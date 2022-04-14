قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية، إن تراجع مؤشرات البورصة المصرية دون مستويات الدعم الحالية سيدفعها لمزيد من الهبوط نحو 10500 ثم 10300نقطة على المدى القريب، في حالة عدم القدرة على التماسك .

وشهدت مؤشرات البورصة المصرية هبوطًا جماعيًّا ملحوظًا في مستهلّ تعاملات جلسة اليوم الخميس، وسط ضغط بيعي للمستثمرين المصريين. وهبط مؤشر “egx30” الرئيسي بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 10632 نقطة، ومؤشر “egx70ewi” للاسهم الصغيرة والمتوسطة 0.44% إلى 1806 نقطة، ومؤشر “egx100” الأوسع نطاقًا بنسبة 0.97% إلى 2740 نقطة.

وتراجع سهم المجموعة المالية هيرميس المالية القابضة بشكل حادّ بلغ بنحو 19% في التعاملات المبكرة للجلسة، اليوم الخميس، متأثرًا بقرار سحب بنك أبو ظبي الأول الإمارتي لشراء حصة مسيطرة في أسهم المجموعة.

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي كان قد أختبر امس مستوى المقاومة 10950 نقطة.

ولفتت إلي ان استمرار تحرك المؤشر أدني هذا المستوى سوف يدفع به نحو مزيد من التراجعات نحو 10300 نقطة على المدى القريب خلال عدة جلسات .

وعلى جانب أخر قالت وحدة التحليل الفني ببحو “مباشر”، إن المؤشر الثلاثيني يحوم حاليًا حول مستويات الدعم 10670 نقطة، موضحةً أنهُ سيتحرك نحو 10500 نقطة .