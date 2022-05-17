وحدات تحليل فني : البورصة المصرية تحاول حاليًا التماسك أعلى دعم 10400 - 10450 نقطة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن مؤشرات البورصة المصرية تحاول حاليًا التماسك أعلى منطقة الدعم 10400 – 10450 نقطة، موضحين أن الاستقرارأعلها سيدفعها نحو مستويات أعلى على المدى القريب .

بداية قالت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي في محاولة للارتداد أعلى منطقة الدعم الحالية عند 10300 – 10450 نقطة .

وأوضحت في تقريرها البحثي، إن الاستقرار أعلى المستوى المذكور سيدفعها نحو مزيد من الصعود على المدى القصير باتجاه مستوى 10700 ثم 11175 نقطة، موضحةً بأن هذه الرؤية تُعد غير صالحة في حالة عدم التمكن من التماسك أعلى من 10280 نقطة .

من جانبهُ قالت وحدة التحليل الفني بشركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن السوق تواجه حاليًا مستوى الدعم 10440 نقطة، موضحةً أن مستويات 10520 و 10570 نقطة بمثابة مستوى مقاومة للمؤشر الرئيسي .

وأشارت إلي أنهُ في حالة عدم تمكن المؤشر من التماسك عند المستويات الحالية سيدفع ذلك لمزيد من التراجع نحو 10320 – 10280 نقطة .

وأنهت مؤشرات البورصة تعاملات الإثنين على هبوط جماعى، حيث انخفض المؤشر الرئيسي EGX30، بواقع %0.69 ليغلق بمستوى 10461 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 EWI بنحو %0.18، مسجلا 1821 نقطة، وEGX100 EWI الأوسع نطاقا بنسبة %0.3، ليستقر على مستوى 2758 نقطة.

وبلغ إجمالى قيم التعاملات على الأسهم 817.87 مليون جنيه، وفقد رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 5.12 مليار جنيه، ليسجل 689.05 مليار جنيه، مقابل 694.17 مليار جنيه مستوى الإغلاق السابق.