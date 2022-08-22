وحدات تحليل فني: استقرار «egx30» أعلى مقاومة 10340 يدفع البورصة للصعود حتى 11175 قريبا

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن استقرار مؤشر البورصة المصرية الرئيسي “egx30” أعلى مستوى المقاومة الراهن عند 10340 نقطة، سوف يفتح الباب لمزيد من الصعود حتى 11175 نقطة.

وأضافت وحدة التحليل الفني بشركة “نعيم القابضة”، أن مؤشر البورصة المصرية الرئيسي كان قد أغلق أعلى بقليل من نطاق مقاومة 10250 – 10300 نقطة وسط أحجام تداول مرتفعة نسبيا.

وأوضحت أن تمكنهُ من التماسك والثبات أعلى 10300 نقطة سوف يمهد للمؤشر الرئيسي التحرك باتجاه الصعود نحو مستوى 10800 ثم 11175 نقطة، ونصحت المتعاملين بالانتقائية.

وفي سياق متصل، قالت شركة “مباشر لتداول الأوراق المالية”، إن المؤشر قد اختبر بالفعل مقاومة 10200 و10340 نقطة وأغلق حول تلك المنطقة.

ولفتت إلي أن الاختراق المؤكد لمنطقة المقاومة لأعلى سيمهد الطريق نسيبًا نحو مزيد من الصعود بالقرب من 10500 و10680 ثم 10730 نقطة.

وعلى جانب آخر، أشارت إلي أن التداول أدني مستوى 9800 نقطة يتطلب تأمين بعض الأرباح، موضحةً أن هذا المستوى ما زال يعتبر مستوى حماية الأرباح.

وتواجه مؤشرات البورصة المصرية سيناريوهات متفائلة لتحقيق مستهدفات صعودية جديدة، مستفيدة من حالة الزخم المتمثلة فى ارتفاع السيولة والتأثيرات الإيجابية لتثبيت أسعار الفائدة، وعمليات الاستحواذات، ونتائج أعمال الشركات.



