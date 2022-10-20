وثيقة: البنك الإسلامي للتنمية يتلقى طلبات بمليار دولار على سندات إسلامية

تلقى البنك الإسلامي للتنمية طلبات تريو على المليار دولار على سندات إسلامية (صكوك) لأجل خمس سنوات مقومة بالدولار الأمريكي، وشمل ذلك طلبات قيمتها 300 مليون دولار من مديرين رئيسيين مشتركين للعملية، حسبما أظهرت وثيقة بنكية.

وأظهرت وثيقة البنك أن السعر الاسترشادي للصكوك يصل إلى قرابة 65 نقطة أساس فوق متوسط معدل التمويل المضمون لليلة واحدة في الولايات المتحدة في خمس سنوات.

ومن المتوقع أن يتم تسعير الصكوك في وقت لاحق يوم الخميس.

وكانت آخر مرة دخل فيها البنك الذي يتخذ من جدة مقرا له، سوق السندات في أبريل وجمع 1.6 مليار دولار في صكوك لأجل 5 سنوات.

وتراجعت عملية إصدار السندات الجديدة في منطقة الخليج هذا العام في ظل تقلب الأسواق وارتفاع أسعار الفائدة.