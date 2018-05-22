وثائق صناديق الاستثمار تُكمل رحلة الخسائر

إعداد - أحمد على تحركت أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل هابط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، للأسبوع الثانى على التوالى بضغط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، فيما نجحت فئة الصناديق النقدية فى النجاة من رحلة الهبوط محققة صعودا جماعيا. وأنهت البورصة تعاملاتها خلال الأسبوع المنقضى على تراج



إعداد – أحمد على



تحركت أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل هابط خلال تعاملات الأسبوع الماضى، للأسبوع الثانى على التوالى بضغط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، فيما نجحت فئة الصناديق النقدية فى النجاة من رحلة الهبوط محققة صعودا جماعيا.

وأنهت البورصة تعاملاتها خلال الأسبوع المنقضى على تراجع جماعى سجل فيه المؤشر الرئيسى 16878 نقطة بهبوط %1.6، وكذلك مؤشر اﻷسهم الصغيرة والمتوسطة بـ%0.15 عند 852 نقطة، ونظيره اﻷوسع نطاقًا بنحو %0.65 عند 2181 نقطة.

وبلغت قيم التداول 6.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 7.5 مليار خلال اﻷسبوع السابق عليه، كما انخفض رأس المال السوقى بـ%1 ليسجل 948 مليار جنيه، وسجل الأجانب صافى شراء بقيمة 381.5 مليون جنيه خلال اﻷسبوع الماضى مقابل قيمة بيعية للعرب بقيمة 6.85 مليون جنيه وذلك عقب استبعاد الصفقات.



«سندى» الناجى الوحيد بفئة «المتوازنة»



جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» وحيدًا فى خانة الصعود بفئة المتوازنة محققًا صعودًا بنسبة %0.06 بقيمة 14.13 جنيه.

فيما جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» كأقل صناديق فئة المتوازنة هبوطًا بنسبة تراجع %0.10 بقيمة 258.82 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الخير المتوازن بنسبة هبوط %0.40 بقيمة 24.67 جنيه للوثيقة. وفى المركز الثالث حل صندوق مصر الخير المتوازن بنسبة هبوط %0.40 بقيمة 24.67 جنيه للوثيقة، ورابعًا حل صندوق البنك الاهلى الأول بنسبة تراجع %0.64 بقيمة 45.13 جنيه. وفى المركز الخامس، حل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بنسبة تراجع قدرها %0.75 بقيمة 342.86 جنيه، وتلاه صندوق بنك مصر الأول بنسبة هبوط %0.80 بقيمة 228.19 جنيه، وسابعًا جاء صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» بقيمة 266.51 جنيه بنسبة هبوط %0.88، وأخيرًا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة تراجع قدرها %1.29 بقيمة 192.47 جنيه.



«الأهلى الخامس» أقل «الأسهم» تراجعاً للأسبوع الثانى



استمر التراجع الجماعى لفئة صناديق الأسهم للأسبوع التانى على التوالى بضغط الأداء السلبى للأسهم القيادية وتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة EGX30 والذى يضم الأسهم التى تتعامل عليها صناديق الاستثمار.

وجاء صندوق البنك الأهلى الخامس الأقل هبوطًا للأسبوع الثانى على التوالى بنسبة %0.37 بقيمة 13.57 جنيه للوثيقة، وتلاه صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» متراجعًا بنسبة %0.56 بقيمة 159.47 جنيه، وثالثًا صندوق بنك بلوم مصر بنسبة هبوط %0.60 بقيمة 249.92 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الرابع جاء صندوق البنك الأهلى المصرى الثانى بنسبة تراجع %0.62 بقيمة 80.32 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس فى المركز الخامس بنسبة هبوط %0.67 بقيمة 622.97 جنيه للوثيقة.



«حصاد» فى صدارة «النقدية» وإستقرار «الدخل الثابت»



نجحت فئة الصناديق النقدية فى الحفاظ على الصعود الجماعى رغم تأثر باقى فئات الصناديق بهبوط مؤشرات البورصة خلال الأسبوع الماضى، وتصدر ارتفاعات فئة «النقدية»، صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى بنسبة %0.28 بقيمة 21.93 جنيه للوثيقة.

وجاء فى المركز الثانى بنسبة صعود قدرها %0.27 كل من صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بقيمة 331.16 جنيه، وصندوق بنك بلوم مصر النقدى بقيمة 236.08 جنيه، وصندوق بنك القاهرة النقدى الثانى بقيمة 23.18 جنيه، وصندوق بنك الاستثمار العربى بقيمة 10.55 جنيه، وصندوق بنك المؤسسة المصرفية «مزايا» بقيمة 23.79 جنيه، وصندوق البنك العربى «يوماتى» بقيمة 22.53 جنيه.

وعلى مستوى الدخل الثابت، ارتفعت وثيقة صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بنسبة %0.29 بقيمة 212.03 جنيه، تلاه صندوق بنك العربى الافريقى الدولى «جذور» بنسبة %0.26 بقيمة 18.61 جنيه، وثالثًا صندوق بنك القاهرة «الثابت» بنسبة %0.24 بقيمة 173.69 جنيه، ورابعًا صندوق البنك الأهلى الثامن بنسبة %0.02 بقيمة 1496.288 جنيه.

فيما هبط صندوق البنك العقارى العربى «المصرى» وحيدًا بنسبة %0.01 بقيمة 168.89 جنيه.



«نعيم مصر» يفلت من هبوط «الإسلامية»



نجا صندوق «نعيم مصر» من هبوط فئة الصناديق الإسلامية محققًا ارتفاعًا فى قيمة وثيقته بنسبة %1.10 لتسجل 236.04 جنيه، وحل خلفه كأقل الهابطين صندوق بنك التنمية والائتمان الزراعى «الوفاق» بنسبة تراجع قدرها %0.28 بقيمة 20.16435 جنيه للوثيقة.

فيما جاء صندوق بنك مصر الرابع فى المركز الثالث بنسبة تراجع %0.33 بقيمة 140.28 جنيه، وكان صندوق بنك فيصل الإسلامى الأكثر هبوطًا بنسبة %2.64 بقيمة 150.21 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق الإسلامية المتوازنة، هبطت صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بنسبة %0.02 بقيمة 197.04 جنيه، فيما ارتفعت قيمة وثيقة صندوق بنك البركة مصر المتوازن بنسبة %1.16 بقيمة 113.48 جنيه للوثيقة.



«العملات الأجنبية» تتخلى عن ثباتها النسبى وتآخر «تحديد الأصول»



تخلت صناديق العملة الأجنبية، عن الثبات النسبى وتحديدا فى وثائق صندوق بنك مصر باليورو والذى حقق صعودا كبيرًا للغاية للمرة الأولى منذ أكثر من سنة، إذ ارتفع بنسبة %9.12 بقيمة 11.961 يورو، بينما ارتفعت وثيقة صندوق مصر النقدى الدولار بنسبة %0.03 بقيمة 11.507 دولار.

فيما هبطت صناديق تحديد الأصول خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %1.30 لوثيقة صندوق الشركة المصرفية العربية الثانى بقيمة 820.43 جنيه، وصندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %4.06 بقيمة 215.846 جنيه للوثيقة.