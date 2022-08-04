وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل رحلة الصعود الأسبوع الماضى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار الارتفاع الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الثانى تزامنا مع ارتفاع مؤشرات البورصة، إذ صعد المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو %0.86 عند مستوى 9369 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %2.73 مسجلا 1847 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقا EGX100، بنسبة %2.5 ليغلق عند مستوى 2707 نقاط.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %0.9 بما يعادل نحو 5.4 مليار جنيه، ليسجل 628.1 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مقارنة مع 622.7 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد مواز، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«الأهلى الأول» يقود «المتوازنة»

واستكملت وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – الارتفاع بقيادة صندوق البنك الأهلى الأول بعدما ارتفعت وثائقه بنحو %1.04 لتصل إلى 40.86 جنيه متصدرا قائمة الأكثر صعودا.

واقتنص صندوق بنك مصر الأول – المركز الثانى – بنسبة ارتفاع %0.89 ليصل سعر وثيقته إلى 180.59 جنيه، تلاه الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» بالمركز الثالث بـ%0.84 وبقيمة 91.52 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الكويت الوطني «الميزان» في المركز الرابع بـ%0.75 ليصل سعر وثيقته إلى 336.48 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصري «الماسي» متذيلا قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%0.75 ليصل سعر وثيقته إلى 263.05 جنيه.

«فاروس» يتربع على قمة «الأسهم»

وسلكت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم المسار الصاعد لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي.

وتربع صندوق فاروس على عرش الصناديق الأكثر ارتفاع بـ%3.39 لتسجل وثيقته 97.44 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى بـ%2.62 وبسعر 106.23 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك الكويت الوطني «نماء» المركز الثالث بصعود %1.15 ليصل سعر وثيقته إلى 14.08 جنيه، تلاه صندوق البنك التجارى الدولي «استثمار» فى المركز الرابع بـ%1.14 وبسعر 180.56 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق البنك الأهلى الخامس قائمة الخمسة الأعلى صعودا بـ%1.08 وبسعر 10.23 جنيه للوثيقة الواحدة.

«وثاق» يقتنص صدارة «النقدية»

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 وبقيمة 10.73 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثاني بـ%0.2 وبقيمة 225.64 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك HSBC – بالمركز الثالث – بارتفاع %0.193 ليسجل 375 جنيه، للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد» بالمركز الرابع بارتفاع %0.19 وبقيمة 34.27 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.19 وبسعر 34.94 جنيه للوثيقة.

و«جذور» يتقدم بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وسجل صندوق البنك العربى الأفريقي «جذور» أعلى نسبة صعود بـ%0.208 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 30.53 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثاني بـ%0.207 ليصل سعر وثيقته إلى 385.56 جنيه، ثم جاء صندوق بنك القاهرة «الثابت» فى المركز الثالث بـ%0.198 وبسعر 282.31 جنيه للوثيقة الواحدة.

«نعيم» يحافظ على عرش «الإسلامية»

واستمرت وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – على المسار الصاعد، كما واصل صندوق نعيم مصر اعتلاء قمة الأكثر صعودا بنسبة ارتفاع %2.76 وبلغ سعر وثيقته 125.07جنيه.

واقتنص صدوق بنك مصر الرابع – المركز الثانى – بنسبة صعود %2.38 وبسعر 79.51 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الاستثمار العربي «هلال» فى المركز الثالث بارتفاع %1.81 وبلغ سعر وثيقته 202.12 جنيه

وحل صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الرابع بنسبة %1.63 وبسعر 132.87 جنيه للوثيقة، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%1.45 وبلغ سعر وثيقته 78.6 جنيه.

وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.181 وبقيمة 288.59 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الاسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.179 مسجلا 213.11 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 129.58 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الاسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ%1.84 لتصل إلى 89.46 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%1.56 لتصل إلى 136.28جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواصلان التقدم

وسيطر المسار الصاعد على وثيقتى صناديق تحديد الأصول – الاسبوع الماضى – وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى فى المقدمة بنسبة %0.899 ووصل سعر وثيقته إلى 110.86 جنيه للوثيقة، وبفارق طفيف لحقه صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة ارتفاع %0.896 وبسعر 150.56 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 229.88 جنيه.

وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.3 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 538.16 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.13 لتصل إلى 16.89 جنيه.