«وثاق للتأمين» تعتزم التوزيع الإلكتروني لوثائق الحوادث الشخصية

صرح جمال شيبة؛ مساعد العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلي – مصر، بأنه في ضوء السعي الدائم نحو اتخاذ خطوات واسعة نحو التحول الرقمي والدعم الذى تقدمه كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، فإن شركته تعتزم خلال الأسبوع القادم التقدم بطلب لهيئة الرقابة المالية للحصول على رخصة التوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين الحوادث الشخصية، طبقًا للضوابط المحددة بالقرارات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية في هذا الشأن، ومنها قرار 122 لسنة 2015 والقرارين 729 و730 لسنة 2016 والقرار رقم 1120 لسنة 2018.

جمال شيبة

وبيّن أن الشركة اعتمدت الوثيقة المطلوب توزيعها إلكترونيًا، كما قامت بتوفير البنية التكنولوجية اللازمة من خلال العاملين بإدارة الحاسب الآلي، دون الاستعانة بأي شركات خارجية، والشركة ستتيح التوزيع الإلكتروني من خلال قنوات التوزيع المصرح لها من الهيئة، كما تستهدف التوزيع من خلال التجمعات المختلفة، فضلًا على بعض التعاقدات مع بعض قنوات التوزيع المطلوب إبرامها، وسيتم التقدم للهيئة للحصول على الموافقة على إبرام التعاقدات فور الحصول على رخصة التوزيع.

كما أشار أن وثيقة الحوادث الشخصية المذكورة توفر التغطية التأمينية على المؤمن عليه في حالة وقوع أي إصابات؛ نتيجة حادث ناشئ عن عوامل فجائية عارضة عنيفة خارجية ظاهرة ومستقلة عن أي سبب آخر ويترتب عليها وحدها الوفاة أو العجز سواء العجز الكلي المستديم أو العجز الجزئي المستديم، كما تمتد الوثيقة لتغطي مصاريف نقل الجثمان لغرض الدفن.