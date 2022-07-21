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وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل نزيف الخسائر الأسبوع الماضى

للأسبوع الرابع.. تأثرًا بـهبوط مؤشرات البورصة

وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل نزيف الخسائر الأسبوع الماضى
جهاد سالم

جهاد سالم

9:08 ص, الخميس, 21 يوليو 22

واصلت وثائق صناديق الاستثمار تكبد الخسائر المتلاحقة على مدار 4 أسابيع، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضى الذى تخللته عطلة عيد الأضحي، وسط موجة هبوط سيطرت على مؤشرات البورصة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع السابق لعطلة عيد الأضحى على هبوط جماعي، إذ فقَد المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 5% ليغلق عند مستوى 8764 نقطة.

وتراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.6% مسجلًا 1693 نقطة، والأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 2.48% ليغلق عند 2484 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 4%، بما يعادل نحو 24.2 مليار جنيه، ليسجل 597.7 مليار جنيه، مقارنة مع 621.9 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير» كادت أن تفلت فى «المتوازنة»

ولحق الهبوط الجماعى بكل وثائق الصناديق المتوازنة، الأسبوع الماضى، وتمكّن صندوق مصر الخير من احتلال المركز الأول بين الأقل هبوطًا، إذ تراجعت وثيقته 0.07% لتصل إلى 14.26 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بـ1.44% وبقيمة 255.1 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المركز الثالث بـ1.52% ليصل سعر وثيقته إلى 234.13 جنيه.

 وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» المركز الرابع بـ1.8% لتسجل وثيقته 323.31 جنيه، ثم صندوق بنك التجارى الدولى «تكامل» متذيلًا قائمة الخمسة الأقل هبوطًا، بـ1.83% ليصل سعر وثيقته إلى 181.13 جنيه.

الصناديق المتوازنة من 3/7/2022 الى 17/7/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 3 يوليوسعر الوثيقة في 17 يوليونسبة التغير الأسبوعىالترتيب الأسبوعى
مصر الخير1014.2657114.27509-0.071
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100255.1258.84-1.442
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100234.13237.75-1.523
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100323.31409329.23306-1.804
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100181.13184.5-1.835
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1011.9537812.20453-2.056
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””10086.6688.66-2.267
البنك الأهلى الأول10038.4639.46-2.538
بنك مصر الأول500173.9178.87-2.789

«فاروس» الناجى الوحيد فى «الأسهم»

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم المسار الهابط الذى لحِق مؤشرات البورصة، الأسبوع الماضي.

وخالف صندوق «فاروس» المسار الهابط الذى سيطر على كل وثائق الأسهم، إذ تمكنت وثيقته من الارتفاع بقوة بنحو 4.7% لتسجل 89.77 جنيه.

وعلى صعيد مواز، تمكّن صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول من اعتلاء قائمة الصناديق الأقل تأثرًا بالهبوط، بعدما تراجعت وثيقته بنحو 0.05% لتسجل 336.5 جنيه،

تلاه صندوق بايونيرز «الرائد» فى المركز الثانى بـ2.02%، وبسعر 76.8 جنيه للوثيقة.

وحلّ صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بهبوط 2.29% ليصل سعر وثيقته إلى 19.6 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس فى المركز الرابع بـ2.33%، وبسعر 418.95 جنيه للوثيقة.

وتذيّل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين gig قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بنسبة تراجع 2.37%، وبسعر 255.77 جنيه للوثيقة.

صناديق الأسهم خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 3 يوليوسعر الوثيقة في 17 يوليونسبة التغير الأسبوعىالترتيب الأسبوعى
فاروس 110089.7785.734.71251
كريدي أجريكول مصر الأول100336.53336.72-0.05642
“بايونيرز “”الرائد””10076.878.39-2.02833
مصر المستقبل1019.620.06-2.29314
قناة السويس500418.95428.97-2.33585
المجموعة العربية المصرية للتأمين100255.77261.99-2.37416
“بنك التعمير والإسكان “”تعمير””100160.05164.01-2.41457
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100168.9173.69-2.75788
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1013.2531613.63352-2.78999
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1017.6411418.18336-2.982010
كريدي أجريكول الثاني100150.74155.43-3.017411
بنك الاسكندرية100298.56307.86-3.020912
بنك القاهرة1094.5997.55-3.034313
البنك الأهلي الخامس109.579.87-3.039514
البنك الأهلي الثالث100112.74116.28-3.044415
المصري الخليجي100213.82220.54-3.047116
البنك الأهلي الثاني10055.7357.57-3.196117
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33100.17103.84-3.534318
MID BANK 1100446.03462.49-3.559019
“قناة السويس “”الأجيال””1011.6038812.05302-3.726420
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100103.38107.44-3.778921
“العربي الأفريقي الدولي “”شيلد””50150.1156.59-4.144622
بنك بلوم مصر100117.09122.2-4.181723
بنك مصر الثالث100541.4567.18-4.545324
بنك مصر الثاني66.6769.172.57-4.781625
البنك الأهلي الكويتي10096.17101.87-5.595426

«حصاد» يعتلى قمة «النقدية»

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية، التى لا تتأثر بتحركات البورصة، الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 0.415%، وبقيمة 34.8 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ0.411%، وبقيمة 224.7 جنيه للوثيقة.

وحلّ صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» في المركز الثالث بارتفاع 0.39%، وبسعر 10.69 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الرابع في المركز الرابع بارتفاع 0.384%، وبقيمة 281.66 جنيه للوثيقة.

 وتذيّل صندوق إن آى كابيتال «سيولة» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع 0.38%، وبسعر 11.42 جنيه للوثيقة.

الصناديق النقدية خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 3 يوليوسعر الوثيقة في 17 يوليونسبة التغير الأسبوعىالترتيب الأسبوعى
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1034.8084834.664520.4152949471101861
أروب للتأمين100224.72223.80.4110813226094672
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1010.6911610.649220.3938316609103793
البنك الأهلي المصري الرابع100281.66624280.587280.3845363196792084
“إن آي كابيتال “”سيولة”” “1011.4257911.382480.3804970445807945
بنك HSBC مصر100373.560971372.156040.3775112718847656
“التجاري الدولي “”أصول””100529.27527.310.3716978627372967
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1034.206834.08030.3711821785606358
بنك بلوم مصر النقدي100373.68372.30.3706688154713939
“بنك الكويت الوطني “”إشراق””1034.6712434.543480.36985271895013210
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1037.5442337.406010.36951281358262211
بنك مصر النقدي1056.0551955.85030.36685568385488712
MID BANK 210001004.19221000.52640.3663871338127613
كريدى أجريكول مصر الثالث10001051.061047.230.36572672669804414
بنك الإسكندرية النقدي1048.555348.37850.3654515952334215
“البنك العربي الأفريقي “”جمان””100371.2104369.87360.36142076644561316
بنك القاهرة النقدي الثاني1036.8438936.711980.35931050300203117
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100457.6374456.00080.35890287911775318
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100466.19464.5290.35756648131763619
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1035.6457435.520040.35388473661629320
بنك EGB ثراء1023.233223.15230.34942532707333521
البنك الأهلي الكويتي النقدي1035.838535.71390.34888376794469622
بنك SAIB النقدي1023.5778823.495930.34878381064294623
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100301.3606300.31420.34843507233422524
بنك عودة النقدي1037.0660136.937740.34726001103478625
مصر للتأمين1023.0889523.009460.34546660373602826
التجاري وفا بنك10001938.40031931.78660.34236183230591427
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001452.311447.410.3385357293372228
بنك أبوظبي الوطني100260.77327259.9340.32287811521386229
بنك الاستثمار العربي1012.7261812.726180 
صناديق الدخل الثابت     
البنك الأهلي الثامن10001922.2361914.0040.4300931450509091
“التجاري الدولي “”ثبات””100384.04382.450.4157406196888572
“العربي الأفريقي الدولي “”جذور””1030.4023330.296020.350904178172583
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100269.13395268.749190.1431669431264254
“بنك القاهرة “”الثابت””100280.18280.1805

و«الأهلى الثامن» يتقدم «الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة ارتفاع بنحو 0.43% ليحصد المركز الأول، وبلغ سعر وثيقته 1914 جنيهًا.

وحلّ صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثانى بـ0.41%، ليصل سعر وثيقته إلى 384.04 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» في المركز الثالث بـ0.35%، ليسجل 30.4 جنيه للوثيقة.

«سنابل» الأقل أفولًا فى «الإسلامية»

وسيطر التراجع الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى، وجاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى مقدمة الصناديق الأقل استجابة للتراجع بنحو 1.75%، وبلغ سعر وثيقته 124.69 جنيه.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» المركز الثانى بهبوط 1.79%، وبلغ سعر وثيقته 189.24 جنيه، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى- التجارى الدولى «أمان» في المركز الثالث بـ1.98%، وبقيمة 95.98 جنيه للوثيقة.

وحلّ صندوق بنك البركة مصر فى المركز الرابع بنسبة 2.02%، وبسعر 95.15 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق نعيم مصر فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالتراجع بـ2.11%، وبلغ سعر وثيقته 114.13 جنيه.

فى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 0.363%، وبقيمة 287.55 جنيه للوثيقة.

وحلّ صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ0.361%، مسجلًا 212.35 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة 0.33% ليصل سعر الوثيقة إلى 129.15 جنيه.

وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة هبوط بـ1.26% لتصل إلى 84.24 جنيه،

ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ1.61% لتصل إلى 130.96 جنيه.

الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 3 يوليوسعر الوثيقة في 17 يوليونسبة التغير الأسبوعىالترتيب الأسبوعى
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100124.69348126.92106-1.7551
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100189.24828192.70094-1.7922
بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى (أمان)10095.9897.92-1.9813
بنك البركة مصر10095.1597.12-2.0284
نعيم مصر100114.13116.59-2.1105
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10073.2174.82-2.1526
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1014.126114.45102-2.2487
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10015.8301516.25992-2.6438
بنك مصر الرابع10074.1477.77-4.6689
الصناديق النقدية الإسلامية     
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100287.55286.510.3631
أبوظبي الإسلامي النقدي100212.3521211.58810.3612
“بنك البركة “”البركات”” “100129.15128.720.3343
الصناديق الإسلامية المتوازنة     
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10084.2485.32-1.2661
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100130.9661133.1144-1.6142

التراجع يخيم على «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

وسيطر المسار الهابط على وثيقتي صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضى، وحلّ صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى فى مقدمة الأقل تراجعًا بنسبة 2.48%، ووصل سعر وثيقته إلى 104.37 جنيه، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة 2.82%، وبسعر 141.26 جنيه للوثيقة. 

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ0.34% ليصل سعر الوثيقة إلى 229.11 جنيه.

وتباين أداء وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بواقع 0.27% لتصل إلى 16.84 جنيه،

وتراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بـ0.66% لتصل إلى 532.7 جنيه.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 3 يوليوسعر الوثيقة في 17 يوليونسبة التغير الأسبوعىالترتيب الأسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
بنك الشركة المصرفية العربية 2200104.37554107.03113-2.4811
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100141.2661145.3753-2.8272
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100229.11635228.347360.341
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1016.8459716.801270.271
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100532.72536.27-0.662
الصناديق العملة الأجنبية     
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.03618012.0302100.051
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03337011.0333700.000002
جهاد سالم

جهاد سالم

9:08 ص, الخميس, 21 يوليو 22