وجوه مبدعة في الدراما الرمضانية

إعداد ـ علي راشد:فى كل عام يظهر عدد من الممثلين ليقدموا دورا فارقا فى الموسم الرمضانى، سواء كان بالأداء أو الشخصية ذاتها، ولعل جمال الكتابة يحتاج إلى جمال آخر فى الأداء حتى تصل الصورة إلى المشاهد كما هى بجمالها الكامل، وهذا العام تتزاحم الشخصيات والأفكار داخل الدراما الرمضانية، ويحاول كل فنان إبرا

إعداد ـ علي راشد:

فى كل عام يظهر عدد من الممثلين ليقدموا دورا فارقا فى الموسم الرمضانى، سواء كان بالأداء أو الشخصية ذاتها، ولعل جمال الكتابة يحتاج إلى جمال آخر فى الأداء حتى تصل الصورة إلى المشاهد كما هى بجمالها الكامل، وهذا العام تتزاحم الشخصيات والأفكار داخل الدراما الرمضانية، ويحاول كل فنان إبراز نفسه بطرق مختلفة.

ولعل أبطال الأعمال الدرامية بطبيعتهم يقدمون أدوارا جيدة مثل دور الفتاة التى تصاب بالسرطان وتقدمها هند صبرى فى “حلاوة الدنيا” مع شاب آخر مريض بالسرطان يرفض العلاج ويحاولان معا أن يصنعا حلاوة الدنيا، كذلك أعجب الكثير من النقاد والمشاهدين بأداء الفنانة منة شلبى حينما قدمت دور الفتاة الأيرلندية ذات اللكنة المصرية الصعبة وانفعلوا معها، حتى إن لم يفهموا ما تقول، فى “واحة الغروب”، وأيضاً أداء نيللى كريم فى مسلسل “لأعلى سعر” والعديد من أبطال الدراما الذين قدموا أدوارا مميزة.

ولكن هناك بعض الأسماء التى قد تكون خارج سباق البطولات، إلا أنها قدمت أدوارا مميزة ومن المهم التركيز عليها ونرصد بعض الوجوه المميزة خلال الموسم الرمضانى فى هذا التقرير.



حنان مطاوع الحائرة بين «الطيران» و«المسمط»

تقدم الفنانة حنان مطاوع دورين مختلفين خلال الموسم الرمضانى هذا العام وتظهر مطاوع منذ فترة على استحياء وكانت تداوم الظهور مع الفنان يحيى الفخرانى حيث شاركته فى آخر أعماله “ونوس” ومن قبله “دهشة” وتعتبر من الفنانات اللاتى تبرز شخصياتهن فى الدراما الثقيلة.

وهذا العام تأتى بلون جديد عليها سواء فى مسلسل «حلاوة الدنيا» أو «هذا المساء» ففى الأول تقدم دور السيدة المطلقة التى تنتمى للطبقة المتوسطة إلا أنها ناقمة على حياتها وطليقها وتحاول جذب ابنها إليها، وهو ما يظهر عليها فى المسلسل من خلال عصبيتها الزائدة وتلك الشخصية هى أيضا من الداخل خيّرة ومرحة فى الكثير من الأوقات، ولكنها وقت الأزمات تضعف ومن أكثر المشاهد التى قدمتها بشكل جيد حينما علمت أن صديقتها المقربة التى تعتبر ملجأها فى كل مشاكلها مريضة بالسرطان وهو مشهد بسيط فى المطبخ ولكن عصبيتها مع “الحنفية” وبكاءها الهيستيرى المفاجئ لم يكن مشهدا سهلا، فى المقابل تجد هذه الشخصية فى المسلسل وكأنها مهووسة بسبب طلاقها، خاصة أنها عاطلة.

الأداء خلال المسلسل لا يحتمل الكثير وبسيط للغاية كما أن الشخصية تتطلب خلال المشهد الواحد تحولات مختلفة من البكاء للضحك الحقيقى وبشكل سريع جدا، وتقوم به مطاوع ببساطة، ومشاهدها مع هند صبرى هى أكثر النماذج لذلك.

بينما فى مسلسل «هذا المساء» تقدم شخصية أخرى هى أيضا منفصلة عن زوجها ولكنها “خلعته” إلا أنها راضية تماما، تنتمى لطبقة شعبية وتعمل فى مسمط وتداوم على زيارة الأضرحة والأولياء وفى أحد المشاهد التى التقت فيها بشخص ثرى نشأت بينهما علاقة حب يقدم لها خاتما من الماس وترفضه لأنها لن تستطيع رده ومعنى أن يقدمه لها دون مناسبة هو أمر صعب بالنسبة لها ولطبقتها، إلا أن ملامحها تتغير حينما يقول لها إن له معانى أخرى مثل الزواج.

تتحول الحكاية وتبقى الشخصية راضية إلا أنها بزواجها حتى وإن كان لرجل متزوج لا يضايقها الأمر لأنها فى النهاية تعيش حالة حب حقيقية وليس كمن يتقدمون إليها من طبقتها الشعبية خاصة أنها لا تنجب. أداء الفتاة الشعبية غالبا ما يقع الممثلون خلاله بفخ مطّ الكلمات والتشدق بطريقة معينة باللبانة وارتداء أزياء مبهرجة وأخطاء بمخارج الألفاظ ليصدق المشاهد أنها من طبقة شعبية، كل هذه الإكلشيهات فى الواقع ليست موجودة وإن وجدت فهى على استحياء لذلك جردت “عبلة” الشخصية التى تؤديها مطاوع من كل هذا وقدمت بشكل بسيط وطبيعى مثلها مثل أى فتاة مصرية من طبقة شعبية.

الشخصيتان بارزتان فى المسلسلين وإن كان حجمهما ليس بحجم البطولة ولكن استطاعت أن تفصل كل شخصية عن الأخرى وأتقنتها بشكل كبير على الرغم من أن الفنان الذى يقدم أكثر من عمل فى موسم واحد قد يقع فى فخ التكرار.

عم مخلوف.. الأب الذى باع كل شيء واشترى ابنته والفن

شخصية الأب دائما ما تكون محور أحداث العديد من الأعمال الدرامية، وتوغل سيناريو “لأعلى سعر” ليقدم لنا شخصية الأب فى هذا العمل باعتباره الوحيد الذى يقف بجانب ابنته وكان هو ملاذها فى كل وقت رغم انفصاله عن والدتها وإخوتها والذين أصبحوا من أعدائها.

يقدم نبيل الحلفاوى شخصية الأب «عم مخلوف» فى المسلسل بحرفية عالية حيث توغل فيها وخرجت منه بسلاسة دون تعقيد، فهو الأب الفنان المحب للموسيقى والغناء والذى شجع ابنته على فن الباليه وبعد نجاحها فيه قررت أن تترك فنها وحياتها كأى فتاة عادية وتزوجت، وهو ما كان لا يرضى والدها الذى كان له فكره المغاير للجميع.

مشهد للحلفاوى أثبت فيه ثقة ابنته ووقوفه بجانبها وأثبت فيه ثقة المشاهد حينما رفض أن يهددها زوجها فى بيته ومعه والدتها التى باعتها من أجل وظيفتها، ورفض الأب أن يسيطر أحد عليه بسبب نفوذ أو مال وأعقب ذلك الحضن الذى جمع الأب بابنته والذى صار حديث صفحات التواصل الاجتماعى.

استخدم الحلفاوى للشخصية موتيفات بسيطة وحركات تلقائية فكان قريبا من شكل الفنان المغرم بأغانى الزمن الجميل لأم كلثوم وعبد الوهاب، بملابسه البسيطة وذقنه الطويلة بعض الشيء وضحكته تلازمه حتى فى الأزمات، وحينما تشاهده تشعر براحة تبعث عليك من راحتك لاستماع آلة القانون التى تلازمه فى أغلب مشاهده، إلا أنه يبيعها راضيا ليدفع قسط مدرسة حفيدته برغم أهمية هذه الآلة بالنسبة له والتى تتسبب فى شهرته بعد ذلك.

المكان الذى يعيش فيه هو مكان جاذب وإن كان بسيطا هو “عوامة” على النيل لتكمل الحالة التى يعيشها هذا الفنان منعزلا بعد أن ترك كل شيء واختار أن يسير فى طريق الفن وإن كان ما زال مغمورا ولا يعرفه أحد إلا بعد سنوات طويلة وعن طريق الصدفة، ولعل الكاتب مدحت العدل كاتب المسلسل يحاول من خلال هذه الشخصية بالذات أن يقدم الفكرة التى يريد توصيلها للمشاهد.

قدم الحلفاوى من قبل شخصية الأب فى العام الماضى خلال مسلسل «ونوس» مع الفنان يحيى الفخرانى، وكانت مختلفة إلى حد كبير عن الشخصية التى يقدمها حاليا فكان الأب فى «ونوس» شخصا غير مسئول ترك أبناءه وأصبح الشارع ملاذه.

أحمد مالك.. الولد الشقى يطبع روحه على عائلته

هناك حالة يصنعها بعض الشباب الفكاهى تجعلك حينما تراهم تقول إنه “ابن موت” وللوهلة الأولى من مشاهدتك لأحمد مالك “آدم” فى مسلسل لا تطفئ الشمس حتى وإن كنت لم تقرأ الرواية الأصلية ستتأكد أن تلك الشخصية ستموت

أو تختفى.. لا أحد يعرف ما سيكون فى الحلقات المقبلة ولكن ليس الأمر هنا فيما سيحدث وإنما فيما قدمه مالك والذى يعتبر تركيبة خاصة، امتزجت فيها الفكاهة بالرومانسية بالتحرر بالحزن، لعب مالك خلال العمل دور الضمير لتلك الأسرة البائسة كان أصغرهم ولكنه الأقوى والأكثر صدقا منهم وهو ما قاله لهم قبل أن يختفى فقد عراهم جميعا وتحدث معهم بكل صراحة عن عيوبهم، وقال ما لم يستطيعوا قوله فى آخر مشهد له معهم.

قدم مالك شخصية آدم التى قدمها الفنان أحمد رمزى فى الفيلم – المأخوذ عن نفس النص للروائى إحسان عبد القدوس – بتلقائية شديدة وبطريقته الخاصة، قدم شخصية أخرى حاول فيها أن يقدم المرح فى كل مشهد ظهر فيه حتى وإن كان المكان الجامعة حيث مناقشة شقيقته للماجيستير ليأتى لها بفرقة حسب الله، هذا الولد الشقى العملى الذى حاول أن يجتهد بمشاريع خاصة به دون أن ينتظر وظيفة وعافر من أجل حبيبته التى اختفى بعد أن علم أنها انتحرت.

كتابة الشخصية بالطبع قدمها تامر حييب بشكل جيد إلا أن حبيب نفسه قال فى أحد تصريحاته إنه أخذ من شخصية مالك نفسه وأضاف لآدم، تلقائية مالك فى أدائه جعلت المشاهد ينجذب إليه فى آخر مشهد له فى المسلسل حتى الآن ولا أحد يعلم ما إذا كان سيظهر مرة أخرى أم لا، خاصة أن طيفه والحديث عنه خلال المسلسل وكأن روحه هى التى يكملون بها عيشهم.

بوسى.. بين الأداء الواقعى وكوميديا الموقف

لعل المطربة الشعبية بوسى طرحت نفسها خلال الفترة الأخيرة كممثلة فى عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، إلا أنه لم يشعر أحد بها ومرت أدوارها مرور الكرام، ولكنها تلمع خلال الموسم الرمضانى بأداء متميز فى مسلسل «الحساب يجمع» ليعتبرها المشاهد اكتشافا فنيا جديدا كان غائبا عن التمثيل.

شاركت بوسى بالتمثيل من قبل فى العديد من الأعمال الفنية آخرها مسلسل “أزمة نسب” فى العام الماضى، وتلعب فى «الحساب يجمع» دور الخادمة التى تعانى فى حياتها الاجتماعية من كل النواحى سواء من زوجها وحماتها أو من الأماكن التى تعمل فيها، وبوجهها وملامحها المميزة تعمقت فى الدور بملابس ولغة مناسبتين ولم تنشغل بأى جمال شكلى وهو ما يتبعه تقريبا كل أبطال المسلسل ليكون الأمر أكثر واقعية.

مراحل متعددة تمر بها هذه الشخصية التى بدأت “طيبة” ولكنها فى لحظة تنفجر بعدما تراكمت عليها العديد من الأزمات وفرّغت طاقتها فى أحد المشاهد مع حماتها وأخت زوجها لتسبهم جميعا وتعلن عن غضبها فى مشهد بسيط وتلقائى ثم تترك لهم المنزل.

أداء الفتاة المطحونة التى تعافر من أجل أن تعيش وكأنها تسير فى ساقية، وليس ذلك فقط بل إنها تحاول أن تعوض حرمانها الذى تعيشه متطلعة للصعود إلى طبقة أعلى، وهو ما تقدمه شخصية “سماح” التى تؤديها بوسى ببراعة، ومن الأشياء التى تقدم بسلاسة من الشخصية هو كوميديا الموقف من خلال أدائها حتى وإن كان المشهد تراجيديا فى بعض اللمحات الخفيفة.

