبوع الماضى على ارتفاع جماعى للمؤشرات بقيادة EGX30 بنسبة %4.39 مغلقًا عند 11756 نقطة، وEGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %0.81 إلى 2231 نقطة، وEGX100 الأوسع نطاقًا بحوالى %1.52 إلى 3275 نقطة.

وسجل رأس المال السوقى مكاسب بنحو %3 قيمتها 20.6 مليار جنيه، مغلقًا عند 781.7 مليار جنيه، مقارنة بـحوالى 761.1 مليار الأسبوع السابق.

وسجل إجمالى التداولات خلال الأسبوع الماضى 7.3 مليار جنيه، اقتنصت الأسهم منها %82.23 داخل المقصورة، بينما كان نصيب السندات %17.77.

واتجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافى 132.5 مليون جنيه، بنسبة %7.8 من التعاملات، و91.7 مليون، بحوالى %10.9.

بداية قالت بحوث شركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” يختبر مستوى المقاومة 11800 نقطة، كما أن كفة الاحتمالات ترجح المزيد من الصعود نحو صوب المقاومة الثانية 11970-12070 نقطة .

وأوصت “نعيم” بشراء سهم “مصر لانتاج الأسمدة 114 جنيه، وحددت مستهدفاتهُ عند 128 ثم 137 جنيه .

من جانبهُ قالت بحوث شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن البورصة المصرية كانت قد أنهت تعاملات الأسبوع الماضي على صعود عند مستوى 11756 نقطة بدعم تحركات سهم “التجاري الدولي”.

ورجحت أن يتحرك مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” عند 11850 نقطة ثم 12000 نقطة، ونصحت باستغلال أي ارتفاعات لبدء عمليات جني الأرباح .

.