وجوه جديدة في مسلسلات رمضان.. «مصطفى غريب ورحمة أحمد ونور النبوي الأبرز»

شهد السباق الرمضاني لعام 2022 ظهور وجوه فنية جديدة تميزت بإمكانات فنية وموهبة أثرت وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور في مسلسلات مختلفة.

وكان أبرز هذه الوجوه الفنان الشاب مصطفى غريب الذي يقوم بدور العتر ابن الكبير الأكبر ، بالإضافة للفنانة الشابة رحمة أحمد التي جسدت شخصية مربوحة زوجة الكبير في نفس العمل.

أيضا قدم مسلسل راجعين ياهوى للنجم خالد النبوي وجها جديدا مبشرا وهو نجله نور خالد النبوي الذي حظي بإشادة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بدوره في المسلسل.

أحمد سعد الدين : مصطفى غريب وسلمى أبو ضيف وجوه جديدة مميزة

يرى الناقد الفني أحمد سعد الدين، أن الوجوه الجديدة في مسلسلات رمضان هذا العام ، تميزت بأدائها التمثيلي مثل سلمى أبو ضيف وكذلك مصطفى غريب ورحمة أحمد في مسلسل الكبير قوي للنجم أحمد مكي.

كذلك نور خالد النبوي ظهر مميزا في مسلسل راجعين ياهوى إخراج محمد سلامة ، مؤكدا أن هناك وجوها جديدة مختلفة تميزت بشدة في هذا الموسم.

وأكد سعد الدين أن هذا التميز يرجع لأن السيناريو المكتوب لهذه الأدوار كان جيدا ، بالإضافة إلى أن تلك الوجوه الجديدة تمتلك موهبة فنية وحضورا كبيرا على الشاشة فوصلوا لقلوب المشاهدين.

ماجدة موريس : الجيل الجديد موهوب فنيا جدا ولديهم شغف كبير بالعمل بمجال الفن

وأوضحت الناقدة ماجدة موريس، أن رحمة أحمد فنانة خفيفة الظل لذلك حدث تفاعل كبير مع المشاهدين ، فقد تكون خفيفة الظل لكن لا تجذب الجمهور.

وأردفت قائلة إن الجيل الجديد موهوب فنيا جدا ولديهم شغف كبير بالعمل بمجال الفن ، ولديهم شعبية على السوشيال ميديا وبرغم أن ذلك يضيف لكن لا يقل أهمية عن موهبتهم الفنية وهي أساس الأمر.

ونوهت موريس بأن هذه المواهب حينما تعطى فرصة كافية لإظهار إمكاناتها الفنية ستقدم نفسها بصورة مميزة ، مثلما حدث مع رحمة أحمد وغيرها في موسم رمضان هذا العام.