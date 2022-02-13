وجهاً لوجه.. «إم جى RX5» و«شيرى تيجو 7 Pro»

تعتبر كل من إم جى RX5 وشيرى تيجو 7 PRO من السيارات الصينية المتنافسة فى فئة الطرازات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV والتى يراهن عليها وكيل العلامتين التجاريتين لتقديم سيارة بمواصفات وكماليات كثيرة تتوافق مع طموحات فئة من عملاء السوق المصرية، وفى نفس الوقت تتناسب أسعارها مع القدرات المالية لهؤلاء العملاء الذين يهربون من غلاء المنتجات الأوروبية والكورية للسيارات الصينية.

فكيف تبدو المنافسة بين السيارتين فى السوق المصرية؟

على المستوى السعري؛ تشير القوائم السعرية لشركة المنصور للسيارات وكيل إم جي؛ إلى توافر إم جى RX5 فى مصر عبر 3 فئات، تبدأ أسعارها من 342 ألف جنيه بالنسبة للفئة الأولى «Classic» وتصل إلى نحو 367 ألف جنيه للفئة الثانية «Comfort»؛ فى حين أسعار الفئة الأعلى «luxury» إلى 397 ألف جنيه.

فى حين توضح القوائم السعرية لشركة جى بى أوتو غبور وكيل شيرى أن تيجو7 PRO تتوافر فى مصر بفئتين؛ الأولى Baseline والتى يصل سعرها إلى 365 ألف جنيه، فى حين يصل سعر الفئة الأعلى من السيارة «هاى لاين» إلى 305 ألف جنيه.

فيما يتعلق بالمواصفات الفنية والكماليات؛ فإن «MG RX5» مزودة بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى تربو، ينتج قوة 169 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سباعى السرعات أوتوماتيك، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/ ساعة، فى غضون 9.8 ثانية. ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.8 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

ودعمت سيارات «ام جى RX5» – الفئة الأولى – بمجموعة من المواصفات ووسائل الأمن والسلامة؛ مثل: الوسائد الهوائية للسائق والراكب الأمامى، والفرامل المانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج التوازن الإلكترونى ESP، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وفرامل يد كهربائية، ومقاعد أمان للأطفال.

وزودت السيارة أيضًا بمثبت سرعة، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا خلفية، ومصابيح أمامية ضباب – إضاءة نهارية LED للمصابيح، ومرايا جانبية كهربائية، وسبويلر خلفى، وقضبان سقف، وزجاج كهربائى للنوافذ.

ومن الكماليات التى زودت بها السيارة كذلك: إمكانية التشغيل بدون مفتاح، ومكيف هواء أتوماتيك مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، وامكانية تعديل المقاعد الأمامية يدوى، وجنوط رياضية 18 بوصة، وعجلة القيادة متعددة الوظائف مكسوة من الجلد، وغلق مركزى للابواب عبر الريموت. وتحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من 4 مكبرات صوتية وراديو وبلوتوث ومدخل USB، وشاشة وسائط 8 بوصة.

وبالإضافة للإمكانيات السابقة؛ زودت الفئة الثانية للسيارة بوسائد هوائية جانبية، ومصابيح أمامية ليد، وفرش المقاعد من الجلد، وتحكم كهربائى فى 6 اتجاهات لمقعد السائق، وفتحة سقف بانوراما، ومصابيح أمامية زنون وغيرها.

شيرى تيجو 7 Pro

بالنسبة لشيرى تيجو 7 PRO فإنها زودت أيضًا بمحرك رباعى الاسطوانات، سعة 1500 سى سى تيربو، لكنه ينتج قوة 154 «حصان»، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر.

ومن وسائل الأمان التى زودت بها السيارة: 4 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكترونى للفرامل EBD، وبرنامج الثبات الإلكترونى ESP، ونظام المساعدة عند صعود المرتفعات HLA، ونظام قياس ضغط الإطارات، وفرامل يد كهربائية، مثبت سرعة.

وبالسيارة أيضًا: مصابيح أمامية وخلفية LED مع وجود أضواء نهارية، زر تشغيل السيارة بدون مفتاح مع إمكانية فتح وغلق السيارة بدون مفتاح، وحساسات ركن خلفية مع وجود كاميرا خلفية، وعجلة القيادة متعددة الوظائف، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، مسند يد خلفى، زجاج كهربائى، وجنوط رياضية 18 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية.

كما تحتوى السيارة على نظام ترفيهى مكون من: مكبرات صوتية وبلوتوث وشاشة وسائط 10 بوصة مدعومة بالربط عبر التطبيقات الذكية لأجهزة هواتف المحمول أندرويد أوتو وآبل كار بلاى ومدخل USB وAUX، وخاصية التحكم فى الراديو من خلال عجلة القيادة، وغيرها.

منتصر زيتون: تقارب الإمكانيات الفنية وقوة الوكيلين تعززان الصراع

يوضح منتصر زيتون عضو مجلس إدارة اربطة تجار السيارات أن المواصفات الفنية بين السيارتين متقاربة بما يعزز المنافسة والصراع بينهما للوصول لأكبر عدد من العملاء الراغبين فى اقتناء سيارات رياضية مزودة بمجموعة من الكماليات ووسائل الراحة والترفيه بأسعار مناسبة فى ظل ارتفاع الأسعار بالنسبة للطرازات ذات المنشأ الأوروبى.

أضاف أن حدة الصراع بين السيارتين تزداد بالنظر إلى الوكلاء ومكانتهم داخل سوق السيارات؛ يوضح زيتون أن شركتى المنصور للسيارات وكيل إم جى وغبور أوتو وكيل شيرى تعتبران من أقوى الوكلاء فى السوق المحلية والأكثر انتشارًا بالنظر لحجم مبيعاتهم السنوية وبمدى انتشار مراكز الخدمة الخاصة بهما وكذلك صالات العرض والفروع؛ ومن ثم فإن السيارتين ام جى RX5 وشيرى تيجو 7 Pro تتساويان تقريبًا فيما يتعلق بكفاءة الوكلاء.

لكن زيتون يشير إلى أن سيارات إم جى تواجدات فى السوق المحلية فى وقت سابق ومن ثم أصبح لدى العملاء معرفة وثقة بها؛ مشيرًا إلى أن هذه السيارات لم تسجل أية مشاكل بالنسبة لمشتريها خلال الفترة التى تلت استحواذ شركة المنصور على وكالة العلامة التجارية فى السوق المحلية؛ بما يعزز تنافسيتها فى السوق.

منتصر زيتون عضو مجلس إدارة اربطة تجار السيارات

يلفت إلى أن الفترة الماضية شهدت على نمو الطلب على سيارات ام جى RX5 مقارنة بسيارات شيرى تيجو 7 Pro؛ مبررًا ذلك بالأصل الإنجليزى للعلامة التجارية إم جى بما يعطيها ميزة تنافسية لا تتمتع بها غيرها من العلامات التجارية الصينية.

أوضح أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل السيارتين فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة لأن أحد عوامل انتشار ورواج بعض الطرازات الصينية خلال الفترة الماضية كان نقص المعروض بشكل حاد بالنسبة للسيارات أوروبية المنشأ وارتفاع أسعارها بشكل غير رسمى من قبل الموزعين والتجار فيما يعرف بالأوفر برايس.

يشير إلى أنه مع توافر العديد من الطرازات الأوروبية مرة أخرى فى مصر وتراجع أو اختفاء الأوفر برايس عليها؛ يتوقع انتعاش الطلب عليها لتجذب شريحة من عملاء السيارات الصينية وهو ما سيلقى بظلاله على مبيعات ام جى RX5 وشيرى تيجو 7 Pro.