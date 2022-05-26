وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل رحلة الهبوط بتعاملات الأسبوع الماضى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار فى تعاملات الأسبوع الماضى رحلة الهبوط للأسبوع الثانى على التوالى تحت ضغط من تراجعات سوق المال، إذ هبطت مؤشرات البورصة جماعيا، وفقد الرئيسى EGX30 نحو %1.2 ليغلق عند مستوى 10549 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %0.01 مسجلا 1832 نقطة، وانخفض الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %0.62 ليغلق عند مستوى 2767 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %1.26 بما يعادل نحو 9 مليارات جنيه، ليسجل 691.2 مليار، مقارنة مع 700.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد مواز، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير» الأدنى تأثرا فى «المتوازنة»

وهبطت أسعار وثائق الصناديق المتوازنة جماعيا – الأسبوع الماضى – وتمكن صندوق مصر الخير من تقدم الصناديق الأقل تأثرا بالبهوط إذ تراجعت وثيقته بـ%0.06 لتسجل 14.36 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثانى بين الأقل هبوطا بـ%0.53 وبقيمة 43.08 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بـ%0.68 لتصل وثيقته إلى 249.87 جنيه.

وحصد صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي» المركز الرابع بـ%0.88 ليصل سعر وثيقته إلى 275.02 جنيه، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» فى نهاية الخمسة الأقل تأثرا بالهبوط بـ%0.9 ليصل سعر وثيقته إلى 196.95 جنيه.

«الرائد» الأكثر مقاومة فى «الأسهم»

وانعكس التراجع الجماعى لمؤشرات البورصة وخاصة المؤشر الرئيسي EGX30 على أداء وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الاسهم لتسجل تراجعات جماعية.

وتصدر صندوق بايونيرز«الرائد» قائمة الصناديق الأدنى استجابة للتراجع إذ هبط بنحو %0.08 ليصل سعر وثيقته إلى 84.64 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك مصر الثالث بـ%1.06 وبسعر 649.7 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك الأهلى الخامس بتراجع %1.08 لتصل وثيقته إلى 10.96 جنيه، ثم رابعًا حل صندوق بنك الأهلى الثالث بـ%1.11 وبلغ سعر وثيقته 129.41جنيه.

وخامسًا صندوق بنك مصر الثانى بنسبة هبوط %1.18 وبسعر 84.11 جنيه للوثيقة الواحدة.

«آروب» يقتنص صدارة «النقدية»

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق آروب للتأمين المركز الاول بأعلى نسبة ارتفاع %0.181 وبقيمة 221.11 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك أبوظبى الوطنى فى المركز الثاني بـ%0.18 وبقيمة 257.51 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الأهلى الكويتي – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.179 وبلغ سعر وثيقته 35.33 جنيه، ثم صندوق البنك العربى النقدى «يومياتي» بالمركز الرابع بارتفاع %0.179 وبقيمة 35.14 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل خامسًا صندوق إن أى كابيتال «سيولة» بنسبة ارتفاع %0.177 وبسعر 11.25 جنيه للوثيقة.

«الثابت» الأول بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت – التى لا تتأثر بتعاملات البورصة- تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق بنك القاهرة «الثابت» أعلى نسبة صعود بـ%0.205 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 278.27 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولي «ثبات» فى المركز الثاني بـ%0.201 ليصل سعر وثيقته إلى 377.12 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العربى الأفريقي «جذور» – بالمركز الثالث – بـ%0.198 ليسجل 29.97 جنيه للوثيقة.

«مصر الرابع» الأقل خفوتاً فى «الإسلامية»

وسيطر الهبوط القوى على وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – وسجل صندوق بنك مصر الرابع أقل نسبة تراجع بنحو %1.12 متقدما الصناديق الأقل تراجعا وبلغ سعر وثيقته 89.73 جنيه.

وحل الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» فى المركز الثانى بنسبة هبوط %1.31 وبسعر 83.25 جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولي «أمان» فى المركز الثالث بـ%1.46 ليصل سعر وثيقته إلى 107.56 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الرابع بـ%1.46 وبقيمة 213.2 جنيه للوثيقة، وتذيل صندوق البنك الزراعى المصري «الوفاق» قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ %1.47 وبقيمة 15.75 جنيه للوثيقة.

وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.17 وبقيمة 283.52 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.16 مسجلا 127.45 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.14 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.41 جنيه.

وتراجعت وثيقتى الصناديق الاسلامية المتوازنة – الاسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» أقل نسبة هبوط بـ%1.19 لتصل إلى 139.79 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر « المتوازن » بواقع %1.82 لتصل إلى 91.43 جنيه.

تقهقر «تحديد الأصول» وتباين «حماية رأس المال»

كما لحق المسار الهابط بوثيقتى صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى -، وسجلت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة تراجع بـ%1.52 وبسعر 120.99 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%1.61 لتسجل 164.12 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة إلى 226.11 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ استقرت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» دون تغيير عند سعر 16.95 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ%0.55 لتصل إلى 546.62 جنيه.