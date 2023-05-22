وحدات تحليل فني تتوقع صعود "egx30" بالبورصة المصرية نحو 17100 نقطة

تتوقع وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية اتجاه مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” للصعود نحو 17100 نقطة بشرطة تأكيد اختراق منطقة الدعم 16600 – 16900 لأعلى .

وأستهلت البورصة المصرية اليوم، تعاملاتها الصباحية بجلسة الإثنين على صعود جماعي سجل فيه المؤشر الرئيسي “egx30” ارتفاعًا بنسبة 0.68% ووصل 16975 نقطة .

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن تمكن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية من تأكيد الارتداد أعلى مستوى الدعم 16600 سوف يدفع به للصعود نحو مستوى 17100 نقطة .

فيما أوضحت على صعيد أخر أن حال تم كسر مستوى الدعم المذكور لأسفل فإن ذلك قد يؤدي للتراجع نحو مستوى 16000 نقطة، ونصحت المتعاملين بالإنتقائية .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي كان قد أنهى جلسة أمس الأحد عند مستوى 16860 نقطة وسط أحجام تداول ضعيفة نسبيًا .

ولفتت إلي أن الاختراق المؤكد لمستوى 16900 نقطة سيؤدي إلي دفع المؤشر لمستوى 17100، موضحةً أن مستويات الدعم ستظل عند 16600 إلي 16500 نقطة .

وأنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات أمس، على صعود جماعي بواقع %0.69 لـEGX30، ليغلق عند مستوى 16860 نقطة، و«EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %1.17 مسجلًا 2996 نقطة، و«EGX100» الأوسع نطاقًا بنسبة %1.07 مستقرًا على 4545 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التداولات على الأسهم 1.2 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو مليارين، ليغلق عند 1.094 تريليون جنيه، مقابل 1.094 تريليون مستوى الإغلاق السابق.