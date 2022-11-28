«وثاق» للتأمين التكافلى تقدم 20% خصما على أسعار تغطية مشروعات الطاقة المتجددة

كشف عادل فطورى العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى، عن تقديم 20% خصما خاصا على أسعار التأمين ينزل من السعر عند الإصدار وذلك لجميع مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الكهرومائية.

وثاق تدعم توجه الدولة نحو الطاقة النظيفة

وحث فطوري جميع العاملين بشركته نحو العمل الدائم على تقديم كامل الدعم لمساندة توجه الدولة إلى التحول من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة الذى بات أمرا أساسيا لمعالجة أزمة المناخ والحفاظ على بيئة مستدامة.

عادل فطورى العضو المنتدب لشركة وثاق للتأمين التكافلى

وأكد أن شركته تقدم جميع التغطيات المناسبة والملائمة لكل مشروعات الطاقة النظيفة حيث تقدم وثائق التأمين التي تغطى جميع الأخطار التي يمكن أن تتعرض لها مثل هذه المشروعات بداية من التأمين على البضائع أو المعدات أثناء استيرادها من الخارج ( تأمين نقل بحرى أو جوى ) أو أثناء الرحلات البرية ( تأمين نقل برى / داخلي ) إلى التأمين على أعمال إنشاء المشروعات ( جميع أخطار المقاولين ـ جميع أخطار التركيب ـ آلات ومعدات المقاولين البرية ) بما في ذلك تأمين المسئوليات ( الحوادث الشخصية ـ مسئولية المالك ـ مسئولية المقاول ـ مسئولية رب العمل ـ مسئولية السيارات ) نهاية إلى التأمين على المشروعات أثناء تشغيلها ( جميع الأخطار للممتلكات ـ فقد أو نقص الإيراد ـ سيارات تكميلي ـ عطل الماكينات ـ ألات ومعدات ـ مسئوليات ـ حوادث شخصية ـ خيانة الأمانة ـ السرقة من الشخص بالإكراه) .