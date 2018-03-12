وجيه: القانون يتيح الشراكة مع القطاع الخاص في مختلف المرافق

رضوى عبد الرازق ومحمود زكى:قال تامر وجيه، رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، إن القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2010 يتيح المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المرافق من طرق ومحطات مياه وكهرباء وصرف صحى.وأضاف خلال كلمته بمؤتمر سيتى سكيب مصر، أن الشراكة تتركز على العلنية لتطبيق ا

رضوى عبد الرازق ومحمود زكى:

قال تامر وجيه، رئيس الوحدة المركزية للشراكة بوزارة المالية، إن القطاع الخاص وفقا للقانون رقم 67 لسنة 2010 يتيح المشاركة بين القطاعين العام والخاص فى المرافق من طرق ومحطات مياه وكهرباء وصرف صحى.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر سيتى سكيب مصر، أن الشراكة تتركز على العلنية لتطبيق الشفافية، مشيرا إلى أنه وفقا للشراكة يتملك القطاع العام الأرض، ويمتلك القطاع الخاص المرفق وتشغيله طوال مدة العقد والتى تتراوح بين 5 و30 عاما.

وأوضح أنه سيتم التوسع فى آلية طرح المرافق بالشراكة لتلبية الاحتياجات المتزايدة الفترة المقبلة.