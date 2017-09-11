وجيه: انفينيكس تستحوذ على 15 % من سوق السمارت فون

محمود جمال:كشف أحمد وجيه، مدير مبيعات انفينيكس الصينية للهواتف بمصر، عن استحواذ الشركة على 15 % من سوق الهواتف الذكية محليا بنهاية أغسطس الماضى .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم الاثنين لإطلاق هاتفيها الجديدين نوت 4، ونوت 4 برو بالسوق المصرية .وقال إن العام المقبل سيش



محمود جمال:

كشف أحمد وجيه، مدير مبيعات انفينيكس الصينية للهواتف بمصر، عن استحواذ الشركة على 15 % من سوق الهواتف الذكية محليا بنهاية أغسطس الماضى .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الشركة اليوم الاثنين لإطلاق هاتفيها الجديدين نوت 4، ونوت 4 برو بالسوق المصرية .

وقال إن العام المقبل سيشهد إطلاق الشركة جهازا جديدا مزودا بمعالج من شركة كوالكوم، مضيفا أن المفاوضات مع الشركة المصرية للاتصالات بشأن طرح عروض على الهواتف الذكية التى ستدعم خدمات الجيل الرابع للاتصالات ما زالت مستمرة حتى الآن .

وأضاف أن مبيعات السوق المحلية من أجهزة الهواتف بدأت تتعافى تدريجيا لاسيما مع استقرار سعر صرف الدولار خلال الفترة الأخيرة، حيث عاودت لتلامس مجددا مستوى المليون وحدة شهريا مقابل 600 ألف جهاز فقط بعد تعويم الجنيه.