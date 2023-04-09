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وحدات تحليل فني تُرجح مزيدًا من تراجع البورصة على المدى القريب

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كانت استهلت تعاملات اليوم على صعود جماعي

وحدات تحليل فني تُرجح مزيدًا من تراجع البورصة على المدى القريب
أسماء السيد

أسماء السيد

2:23 م, الأحد, 9 أبريل 23

توقعت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية أن تشهد البورصة المصرية حالة من التراجع  على المدى القريب، بعد الهبوط من المقاومة السابقة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، استهلت تعاملات اليوم الأحد 9-4-2023، على ارتفاع جماعي وسط توجه شرائي للمستثمرين العرب.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ، بنسبة 0.21% عند مستوى 16745 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 0.38% عند مستوى 2956 نقطة، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنحو 0.38%، عند 4436 نقطة.

ووصل عدد الأسهم المتداولة 158 سهما، ارتفع منها 27 سهما، وتراجع 12 سهما، فيما استقر 119 دون تغيير .

من جانبه قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” كان قد تراجع من مستوى المقاومة 17110 نقطة .

ولفتت إلي أن هذه سيؤدي بدوره إلي مزيد من التراجع حتى مستوى 16100 نقطة خلال عدة جلسات .

واوصت “نعيم” بشراء سهم “بي انفستمنتس” وقالت إنهُ لديه مستهدفات عند 23.95 ثم 27.50 جنيه .

وفي السياق ذاتهُ قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر الرئيسي كان قد أنهى تعاملات الأسبوع الماضي على تراجع ووصل 16700 نقطة .

ولفتت إلي احتمالية تحرك المؤشر على المدى القريب نحو 16520 – 16470 نقطة، موضحةً أن الصعود يتحقق بالتداول أعلى 17100 نقطة وحتى ذلك الحين نصحت بتخفيف المراكز المفتوحة .

أسماء السيد

أسماء السيد

2:23 م, الأحد, 9 أبريل 23