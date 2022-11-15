وحدات تحليل فني تتوقع تحرك البورصة في اتجاه صاعد نحو 12500 نقطة

تتوقع وحدات فني ببنوك استثمار محلية أن يواصل مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” حركتهُ الصاعدة على المدى القريب نحو 12500 نقطة .

من جانبهُ قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة الرئيسي “egx30” كان قد أغلق أمس عند أعلى مستوى لهُ منذ شهر مارس 2020 قُرب مقاومة 12070 .

ولفتت إلي أن تحرك المستوى عند مستوى المقاومة المذكور، سوف يعزز من فرصه في الصعود باتجاه مستوى 12500 نقطة، مشيرةً إلي أن تجاوزها سيدفع للتحرك حتى مستويات 13100 ثم 13500 نقطة .

من جانبهُ قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إلي أن البورصة المصرية أغلقت أمس عند مستوى 12070 نقطة، وسط أحجام تداول استثنائية، أستحوذ سهم “التجاري الدولي” صاحب الوزن النسبي الأكبر على نصيب الأسد منها .

وأوضحت أن نقطة التحرك التالية لمؤشر البورصة المصرية الرئيسي هي 12280 على المدى القصير .

افتتحت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على أداء متباين لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للعرب والأجانب حتى أول ساعة من التداولات.

وهبط المؤشر الرئيسي في البورصة المصرية “EGX30” بنسبة 0.33% عند 12096 نقطة، بينما صعد “EGX70” للأسهم المتوسطة بنحو 0.47%، ليسجل 2293 نقطة، كما صعد المؤشر الأوسع نطاقًا ”EGX100” بحوالي 0.37% عند 3360 نقطة حتى الساعة 11:00.

وأغلقت البورصة المصرية جلسة الإثنين، على صعود ملحوظ بين مؤشراتها، وسط اتجاه شرائي للمصريين، وحجم تداولات 3 مليارات جنيه على الأسهم.