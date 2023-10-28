«وثاق للتأمين التكافلي» ترفع رأسمالها المدفوع لـ320 مليون جنيه

اعتمدت هيئة الرقابة المالية تعديل المادتين رقمي 6 و7 من النظام الأساسي لشركة وثاق للتأمين التكافلي مصر، بقرارها رقم 2613، لسنة 2023، حيث حدد رأسمال الشركة المرخص به 500 مليون جنيه، بينما المصدر منه 320 مليون جنيه.

وجاء التعديل باستبدال نصي المادتين السادسة والسابعة، مضيفًا أن عدد أسهم الشركة 32 مليون سهم، قيمة الواحد منها 10 جنيهات، نقدية.

وبيّنت الهيئة أن نسبة المشاركة الأجنبية برأسمال الشركة تبلغ 40%، بينما باقي النسبة للمصريين، مشيرة إلى أن رأسمال الشركة مسدد بالكامل قبل الزيادة،

فضلًا عن قيام المساهمين بسداد مبلغ 45 مليون جنيه زيادة برأسمال الشركة، ليصل إلى 320 مليون جنيه، كرأسمال مدفوع.

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