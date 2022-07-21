وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل نزيف الخسائر الأسبوع الماضى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار تكبد الخسائر المتلاحقة على مدار 4 أسابيع، وذلك خلال تعاملات الأسبوع الماضى الذى تخللته عطلة عيد الأضحي، وسط موجة هبوط سيطرت على مؤشرات البورصة.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع السابق لعطلة عيد الأضحى على هبوط جماعي، إذ فقَد المؤشر الرئيسي “EGX30” نحو 5% ليغلق عند مستوى 8764 نقطة.
وتراجع مؤشر “EGX70” للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو 1.6% مسجلًا 1693 نقطة، والأوسع نطاقًا “EGX100” بنسبة 2.48% ليغلق عند 2484 نقطة.
وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى 4%، بما يعادل نحو 24.2 مليار جنيه، ليسجل 597.7 مليار جنيه، مقارنة مع 621.9 مليار الأسبوع السابق له.
وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.
«مصر الخير» كادت أن تفلت فى «المتوازنة»
ولحق الهبوط الجماعى بكل وثائق الصناديق المتوازنة، الأسبوع الماضى، وتمكّن صندوق مصر الخير من احتلال المركز الأول بين الأقل هبوطًا، إذ تراجعت وثيقته 0.07% لتصل إلى 14.26 جنيه.
وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» بـ1.44% وبقيمة 255.1 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى المركز الثالث بـ1.52% ليصل سعر وثيقته إلى 234.13 جنيه.
وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» المركز الرابع بـ1.8% لتسجل وثيقته 323.31 جنيه، ثم صندوق بنك التجارى الدولى «تكامل» متذيلًا قائمة الخمسة الأقل هبوطًا، بـ1.83% ليصل سعر وثيقته إلى 181.13 جنيه.
الصناديق المتوازنة من 3/7/2022 الى 17/7/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 3 يوليو
|سعر الوثيقة في 17 يوليو
|نسبة التغير الأسبوعى
|الترتيب الأسبوعى
|مصر الخير
|10
|14.26571
|14.27509
|-0.07
|1
|“البنك الزراعي المصري “”الماسي””
|100
|255.1
|258.84
|-1.44
|2
|“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””
|100
|234.13
|237.75
|-1.52
|3
|“بنك الكويت الوطني “”الميزان””
|100
|323.31409
|329.23306
|-1.80
|4
|“البنك التجاري الدولي “”تكامل””
|100
|181.13
|184.5
|-1.83
|5
|“بنك الاستثمار العربي “”سندي””
|10
|11.95378
|12.20453
|-2.05
|6
|“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””
|100
|86.66
|88.66
|-2.26
|7
|البنك الأهلى الأول
|100
|38.46
|39.46
|-2.53
|8
|بنك مصر الأول
|500
|173.9
|178.87
|-2.78
|9
«فاروس» الناجى الوحيد فى «الأسهم»
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم المسار الهابط الذى لحِق مؤشرات البورصة، الأسبوع الماضي.
وخالف صندوق «فاروس» المسار الهابط الذى سيطر على كل وثائق الأسهم، إذ تمكنت وثيقته من الارتفاع بقوة بنحو 4.7% لتسجل 89.77 جنيه.
وعلى صعيد مواز، تمكّن صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الأول من اعتلاء قائمة الصناديق الأقل تأثرًا بالهبوط، بعدما تراجعت وثيقته بنحو 0.05% لتسجل 336.5 جنيه،
تلاه صندوق بايونيرز «الرائد» فى المركز الثانى بـ2.02%، وبسعر 76.8 جنيه للوثيقة.
وحلّ صندوق مصر المستقبل فى المركز الثالث بهبوط 2.29% ليصل سعر وثيقته إلى 19.6 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس فى المركز الرابع بـ2.33%، وبسعر 418.95 جنيه للوثيقة.
وتذيّل صندوق المجموعة العربية المصرية للتأمين gig قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بنسبة تراجع 2.37%، وبسعر 255.77 جنيه للوثيقة.
صناديق الأسهم خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 3 يوليو
|سعر الوثيقة في 17 يوليو
|نسبة التغير الأسبوعى
|الترتيب الأسبوعى
|فاروس 1
|100
|89.77
|85.73
|4.7125
|1
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|336.53
|336.72
|-0.0564
|2
|“بايونيرز “”الرائد””
|100
|76.8
|78.39
|-2.0283
|3
|مصر المستقبل
|10
|19.6
|20.06
|-2.2931
|4
|قناة السويس
|500
|418.95
|428.97
|-2.3358
|5
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|255.77
|261.99
|-2.3741
|6
|“بنك التعمير والإسكان “”تعمير””
|100
|160.05
|164.01
|-2.4145
|7
|“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””
|100
|168.9
|173.69
|-2.7578
|8
|“بنك الكويت الوطني “”نماء””
|10
|13.25316
|13.63352
|-2.7899
|9
|“البنك الأهلي المتحد “”الفا””
|10
|17.64114
|18.18336
|-2.9820
|10
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|150.74
|155.43
|-3.0174
|11
|بنك الاسكندرية
|100
|298.56
|307.86
|-3.0209
|12
|بنك القاهرة
|10
|94.59
|97.55
|-3.0343
|13
|البنك الأهلي الخامس
|10
|9.57
|9.87
|-3.0395
|14
|البنك الأهلي الثالث
|100
|112.74
|116.28
|-3.0444
|15
|المصري الخليجي
|100
|213.82
|220.54
|-3.0471
|16
|البنك الأهلي الثاني
|100
|55.73
|57.57
|-3.1961
|17
|“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””
|33.33
|100.17
|103.84
|-3.5343
|18
|MID BANK 1
|100
|446.03
|462.49
|-3.5590
|19
|“قناة السويس “”الأجيال””
|10
|11.60388
|12.05302
|-3.7264
|20
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|103.38
|107.44
|-3.7789
|21
|“العربي الأفريقي الدولي “”شيلد””
|50
|150.1
|156.59
|-4.1446
|22
|بنك بلوم مصر
|100
|117.09
|122.2
|-4.1817
|23
|بنك مصر الثالث
|100
|541.4
|567.18
|-4.5453
|24
|بنك مصر الثاني
|66.67
|69.1
|72.57
|-4.7816
|25
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|96.17
|101.87
|-5.5954
|26
«حصاد» يعتلى قمة «النقدية»
وكعادتها استكملت الصناديق النقدية، التى لا تتأثر بتحركات البورصة، الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.
واقتنص صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 0.415%، وبقيمة 34.8 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ0.411%، وبقيمة 224.7 جنيه للوثيقة.
وحلّ صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» في المركز الثالث بارتفاع 0.39%، وبسعر 10.69 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الرابع في المركز الرابع بارتفاع 0.384%، وبقيمة 281.66 جنيه للوثيقة.
وتذيّل صندوق إن آى كابيتال «سيولة» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع 0.38%، وبسعر 11.42 جنيه للوثيقة.
الصناديق النقدية خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 3 يوليو
|سعر الوثيقة في 17 يوليو
|نسبة التغير الأسبوعى
|الترتيب الأسبوعى
|“البنك الزراعي المصري “”حصاد””
|10
|34.80848
|34.66452
|0.415294947110186
|1
|أروب للتأمين
|100
|224.72
|223.8
|0.411081322609467
|2
|“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””
|10
|10.69116
|10.64922
|0.393831660910379
|3
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|281.66624
|280.58728
|0.384536319679208
|4
|“إن آي كابيتال “”سيولة”” “
|10
|11.42579
|11.38248
|0.380497044580794
|5
|بنك HSBC مصر
|100
|373.560971
|372.15604
|0.377511271884765
|6
|“التجاري الدولي “”أصول””
|100
|529.27
|527.31
|0.371697862737296
|7
|“بنك التعمير والاسكان “”موارد””
|10
|34.2068
|34.0803
|0.371182178560635
|8
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|373.68
|372.3
|0.370668815471393
|9
|“بنك الكويت الوطني “”إشراق””
|10
|34.67124
|34.54348
|0.369852718950132
|10
|“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””
|10
|37.54423
|37.40601
|0.369512813582622
|11
|بنك مصر النقدي
|10
|56.05519
|55.8503
|0.366855683854887
|12
|MID BANK 2
|1000
|1004.1922
|1000.5264
|0.36638713381276
|13
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1051.06
|1047.23
|0.365726726698044
|14
|بنك الإسكندرية النقدي
|10
|48.5553
|48.3785
|0.36545159523342
|15
|“البنك العربي الأفريقي “”جمان””
|100
|371.2104
|369.8736
|0.361420766445613
|16
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|36.84389
|36.71198
|0.359310503002031
|17
|“بنك تنمية الصادرات “”يومي””
|100
|457.6374
|456.0008
|0.358902879117753
|18
|“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””
|100
|466.19
|464.529
|0.357566481317636
|19
|“البنك العربي النقدي “”يوماتي””
|10
|35.64574
|35.52004
|0.353884736616293
|20
|بنك EGB ثراء
|10
|23.2332
|23.1523
|0.349425327073335
|21
|البنك الأهلي الكويتي النقدي
|10
|35.8385
|35.7139
|0.348883767944696
|22
|بنك SAIB النقدي
|10
|23.57788
|23.49593
|0.348783810642946
|23
|“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””
|100
|301.3606
|300.3142
|0.348435072334225
|24
|بنك عودة النقدي
|10
|37.06601
|36.93774
|0.347260011034786
|25
|مصر للتأمين
|10
|23.08895
|23.00946
|0.345466603736028
|26
|التجاري وفا بنك
|1000
|1938.4003
|1931.7866
|0.342361832305914
|27
|“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””
|1000
|1452.31
|1447.41
|0.33853572933722
|28
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|260.77327
|259.934
|0.322878115213862
|29
|بنك الاستثمار العربي
|10
|12.72618
|12.72618
|0
|صناديق الدخل الثابت
|البنك الأهلي الثامن
|1000
|1922.236
|1914.004
|0.430093145050909
|1
|“التجاري الدولي “”ثبات””
|100
|384.04
|382.45
|0.415740619688857
|2
|“العربي الأفريقي الدولي “”جذور””
|10
|30.40233
|30.29602
|0.35090417817258
|3
|“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””
|100
|269.13395
|268.74919
|0.143166943126425
|4
|“بنك القاهرة “”الثابت””
|100
|280.18
|280.18
|0
|5
و«الأهلى الثامن» يتقدم «الدخل الثابت»
كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة ارتفاع بنحو 0.43% ليحصد المركز الأول، وبلغ سعر وثيقته 1914 جنيهًا.
وحلّ صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثانى بـ0.41%، ليصل سعر وثيقته إلى 384.04 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» في المركز الثالث بـ0.35%، ليسجل 30.4 جنيه للوثيقة.
«سنابل» الأقل أفولًا فى «الإسلامية»
وسيطر التراجع الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية، الأسبوع الماضى، وجاء صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى مقدمة الصناديق الأقل استجابة للتراجع بنحو 1.75%، وبلغ سعر وثيقته 124.69 جنيه.
وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» المركز الثانى بهبوط 1.79%، وبلغ سعر وثيقته 189.24 جنيه، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى- التجارى الدولى «أمان» في المركز الثالث بـ1.98%، وبقيمة 95.98 جنيه للوثيقة.
وحلّ صندوق بنك البركة مصر فى المركز الرابع بنسبة 2.02%، وبسعر 95.15 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق نعيم مصر فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تأثرًا بالتراجع بـ2.11%، وبلغ سعر وثيقته 114.13 جنيه.
فى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع 0.363%، وبقيمة 287.55 جنيه للوثيقة.
وحلّ صندوق بنك أبوظبى الإسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ0.361%، مسجلًا 212.35 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة 0.33% ليصل سعر الوثيقة إلى 129.15 جنيه.
وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أقل نسبة هبوط بـ1.26% لتصل إلى 84.24 جنيه،
ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ1.61% لتصل إلى 130.96 جنيه.
الصناديق الإسلامية خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 3 يوليو
|سعر الوثيقة في 17 يوليو
|نسبة التغير الأسبوعى
|الترتيب الأسبوعى
|“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””
|100
|124.69348
|126.92106
|-1.755
|1
|“بنك الاستثمار العربي “”هلال””
|100
|189.24828
|192.70094
|-1.792
|2
|بنك فيصل الإسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|95.98
|97.92
|-1.981
|3
|بنك البركة مصر
|100
|95.15
|97.12
|-2.028
|4
|نعيم مصر
|100
|114.13
|116.59
|-2.110
|5
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|73.21
|74.82
|-2.152
|6
|“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””
|10
|14.1261
|14.45102
|-2.248
|7
|“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”
|100
|15.83015
|16.25992
|-2.643
|8
|بنك مصر الرابع
|100
|74.14
|77.77
|-4.668
|9
|الصناديق النقدية الإسلامية
|“البنك المصرف المتحد “”رخاء””
|100
|287.55
|286.51
|0.363
|1
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|212.3521
|211.5881
|0.361
|2
|“بنك البركة “”البركات”” “
|100
|129.15
|128.72
|0.334
|3
|الصناديق الإسلامية المتوازنة
|“بنك البركة مصر “” المتوزان “”
|100
|84.24
|85.32
|-1.266
|1
|صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)
|100
|130.9661
|133.1144
|-1.614
|2
التراجع يخيم على «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»
وسيطر المسار الهابط على وثيقتي صناديق تحديد الأصول، الأسبوع الماضى، وحلّ صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى فى مقدمة الأقل تراجعًا بنسبة 2.48%، ووصل سعر وثيقته إلى 104.37 جنيه، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة 2.82%، وبسعر 141.26 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ0.34% ليصل سعر الوثيقة إلى 229.11 جنيه.
وتباين أداء وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بواقع 0.27% لتصل إلى 16.84 جنيه،
وتراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بـ0.66% لتصل إلى 532.7 جنيه.
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 3/7/2022 الى 17/7/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 3 يوليو
|سعر الوثيقة في 17 يوليو
|نسبة التغير الأسبوعى
|الترتيب الأسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|104.37554
|107.03113
|-2.481
|1
|“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””
|100
|141.2661
|145.3753
|-2.827
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|229.11635
|228.34736
|0.34
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|“صندوق العربي الافريقي “”جارد””
|10
|16.84597
|16.80127
|0.27
|1
|“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””
|100
|532.72
|536.27
|-0.66
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|“مصر النقدي “” الدولار “”
|10 دولار
|12.036180
|12.030210
|0.05
|1
|“مصر النقدي “” اليورو “”
|10 يورو
|11.033370
|11.033370
|0.00000
|2