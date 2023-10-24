وحدات تحليل فني: إعلاق البورصة أمس أعلى مقاومة (22500-22425) يدفعها نحو قمم تاريخية جديدة

قالت وحدات تحليل فني ببنوك استثمار محلية إن تمكن البورصة المصرية من الإغلاق بجلسة أمس الإثنين أعلى منطقة المقاومة 22500-22425 يدفعها نحو مزيد من القمم التاريخية وصولا لمستوى 24000 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية أنت تعاملات أمس الإثنين 23-10-2023، على ارتفاع جماعي قوي، بمكاسب سوقية نحو 52 مليار جنيه.

وصعد مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، نحو 2.01%، ليغلق عند مستوى 22572 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بحوالي 1.93%، عند مستوى 4143 نقطة، كما صعد مؤشر البورصة الأوسع نطاقا EGX100، بنحو 2.29%، عند 6296 نقطة.

بداية قالت وحدة التحليل الفني لشركة “نعيم القابضة”، إن مؤشر البورصة الصمرية الرئيسي egx30 ارتفع بجلسة أمس بنحو 2%، مما مكنه من الإغلاق أعلى مقاومة 22425 نقطة .

وأضافت أن التمكن والاستمرار في التحرك أعلى من المستوى المذكور، سوف يدفع نحو مزيد من الصعود عند 22900 نقطة، ثم بعد ذلك 23750 نقطة .

وقالت وحدة التحليل الفني بشركة “برايم القابضة للاستثمارات المالية”، إن مؤشر egx30 كسر أمس مستوى المقاومة السابق عند 22500، موضحةً أن تأكيد الاختراق يدفعه نحو 23800 ثم 24000 نقطة.

وأوضحت أن مستويات الدعم الحالي للمؤشر الرئيسي عند 22285 ثم 21600 نقطة، واعتبرت أن الثانية دعم هام جدا يمكن اعتبارة وقف خسائر للمستثمر قريب الأجل .

