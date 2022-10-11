وحدات تحليل فني : مؤشر «egx30» يختبر مقاومة 10050 – 10045 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، إن مؤشر “egx30” الرئيسي يختبر حاليًا مستوى المقاومة 10050 – 10045 نقطة، موضحين أن تجاوزها سيدفعه لمتسويات أعلى خلال الجلسات القليلة المقبلة .

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية لا يزال يختبر مستوى المقاومة 10050 نقطة، موضحةً أن تمكنهُ من تجاوزه لأعلى سوف يفتح باب الصعود نحو 10465 نقطة خلال عدة جلسات .

وعلى جانب أخر أوضحت “نعيم” أن كسر هذا المستوى لأدني سوف يدفع لمزيد من التراجع صوب 9485 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية بشكل عام .

فيما قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر يتحرك حاليًا في نطاق عرضي ضيق، بين 10010 و 9931 نقطة .

ونوهت أن المؤشر يختبر حاليًا مقاومة 10045 نقطة، موضحةً أن الاختراق المؤكد لهذه المستويات يدفع بالمؤشر إلي المستهدف التالي عند 10200، وأوصت بالتداول الحر حتى ذلك الحين .

وسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعا طفيفا بنهاية تعاملات أمس الإثنين بواقع %0.08 للمؤشر الرئيسي «EGX30» ليغلق عند 9948 نقطة، كما صعد «EGX70» للأسهم المتوسطة والصغيرة بنحو %0.04 مسجلا 2185 نقطة، وسار على دربهما «EGX100» بنسبة %0.05 ليسجل 3123 نقطة.