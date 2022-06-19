وحدات تحليل فني ترجح استمرار تراجع مؤشر البورصة الرئيسي نحو دعم 9770 نقطة

توقعت وحدات تحليل فني بنوك استثمار أن تستكمل مؤشرات البورصة المصرية تراجعها نحو مستوى دعم 9770 نقطة خاصة في حالة عدم القدرة على التماسك بعد التراجع دون منطقة 9930-9950 نقطة .

وأنهت البورصة تعاملات الأسبوع الماضى على تراجع جماعى لمؤشراتها، وسط انخفاض لرأس المال وقيم التداول، واتجاه بيعى من المستثمرين الأجانب.

وتراجع المؤشر الرئيسى للسوق EGX30 بنسبة 3.6% مغلقا عند 9867 نقطة، والسبعينى بنحو 0.18% مسجلا 1854 نقطة، والمئوى بحوالى 0.96% إلى 2739 نقطة.

وقالت وحدة بحوث “نعيم” إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي، لم يتمكن من التماسك أعلى من مستوى الدعم 9950 نقطة، موضحةً أن ذلك سيعزز من احتمالات التراجع صوب مستوى الدعم التالي 9770 نقطة .

وأوضحت “نعيم” أنهُ بشكل عام فإن كسر مستوى 9970 لأسفل سوف يهدد بمزيد من التراجع نحو مستوى 9400 نقطة، ونصحت المتعاملين بالإنتقائية .

وعلى جانب آخر قالت بحوث “مباشر” إن المؤشر الرئيسي انخفض ما دون مستوى الدعم 9930 نقطة، وتوقعت حدوث تراجع إضافي نحو 9770 نقطة .