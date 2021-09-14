وحدات المرور تسجل 5191 عربة موديل 2022

بلغ إجمالى عدد السيارات «الملاكي» المرخصة من موديلات 2022 فى مختلف وحدات المرور نحو 5191 مركبة خلال شهر أغسطس الماضى؛ وذلك وفقًا للبيانات الصادرة عن الإدارة العامة للمرور.

تصدرت «نيسان» قائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لموديلات 2022 بوحدات المرور بإجمالى 1058مركبة، تبعتها «شيري» فى المركز الثانى مسجلة نحو 901 وحدة.

وجاءت «سوزكي» فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من ترخيص 574 مركبة، أعقبتها «شيفروليه» فى المركز الرابع بواقع 486 سيارة.

وحلت «تويوتا» فى المرتبة الخامسة بإجمالى ترخيص 393 مركبة، تبعتها «هيونداي» فى المركز السادس بنحو 301 سيارة.

تمركزت «كيا» فى المرتبة السابعة مسجلة نحو 232 مركبة، تبعتها «لادا» فى المركز الثامن بواقع 224 وحدة.

وظهرت «ميتسوبيشي» فى المرتبة التاسعة بعدما تمكنت تسجيل 222 سيارة، تبعتها «هافال» فى المركز الحادى عشر بواقع 204 مركبات.

وحصدت «رينو» المرتبة الثانية عشر بقائمة الماركات التجارية الأكثر ترخيصًا لموديلات 2022 بوحدات المرور، بإجمالى نحو 189 سيارة خلال شهر أغسطس الماضى.

توقع محمد فتحي مدير القطاع التجارى بإحدى شركات السيارات، زيادة أعداد السيارات المرخصة من موديلات 2022 لمختلف الماركات التجارية المطروحة محليًا تزامنًا مع إتجاه كافة الوكلاء والمنتجين المحليين لتنفيذ خططهم التسويقية التى تتضمن طرح وإنتاج الطرازات والفئات الجديدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد فتحى أن الفترة الماضية شهدت نقصًا فى معروض بعض الطرازات وموديلات 2022 لعدد من الماركات التجارية داخل السوق المحلية؛ وذلك لأسباب تتعلق بتأخر عمليات الشحن من الخارج بالنسبة للمركبات الكاملة أو تراجع أعداد الشحنات المستوردة من مكونات الإنتاج الخاصة بالطرازات التى يتم تصنيعها محليًا.

بحسب البيانات المعلنة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تراجعت القيمة الإجمالية لمكونات إنتاج السيارات المستوردة بنسبة %20 لتصل إلى 293.2 مليون دولار خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالى، مقارنة بنحو 366.7 مليون دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.

العلامات الأكثر تراخيصًا لموديل 2022 بالمرور خلال أغسطس الماضى

العلامات التجارية عدد السيارات المرخصة نيسان 1058 شيري 901 سوزوكي 574 شيفروليه 486 تويوتا 393 هيونداي 301 كيا 232 لادا 224 ميتسوبيشي 222 هافال 204 رينو 189 أوبل 139 بى واى دي 107 جيتور 63 شانجان 54 أخرى 36

إعداد : المال

المصدر: الإدارة العامة للمرور