«وجه بالتوسع بالأنشطة الفندقية لقربها من الأهرامات والمتحف» رئيس الوزراء يتابع تعديلات مخطط المنطقة الاستثمارية بـ«أبو رواش»



عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماعا اليوم؛ لمتابعة مخططات المنطقة الاستثمارية ب«أبو رواش» بمحافظة الجيزة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والمهندس محمد السيد، مساعد وزير التنمية المحلية.



وشارك في الاجتماع، من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع يهدف إلى متابعة مخططات المنطقة الاستثمارية بمحافظة الجيزة، موضحًا أن هناك الكثير من الطلبات بشأن استكمال مشروعات التنمية بتلك المنطقة المتميزة.

وزير الإسكان: طلبات استثمارية لإقامة أنشطة فندقية



واستعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان مشروع تعديل المخطط للمنطقة الاستثمارية، وما تتميز به تلك المنطقة، من موقع فريد يقع على محاور إقليمية مهمة، حيث يحدها جنوبا المتحف المصري الكبير، والطريق الدائري وطريق الفيوم، وشمالا محور روض الفرج، ويخترقها محور 26 يوليو من المنتصف.

وقال إن المتطلبات الخاصة بتعديل المخطط،جاءت بسبب زيادة الطلب على الإسكان الفندقي، وكذلك رصد العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة أنشطة فندقية، و العديد من الطلبات الاستثمارية لإقامة أنشطة (تجارية، صحية، وصناعية).

وتابع الوزير أنه تم دراسة المنطقة لرصد التخصيصات الحالية وإمكانية وضع اشتراطات تتلاءم مع الوضع الحالي والطلبات المقدمة، بحيث يكون بتلك الاشتراطات المرونة في توطين الاستخدامات التي تواكب التغييرات والطلبات الاستثمارية الحالية والمستقبلية.

وتطرق وزير الإسكان إلى مرتكزات الرؤية المقترحة لتعديل المخطط التفصيلي للمنطقة، موضحًا أن الرؤية ارتكزت على اقتراح مناطق فنادق وخدمات سياحية استثمارية للمناطق القريبة من المتحف الكبير لتلبية الإقبال على النشاط الفندقي والخدمي، وحرم لطريق القاهرة/اسكندرية الصحراوي الحالي لمنع التعديات عليه، ومسار بديل أيضا.

ومحاور خدمية للمنطقة الاستثمارية والمنطقة الصناعية، ومناطق مفتوحة إقليمية حول محمية قبة الحسنة وحرم خط الضغط العالي، إضافة إلى مناطق متعددة الاستخدام عند تقاطع الطرق الإقليمية.

ووجه رئيس الوزراء بالتوسع في الأنشطة الفندقية بهذه المنطقة؛ نظرًا لقربها من منطقة الأهرامات، والمتحف الكبير، وموقعها المتميز.

واستعرضت الدكتورة مها فهيم، رئيس هيئة التخطيط العمراني شبكة الطرق القائمة والجاري تنفيذها والمقترحة بالمنطقة، مشيرة إلى محور«صحراء الأهرام» وهو المحور الموازي لطريق القاهرة/الاسكندرية الصحراوي بدءا من الطريق الدائري، الذي يعد من المحاور المهمة التي تساعد في تقليل الكثافة المرورية بهذا الطريق، وكذلك «محور كرداسة» وهو محور مقترح بالمنطقة بموازاة محور 26 يوليو.

ومحور «طريق الأبراج»وهو محور جاري تنفيذه من قبل الهيئة الهندسية يصل من تقاطع محور صحراء الأهرام مع طريق القاهرة/الاسكندرية إلى المنطقة الصناعية، إضافة إلى شبكات المياه والصرف الصحي المنفذة والجاري تنفيذها.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المخطط التفصيلي المعدل للمنطقة، والذي تم اعتماده خلال يونيو الماضي، يساهم في تشجيع الأنشطة الفندقية بها، وكذلك الأنشطة الخدمية، موضحًا أن الهدف من ذلك التيسير على المستثمرين، والمتعاملين في هذا الإطار بوجه عام.