«وثاق» للتأمين التكافلى ترفع رأسمالها المدفوع إلى 320 مليون جنيه

وافقت الجمعية العمومية لشركة وثاق للتأمين التكافلى على زيادة رأسمالها المدفوع من 275 مليون جنيه إلى 320 مليون جنيه، بزيادة 45 مليون جنيه، وتستهدف زيادة رأس المال إلى 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات.

كشف عنتر جاد، رئيس مجلس إدارة الشركة، أن إجمالي محفظة أقساط الشركة بلغ 719 مليون جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/ 2022، مقابل 601 مليون حنيه نهاية العام المالى السابق عليه 2020/ 2021.

ارتفاع فائض النشاط إلى 87 مليون جنيه

وأوضح جاد أن فاتورة التعويضات المسدَّدة لعملاء الشركة، خلال العام المالي الماضي، بلغت 455 مليون جنيه، مقابل 362 مليون جنيه نهاية العام المالي السابق عليه.

كما ارتفعت حقوق حمَلة الوثائق بالشركة لتبلغ 595 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 551 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021.

وأكد أن فائض النشاط التأميني زاد بقيمة تصل إلى 9 ملايين جنيه ليصل إلى 87 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى، مقابل 78 مليون جنيه بنهاية يونيو 2021.

ولفت إلى أن محفظة استثمارات الشركة بلغت بنهاية يونيو الماضى نحو 1.034 مليار جنيه، وأعلنت الشركة توزيع 17 مليون جنيه فائضًا على المشتركين العام الحالي، بينما بلغ فائض النشاط غير الموزع 10 ملايين جنيه.

وثاق للتأمين التكافلى تحقق 58 مليون جنيه أرباحًا

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة وثاق للتأمين التكافلى أن صافي الأرباح القابلة للتوزيع بلغ 58 مليون جنيه.

كما أعلنت الشركة أنها تنتظر موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تبرعات بقيمة 10 ملايين جنيه للمستشفيات وجهات أخرى بقطاع الصحة خلال العام المالي الماضي.