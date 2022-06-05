وحدات تحليل فني تُوصي متعاملي البورصة المصرية بالانتقائية والاحتفاظ بالسيولة

وجهت وحدات تحليل فني نصائحها لمتعاملي البورصة المصرية خلال الوقت الحالي، للتحرك بشكل انتقائي والاحتفاظ بمعدلات السيولة قدر المستطاع حتى يخترق المؤشر مستوى المقاومة عند 10280 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” في طريقهُ لاختبار مستوى الدعم 9765 نقطة، وبناء عليه أوصت المتعاملين بالتحرك بشكل انتقائي خلال تلك الفترة .

وأوضحت أن تمكن المؤشر من الارتداد لأعلى بنجاح من تلك المستويات قد يوفر له لمعاودة الصعود صوب 10300 و 10570 نقطة.

وعلى جانب آخر قالت إن كسر مستوى 9765 نقطة لأسفل سوف يدفع لمزيد من التراجع نحو مستوى 9400 نقطة.

وأوصت بحوث “مباشر” المتعاملين بالاحتفاظ بمعدلات السيولة قدر المستطاع خلال الوقت الحالي، حتي يكون المؤشر قادر على اختراق مقاومة 10280 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية شهدت حركة هابطة بشكل جماعي خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وسط مبيعات للمستثمرين الأجانب بقيمة 240 مليون جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي “egx30” بنسبة 1.89% ليصل إلى 10007 نقطة، والمؤشر السبعيني للأسهم الصغيرة والمتوسطة “egx70ewi” بنسبة 0.6% إلى 1736 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا “egx100ewi” بنسبة 0.72% إلى 2608 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 9.5 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر، متراجعاً بنحو 1.42% إلى 659.7 مليار جنيه.