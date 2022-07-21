وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل نزيف الخسائر الأسبوع الماضى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار تكبد الخسائر المتلاحقة على مدار 4 أسابيع، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضى الذى تخللته عطلة عيد الأضحي، وسط موجة هبوط سيطرت على مؤشرات البورصة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع السابق لعطلة عيد الأضحى على هبوط جماعي، إذ فقَد المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 5% ليغلق عند مستوى 8764 نقطة.

وتراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.6% مسجلًا 1693 نقطة، والأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 2.48% ليغلق عند 2484 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 4%، بما يعادل نحو 24.2 مليار جنيه، ليسجل 597.7 مليار جنيه، مقارنة مع 621.9 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير» كادت أن تفلت فى «المتوازنة»

ولحق الهبوط الجماعى بكل وثائق الصناديق المتوازنة، الأسبوع الماضى، وتمكّن صندوق مصر الخير من احتلال المركز الأول بين الأقل هبوطًا، إذ تراجعت وثيقته 0.07% لتصل إلى 14.26 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بـ1.44% وبقيمة 255.1 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المركز الثالث بـ1.52% ليصل سعر وثيقته إلى 234.13 جنيه.

وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» المركز الرابع بـ1.8% لتسجل وثيقته 323.31 جنيه، ثم صندوق بنك التجارى الدولى «تكامل» متذيلًا قائمة الخمسة الأقل هبوطًا، بـ1.83% ليصل سعر وثيقته إلى 181.13 جنيه.

الصناديق المتوازنة من 3/7/2022 الى 17/7/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 3 يوليو سعر الوثيقة في 17 يوليو نسبة التغير الأسبوعى الترتيب الأسبوعى مصر الخير 10 14.26571 14.27509 -0.07 1 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 255.1 258.84 -1.44 2 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 234.13 237.75 -1.52 3 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 323.31409 329.23306 -1.80 4 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 181.13 184.5 -1.83 5 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 11.95378 12.20453 -2.05 6 “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” 100 86.66 88.66 -2.26 7 البنك الأهلى الأول 100 38.46 39.46 -2.53 8 بنك مصر الأول 500 173.9 178.87 -2.78 9

«فاروس» الناجى الوحيد فى «الأسهم»

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم المسار الهابط الذى لحِق مؤشرات البورصة، الأسبوع الماضي.

وخالف صندوق «فاروس» المسار الهابط الذى سيطر على كل وثائق الأسهم، إذ تمكنت وثيقته من الارتفاع بقوة بنحو 4.7% لتسجل 89.77 جنيه.

وعلى صعيد مواز، تمكّن صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول من اعتلاء قائمة الصناديق الأقل تأثرًا بالهبوط، بعدما تراجعت وثيقته بنحو 0.05% لتسجل 336.5 جنيه،

تلاه صندوق بايونيرز «الرائد» فى المركز الثانى بـ2.02%، وبسعر 76.8 جنيه للوثيقة.

وحلّ صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بهبوط 2.29% ليصل سعر وثيقته إلى 19.6 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس فى المركز الرابع بـ2.33%، وبسعر 418.95 جنيه للوثيقة.

وتذيّل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين gig قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بنسبة تراجع 2.37%، وبسعر 255.77 جنيه للوثيقة.

صناديق الأسهم خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 3 يوليو سعر الوثيقة في 17 يوليو نسبة التغير الأسبوعى الترتيب الأسبوعى فاروس 1 100 89.77 85.73 4.7125 1 كريدي أجريكول مصر الأول 100 336.53 336.72 -0.0564 2 “بايونيرز “”الرائد”” 100 76.8 78.39 -2.0283 3 مصر المستقبل 10 19.6 20.06 -2.2931 4 قناة السويس 500 418.95 428.97 -2.3358 5 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 255.77 261.99 -2.3741 6 “بنك التعمير والإسكان “”تعمير”” 100 160.05 164.01 -2.4145 7 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 168.9 173.69 -2.7578 8 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 13.25316 13.63352 -2.7899 9 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 17.64114 18.18336 -2.9820 10 كريدي أجريكول الثاني 100 150.74 155.43 -3.0174 11 بنك الاسكندرية 100 298.56 307.86 -3.0209 12 بنك القاهرة 10 94.59 97.55 -3.0343 13 البنك الأهلي الخامس 10 9.57 9.87 -3.0395 14 البنك الأهلي الثالث 100 112.74 116.28 -3.0444 15 المصري الخليجي 100 213.82 220.54 -3.0471 16 البنك الأهلي الثاني 100 55.73 57.57 -3.1961 17 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 100.17 103.84 -3.5343 18 MID BANK 1 100 446.03 462.49 -3.5590 19 “قناة السويس “”الأجيال”” 10 11.60388 12.05302 -3.7264 20 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 103.38 107.44 -3.7789 21 “العربي الأفريقي الدولي “”شيلد”” 50 150.1 156.59 -4.1446 22 بنك بلوم مصر 100 117.09 122.2 -4.1817 23 بنك مصر الثالث 100 541.4 567.18 -4.5453 24 بنك مصر الثاني 66.67 69.1 72.57 -4.7816 25 البنك الأهلي الكويتي 100 96.17 101.87 -5.5954 26

«حصاد» يعتلى قمة «النقدية»

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية، التى لا تتأثر بتحركات البورصة، الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 0.415%، وبقيمة 34.8 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ0.411%، وبقيمة 224.7 جنيه للوثيقة.

وحلّ صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» في المركز الثالث بارتفاع 0.39%، وبسعر 10.69 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الرابع في المركز الرابع بارتفاع 0.384%، وبقيمة 281.66 جنيه للوثيقة.

وتذيّل صندوق إن آى كابيتال «سيولة» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع 0.38%، وبسعر 11.42 جنيه للوثيقة.

الصناديق النقدية خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 3 يوليو سعر الوثيقة في 17 يوليو نسبة التغير الأسبوعى الترتيب الأسبوعى “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 34.80848 34.66452 0.415294947110186 1 أروب للتأمين 100 224.72 223.8 0.411081322609467 2 “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 10.69116 10.64922 0.393831660910379 3 البنك الأهلي المصري الرابع 100 281.66624 280.58728 0.384536319679208 4 “إن آي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.42579 11.38248 0.380497044580794 5 بنك HSBC مصر 100 373.560971 372.15604 0.377511271884765 6 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 529.27 527.31 0.371697862737296 7 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 34.2068 34.0803 0.371182178560635 8 بنك بلوم مصر النقدي 100 373.68 372.3 0.370668815471393 9 “بنك الكويت الوطني “”إشراق”” 10 34.67124 34.54348 0.369852718950132 10 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 37.54423 37.40601 0.369512813582622 11 بنك مصر النقدي 10 56.05519 55.8503 0.366855683854887 12 MID BANK 2 1000 1004.1922 1000.5264 0.36638713381276 13 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1051.06 1047.23 0.365726726698044 14 بنك الإسكندرية النقدي 10 48.5553 48.3785 0.36545159523342 15 “البنك العربي الأفريقي “”جمان”” 100 371.2104 369.8736 0.361420766445613 16 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 36.84389 36.71198 0.359310503002031 17 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 457.6374 456.0008 0.358902879117753 18 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 466.19 464.529 0.357566481317636 19 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 35.64574 35.52004 0.353884736616293 20 بنك EGB ثراء 10 23.2332 23.1523 0.349425327073335 21 البنك الأهلي الكويتي النقدي 10 35.8385 35.7139 0.348883767944696 22 بنك SAIB النقدي 10 23.57788 23.49593 0.348783810642946 23 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 301.3606 300.3142 0.348435072334225 24 بنك عودة النقدي 10 37.06601 36.93774 0.347260011034786 25 مصر للتأمين 10 23.08895 23.00946 0.345466603736028 26 التجاري وفا بنك 1000 1938.4003 1931.7866 0.342361832305914 27 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1452.31 1447.41 0.33853572933722 28 بنك أبوظبي الوطني 100 260.77327 259.934 0.322878115213862 29 بنك الاستثمار العربي 10 12.72618 12.72618 0 صناديق الدخل الثابت البنك الأهلي الثامن 1000 1922.236 1914.004 0.430093145050909 1 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 384.04 382.45 0.415740619688857 2 “العربي الأفريقي الدولي “”جذور”” 10 30.40233 30.29602 0.35090417817258 3 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 269.13395 268.74919 0.143166943126425 4 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 280.18 280.18 0 5

و«الأهلى الثامن» يتقدم «الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة ارتفاع بنحو 0.43% ليحصد المركز الأول، وبلغ سعر وثيقته 1914 جنيهًا.

وحلّ صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثانى بـ0.41%، ليصل سعر وثيقته إلى 384.04 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» في المركز الثالث بـ0.35%، ليسجل 30.4 جنيه للوثيقة.

«سنابل» الأقل أفولًا فى «الإسلامية»

وسيطر التراجع الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى، وجاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى مقدمة الصناديق الأقل استجابة للتراجع بنحو 1.75%، وبلغ سعر وثيقته 124.69 جنيه.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» المركز الثانى بهبوط 1.79%، وبلغ سعر وثيقته 189.24 جنيه، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى- التجارى الدولى «أمان» في المركز الثالث بـ1.98%، وبقيمة 95.98 جنيه للوثيقة.

وحلّ صندوق بنك البركة مصر فى المركز الرابع بنسبة 2.02%، وبسعر 95.15 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق نعيم مصر فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالتراجع بـ2.11%، وبلغ سعر وثيقته 114.13 جنيه.

فى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 0.363%، وبقيمة 287.55 جنيه للوثيقة.

وحلّ صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ0.361%، مسجلًا 212.35 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة 0.33% ليصل سعر الوثيقة إلى 129.15 جنيه.

وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة هبوط بـ1.26% لتصل إلى 84.24 جنيه،

ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ1.61% لتصل إلى 130.96 جنيه.

الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 3 يوليو سعر الوثيقة في 17 يوليو نسبة التغير الأسبوعى الترتيب الأسبوعى “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 124.69348 126.92106 -1.755 1 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 189.24828 192.70094 -1.792 2 بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 95.98 97.92 -1.981 3 بنك البركة مصر 100 95.15 97.12 -2.028 4 نعيم مصر 100 114.13 116.59 -2.110 5 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 73.21 74.82 -2.152 6 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 14.1261 14.45102 -2.248 7 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 15.83015 16.25992 -2.643 8 بنك مصر الرابع 100 74.14 77.77 -4.668 9 الصناديق النقدية الإسلامية “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 287.55 286.51 0.363 1 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 212.3521 211.5881 0.361 2 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 129.15 128.72 0.334 3 الصناديق الإسلامية المتوازنة “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 84.24 85.32 -1.266 1 صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 130.9661 133.1144 -1.614 2

التراجع يخيم على «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

وسيطر المسار الهابط على وثيقتي صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضى، وحلّ صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى فى مقدمة الأقل تراجعًا بنسبة 2.48%، ووصل سعر وثيقته إلى 104.37 جنيه، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة 2.82%، وبسعر 141.26 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ0.34% ليصل سعر الوثيقة إلى 229.11 جنيه.

وتباين أداء وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بواقع 0.27% لتصل إلى 16.84 جنيه،

وتراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بـ0.66% لتصل إلى 532.7 جنيه.

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022