وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل رحلة الصعود الأسبوع الماضى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد للأسبوع الثالث على التوالى باستثناء عدد محدود لم يتمكن من مجاراة الارتفاعات ليتراجع بنسب طفيفة، وذلك تزامنًا مع تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية.

بينما استمرت المكاسب المحدودة لوثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على تباين، إذ ارتفع الرئيسى EGX30 بنحو %1.72 ليغلق على 11262 نقطة، فيما تراجع EGX70 بحوالى %1.27 مسجلا 2213 نقطة، وهبط EGX100 بـ%0.55 ليغلق على مستوى 3226 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 17.3 مليار جنيه، ليسجل 763.1 مليار الأسبوع الماضى، مقارنة مع 745.8 مليار الأسبوع السابق له.

«سندى والثقة» يتخلفان عن مكاسب «المتوازنة»

وارتفعت غالبية وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، باستثناء صندوقى بنك الاستثمار العربي «سندي»، وبنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، إذ هبطت وثيقة الأول بنحو %0.96 لتسجل 14.02 جنيه، والثانى بـ%0.14 بسعر 268.6 جنيه. وتمكن صندوق البنك التجارى الدولي «تكامل» من تصدر قائمة الصناديق الصاعدة بنحو %1.08 لتسجل وثيقته 221.27 جنيه، تلاه البنك الزراعى المصري «الماسي» فى المركز الثانى بارتفاع %0.82 بسعر 293.27 جنيه للوثيقة.

وحل البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بـ%0.7 وبسعر 46.85 جنيه للوثيقة، ثم جاء الصندوق المشترك للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» بالمركز الرابع بنسبة ارتفاع %0.38 لتسجل وثيقته 104.29 جنيه.

وخامسًا صندوق مباشر كابيتال «كاش مباشر» بنسبة %0.18 وسجلت وثيقته 14.74 جنيه.

«فاروس» يقود «الأسهم»

وحالف الصعود معظم وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم خلال الأسبوع الماضى، لتواكب ارتفاع مؤشر البورصة الرئيسي EGX30، فيما تراجع صندوق البنك الأهلى الكويتى وحيدا بنسبة %0.27 لتسجل وثيقته 119.53 جنيه.

وتربع صندوق فاروس على قمة الصناديق الأكثر صعودا بـ%3.7 لتسجل وثيقته 113.7 جنيه، تلاه بلوم مصر فى المرتبة الثانية بنسبة ارتفاع %1.68 لتسجل وثيقته 147 جنيها.

وحل صندوق البنك المصرى الخليجى فى المركز الثالث بـ%1.33 بقيمة 269.13 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الإسكندرية بالمركز الرابع بـ%1.3 بسعر 374.03 جنيه للوثيقة.

وبالمركز الخامس، جاء صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثانى بصعود %1.29 وبلغ سعر وثيقته 189.51 جنيه.

«الأهلى الرابع» نجم «النقدية»

واستكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

واقتنص صندوق البنك الأهلى الرابع المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 فيما سجل سعر وثيقته 282.52 جنيه، بعد احتساب التوزيعات الدورية الشهرية بقيمة 2 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك HSBC مصر فى المركز الثاني بارتفاع %0.22 بسعر 386.13 جنيه، ثم البنك الزراعى المصرى «حصاد» فى المركز الثالث بنسبة صعود %0.22 بقيمة 35.92 جنيه للوثيقة.

وجاء فى المركز الرابع صندوق آروب للتأمين بنسبة ارتفاع %0.21 وبسعر232.37 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك كريدى أجريكول الثالث، بنسبة ارتفاع %0.21 بسعر 1084.67 جنيه للوثيقة الواحدة.

«جذور» يتقدم «الدخل الثابت»

وسيطر الصعود على وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضى، إذ حصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 31.35 جنيه.

وحل صندوق بنك القاهرة «الثابت» بالمركز الثاني بـ%0.2 وبسعر 284.55 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك العقارى المصرى «المصري» -فى المركز الثالث- بـ%0.19 وبسعر277.05 جنيه للوثيقة الواحدة.

«البركة مصر» الأول فى «الإسلامية»

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا – الأسبوع الماضى – بنسب تراوحت ما بين %1.27 إلى %0.25 واقتنص صندوق بنك البركة مصر المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %1.27 لتصل وثيقته الى 115.89 جنيه.

وحصد صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» المركز الثانى بـ%1.07 وبلغ سعر وثيقته 156.15 جنيه، تلاه بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الثالث بـ%0.63 بسعر 234.8 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك مصر الرابع – بالمركز الرابع – بنسبة ارتفاع %0.61 بسعر 90.74 جنيه للوثيقة، وخلفه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، بصعود بـ%0.59 وبسعر 116.95 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود، إذ اقتنص صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول مسجلًا بارتفاع %0.23 بقيمة 296.37 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك أبو ظبى الإسلامى بالمركز الثانى بـ%0.204 بقيمة 218.64 جنيه للوثيقة، ثم صندوق مصر للتأمين التكافلى فى المركز الثالث بـ%0.202 مسجلا 105.67 جنيه للوثيقة الواحدة. وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة –الأسبوع الماضي– بواقع %1.29 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «إزدهار» لتصل الى 147.51 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ %0.53 لتصل إلى 96.55 جنيه.

أرباح لـ«تحديد الأصول».. وتباين «حماية رأس المال»

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى –، وسجلت وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» نسبة ارتفاع %0.87 لتصل إلى 177 جنيها، ثم وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى بـ%0.85 وبسعر 130.7 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.21 ليصل سعر الوثيقة إلى 235.91 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بواقع %0.12 لتصل إلى 17.59 جنيه، فيما تراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بـ%1.57 لتصل إلى 550.95 جنيه. كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.04 مسجلا 12.09 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.003 لتصل إلى 11.03 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.