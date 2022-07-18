«وثاق للتأمين» تبدأ تطبيق رمز الاستجابة السريع بوثائقها الأسبوع الحالى

تبدأ شركة وثاق للتأمين التكافلى – مصر إدراج رمز الاستجابة السريع «QR-CODE» بوثائق التأمين الصـادرة عن الشركة خلال الأسبوع الحالى.

كشف جمال شيبة، مساعد العضو المنتدب بـ«وثاق للتأمين التكافلى – مصر»، أن شركته قامت مؤخرًا بالانتهاء من كل الإعدادات والتجهيزات الخاصة بالرمز، لافتًا إلى أنه سوف يبدأ الأسبوع الحالى بدء العمل نحو إدراج الرمز بالوثائق.

وأضاف «شيبة» أن الهيئة العامة للرقابة المالية اعتمدت إمكانية إدراج ذلك الشرط بجميع وثائق التأمين الصادرة عن الشركة، ما يتيح لعملائها التأكد من بيانات وثائقهم.

ولفت أن ذلك يأتى فى إطار اهتمام الشركة بتأمين بيانات الوثائق، والمزيد من التواصل والدعم للعملاء بمنحهم إمكانية استخدام هواتفهم الذكية فى مسح رمز الاستجابة السريع للتأكد من صحة بيانات الوثيقة.

وحصلت وثاق للتأمين التكافلى – مصر على الموافقة النهائية من الهيئة المصرية للرقابة المالية فى ديسمبر 2007 كشركة مساهمة مصرية خاضعة لأحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 ومسجلة بالهيئة تحت رقم 23 وبدأت ممارسة العمل عام 2008.