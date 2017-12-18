وثاق للتأمين تخطط لإضافة 130 مليون زيادة فى رأس المال

الشاذلى جمعة:كشف عنتر جاد رئيس مجلس إدارة شركة "وثاق للتأمين التكافلى" أن شركته تخطط لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه بدلا من 120 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.وأضاف جاد خلال احتفالية الشركة بمرور 10 سنوات على تأسيسها أن شركته ملتزمة تجاه عملائها بالمصداقية و الشفافية و تحر

الشاذلى جمعة:

كشف عنتر جاد رئيس مجلس إدارة شركة “وثاق للتأمين التكافلى” أن شركته تخطط لزيادة رأسمالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه بدلا من 120 مليون جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة.





وأضاف جاد خلال احتفالية الشركة بمرور 10 سنوات على تأسيسها أن شركته ملتزمة تجاه عملائها بالمصداقية و الشفافية و تحرص سنويا على توزيع الفائض على المشتركين ضمن قواعد التأمين التكافلى.

من جهته أكد عادل فطورى العضو المنتدب للشركة أن شركته حققت 57% نموا فى محفظة أقساطها خلال العام المالى الماضى بجانب 80% نموا فى صافى الأرباح خلال تلك الفترة لافتا إلى تجاوب مجلس إدارة الشركة مع الإدارة التنفيذية لتذليل كافة العقبات لتحقيق الخطط المستهدفة للنمو و التوسع و منها ضخ زيادة مؤخرا فى ارأس المال ليرتفع من 90 مليون جنيه إلى 120 مليون جنيه و ذلك من خلال الأرباح.

وقامت إدارة الشركة بتكريم مجلس الإدارة و كبار العملاء و الوسطاء الأفراد الذين يعملون معها بجانب شركات الوساطة التى تتعامل معها و منها شركات “الشراع” و “الفرعونية” و كذلك “جود لايف” بجانب تكريم رواد القطاع مثل الدكتورمحمد يوسف رئيس مجلس إدارة شركة “مصر القابضة للتأمين” و فتحى يوسف رئيس الاتحاد المصرى للتأمين الأسبق بجانب عمر جودة الرئيس التنفيذى لشركة “الإفريقية لإعادة التأمين” فضلا عن شركات إعادة التأمين التى تتعامل معها الشركة.