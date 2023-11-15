«وثاق» للتأمين تعتمد بوليصة «أمان» للمشروعات الصغيرة

كشف جمال شيبة مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، عن اعتمادها بوليصة مشروعك أمان لتغطية المشروعات الصغيرة و المتوسطة.

تغطيات الوثيقة

وأضاف شيبة أن الوثيقة تغطى أخطار الحريق والأخطار الإضافية وتضم الخسائر أو الأضرار المادية الناتجة عن أخطار الحريق أو الصاعقة أو الحريق الناتج عن الانفجار أو الاشتعال الذاتي.

وتشمل التغطيات الخسائر أو الأضرار التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها بسبب الانفجار الذي ينشأ من أو يحدث داخل العين الموصوفة في جدول الوثيقة. ولأغراض هذه التغطية فإن كلمة ” الانفجار ” تشمل انفجار الغلايات أو الآلات البخارية أو المحركات ذات الاحتراق الداخلي أو الانفجار الكيمائي أو انفجار الغبار أو الأبخرة أو الغازات.

وتضم التغطية أيضا الخسارة أو الضرر الناشئ عن الشغب والاضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والتي تعنى بمقتضى هذه التغطية (مع الالتزام دائما بالشروط المنصوص عليها فيما يلي) الخسارة أو الضرر المادي الذي قد ينشأ بطريق مباشر وبوسائل خارجية عنيفة للممتلكات المؤمن عليها بما فيها أضرار الحريق والسطو وطبقا للمبلغ او النسبة المذكورة بجدول الوثيقة وبسبب الفعل الذي يقوم به أي شخص مشتركا مع آخرين مما يسبب اضطرابا للأمن العام (سواء تعلق ذلك بإضراب أو توقف عن العمل أو منع دخول موقع العمل أم لا.

استثناءات البوليصة

وشدد شيبة على ألا يكون هذا الفعل ضمن الحالات المذكورة في الاستثناءات الواردة مثل الفعل الذي تقوم به أي سلطة شرعية لقمع أو محاولة قمع هذه الاضطرابات أو لتقليل النتائج المترتبة عليها بجانب الفعل المتعمد الذي يصدر من جانب أي شخص مضرب أو موقوف عن العمل أثناء الإضراب أو لمقاومة الإيقاف عن العمل.

وتمتد الاستثناءات إلى الفعل القانوني الذي تقوم به السلطات الشرعية لمنع أو محاولة منع هذا الفعل أو لتقليل النتائج المترتبة عليه بشكل مباشر أو غير مباشر عن السلب والنهب والسرقة.

وأكد مساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة وثاق للتأمين التكافلى، أنه على الرغم من ذلك فإن الشركة لا تعفى من مسئوليتها قبل المشترك، فيما يتعلق بالأضرار المادية التي تلحق بالممتلكات المؤمن عليها التي تقع قبل فقد الحيازة أو أثناء الفقد المؤقت لها.