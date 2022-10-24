«وجهة الوقود الأخضر» رسالة إقتصادية قناة السويس من شرم الشيخ

تعلن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)عن إطلاق الحملة الترويجية الضخمة الخاصة بها والأولى من نوعها منذ إنشائها، وذلك على مختلف المنصات الإعلامية محلياً ودولياً، تزامناً مع استضافة مصر لقمة مؤتمر المناخ cop27 في شرم الشيخ نوفمبر المقبل ، في إطار الخارطة الاقتصادية للجمهورية الجديدة واتجاه الدولة المصرية نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات الصناعية

تستهدف المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من هذه الحملة التعريف بماهية الهيئة واختلافها عن مثيلاتها المحلية ومكوناتها والفرص الاستثمارية المتاحة داخل نطاقها الممتد على مساحة ٤٥٥كم٢ والذي يتضمن ٦ موانئ بحرية منها ثلاث تطل على البحر الأحمر هي السخنة والأدبية والطور، وثلاثة أخرى تطل على البحر المتوسط وهي العريش وشرق وغرب بورسعيد، وهي موانئ تخدم ٤ مناطق صناعية وتتكامل معها وهذه المناطق تتمثل في المنطقة الصناعية بالسخنة ومنطقة شرق بورسعيد الصناعية ومنطقة شرق الإسماعيلية الصناعية ومنطقة أبو خليفة الصناعية، إضافة إلى رسائل تتضمنها الحملة الترويجية عما تتمتع به من حوافز استثمارية وتجهيزات في البنية التحتية والمرافق وشبكة الطرق والأنفاق العملاقة التي يسرت الانتقالات للأفراد والبضائع من الموانئ للمناطق الصناعية والمدن الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية ،والتي جعلت منها أهم وجهات الاستثمار في العالم.

وترتكز الحملة الترويجية للهيئة على إلقاء الضوء لمجهودات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) في الفترة الماضية من أجل توطين صناعات الوقود الأخضر لاستخدامه من أجل أغراض التصدير وتموين السفن به اعتماداً على الموقع الجغرافي المتميز وإمكانات المناطق الصناعية والموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية.

و أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)صباح اليوم انطلاق حملتها الترويجية محلياً ودولياً تحت شعارها “مسار متكامل.. وجهة واحدة” إضافة إلى الإعلان عن شعار الحملة الدولية “وجهة الوقود الأخضر” والمرتبط بالقطاع الأحدث والأبرز داخل المنطقة الاقتصادية، حيث تنطلق أولى مشروعات الأمونيا الخضراء من منطقة السخنة الصناعية بالتزامن مع فعاليات قمة تغير المناخ.

وصرح وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بأن هذه الحملة الترويجية منقسمة لرسائل محلية داخل مصر للتعريف بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)كهيئة اقتصادية مصرية تمثل مستقبل الاقتصاد والاستثمار في مصر والتي فرت ١٠٠ ألف فرصة عمل وتستهدف الوصول إلى مليون فرصة عمل بحلول ٢٠٣٠، وهذه الرسائل تستهدف المواطنين والمستثمرين المحليين على حد سواء، بالتوازي مع الحملة الدولية التي ستعرض في المنصات الإعلامية والمطارات واليادين الأشهر في دول (إنجلترا – الصين – الولايات المتحدة الأمريكية – ألمانيا – فرنسا – والإمارات العربية المتحدة) .

وأضاف جمال الدين أن الحملة الترويجية تنطلق بالتدريج عبر منصات التواصل الاجتماعي متمثلة في صفحات الهيئة ومواقعها الرسمية ومنها للقنوات والشبكات الإخبارية التليفزيونية المصرية، ومطاري القاهرة الدولي وشرم الشيخ وأهم الطرق والميادين بالقاهرة وشرم الشيخ، بجانب التدرج بالرسائل الإعلانية الدولية في المطارات الدولية والميادين ووسائل الإعلام من قنوات ومواقع إخبارية اقتصادية دولية للوصول للجمهور المستهدف عالمياً، وذلك ضمن استراتيجية خلق الفرصة التي بدأتها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس(SCZONE) في ٢٠٢٠ لتمكين وتوطين عدد من القطاعات الصناعية المستهدفة .