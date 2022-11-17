وثائق صناديق الاستثمار تواصل رحلة الصعود القوى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد للأسبوع الرابع على التوالى مستفيدة من موجة ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.

واستكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود قوى، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30، بنحو %4.39 ليغلق عند مستوى 11756 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %0.81، مسجلا 2231 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %1.52، ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %3 بما يعادل 20.6 مليار جنيه، ليسجل 781.7 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقارنة مع 761.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«تكامل» يقود «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 6/11/2022 الى 13/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 13 نوفمبر سعر الوثيقة في 6 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 229.42 221.27 3.68 1 بنك مصر الأول 500 208.31 201.28 3.49 2 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 14.44572 14.02572 2.99 3 البنك الأهلى الأول 100 48.18 46.85 2.84 4 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 301.36 293.27 2.76 5 “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” 100 106.96 104.29 2.56 6 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 273.21 268.62 1.71 7 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 370.55904 364.77969 1.58 8 “مباشر كابيتال “”كاش مباشر”” 10 14.77041 14.74728 0.16 9

وحققت وثائق الصناديق المتوازنة صعودا قويا الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» إذ ارتفعت وثيقته بنحو %3.68 لتسجل 229.42 جنيه.

وحصد صندوق بنك مصر الأول المرتبة الثانية بارتفاع %3.49، وبلغ سعر وثيقته 208.31 جنيه تلاه بنك الاستثمار العربى «سندى» فى المركز الثالث بـ %2.99 بسعر 14.44 جنيه.

وفى المركز الرابع جاء صندوق البنك الأهلى الأول بـ %2.84 بسعر 48.18 جنيه للوثيقة، ثم البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الخامس بارتفاع %2.76 بسعر 301.36 جنيه للوثيقة.

«استثمار» يتربع على قمة «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 13 نوفمبر سعر الوثيقة في 6 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 227.1 216.58 4.8573 1 بنك مصر الثاني 66.67 92.86 88.63 4.7727 2 بنك مصر الثالث 100 715.59 685.46 4.3956 3 كريدي أجريكول مصر الأول 100 426.96 410.07 4.1188 4 MID BANK 1 100 604.12 580.93 3.9919 5 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 15.67021 15.07432 3.9530 6 كريدي أجريكول الثاني 100 196.86 189.51 3.8784 7 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 22.89087 22.03878 3.8663 8 المصري الخليجي 100 279.53 269.13 3.8643 9 بنك القاهرة الأول 10 122.79 118.23 3.8569 10 مصر المستقبل 10 26.01 25.05 3.8323 11 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 197.12 189.97 3.7638 12 بنك الاسكندرية 100 388.01 374.03 3.7377 13 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 207.05 199.7 3.6805 14 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 332.11 320.35 3.6710 15 قناة السويس 500 556.62 537.28 3.5996 16 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 16.46704 15.98954 2.9863 17 البنك الأهلي الثالث 100 145.07 140.87 2.9815 18 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 131.02 127.28 2.9384 19 البنك الأهلي الثاني 100 71.86 69.88 2.8334 20 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 136.27 132.64 2.7367 21 البنك الاهلي الخامس 10 12.22 11.9 2.6891 22 بنك بلوم مصر 100 149.94 147 2.0000 23 “بايونيرز “”الرائد”” 100 90.63 88.98 1.8543 24 البنك الأهلي الكويتي 100 119.97 119.53 0.3681 25 فاروس 1 100 111.03 113.7 -2.3483 26

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم الصعود القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، خاصة المؤشر الرئيسى EGX30، الذى ارتفع مايزيد عن %4.

وتربع البنك التجارى الدولى «استثمار» على قمة صناديق الأسهم بنسبة ارتفاع %4.85 لتسجل وثيقته 227.1 جنيه، تلاه بنك مصر الثانى – فى المرتبة الثانية – بنسبة ارتفاع %4.77 لتسجل وثيقته 92.86 جنيه.

وحل صندوق بنك مصر الثالث فى المرتبة الثالثة بارتفاع %4.39 بسعر 715.59 جنيه للوثيقة، ثم بنك كريدى أجريكول مصر الأول بالمركز الرابع بنسبة صعود %4.11 بسعر 426.96 جنيه للوثيقة، وحل خامسًأ صندوق بنك MID الأول بـ %3.99 وبلغ سعر وثيقته 604.12 جنيه.

«أبوظبى الوطنى» نجم «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 13 نوفمبر سعر الوثيقة في 6 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك أبوظبي الوطني 100 268.99708 268.30064 0.259574483310959 1 “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 11.07992 11.05315 0.242193401880903 2 أروب للتأمين 100 232.91 232.37 0.232388001893528 3 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 383.7415 382.8722 0.227047040761892 4 بنك HSBC مصر 100 387.00588 386.13548 0.22541311148098 5 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1087.08 1084.67 0.222187393400744 6 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 36.00952 35.92994 0.221486593075301 7 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 481.758 480.694 0.221346636321644 8 بنك الاسكندرية النقدي 10 50.2156 50.1047 0.221336521324349 9 “العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “ 100 103.56095 103.33342 0.220190137905047 10 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 311.2827 310.6028 0.218896932030225 11 بنك EGB ثراء 10 23.8787 23.8268 0.217821948394244 12 بنك عودة النقدي 100 38.23572 38.15342 0.215708054481102 13 البنك الأهلي المصري الرابع 100 283.13693 282.52866 0.215294972198574 14 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 35.2502 35.1762 0.210369511203592 15 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1498.56 1495.42 0.209974455336954 16 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 38.77353 38.69246 0.209524026128098 17 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 38.03861 37.95914 0.209356692485659 18 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.80113 11.77648 0.209315517030566 19 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 35.82896 35.75419 0.209122343423249 20 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 546.97 545.83 0.208856237289996 21 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 36.77149 36.697 0.202986620159679 22 بنك بلوم مصر النقدي 100 385.84 385.06 0.202565833896009 23 بنك مصر النقدي 10 57.94309 57.82605 0.202400129353459 24 “بنك قناة السويس “”السويس النقدي”” 10 12.39957 12.37456 0.202108196170207 25 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 472.2537 471.3293 0.196126147897021 26 بنك SAIB النقدي 10 24.27566 24.22898 0.19266184544293 27 MID BANK 2 1000 1035.8432 1033.862 0.191630991370216 28 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 36.8641 36.7967 0.183168599358093 29 التجاري وفا بنك 1000 1993.1983 1989.7698 0.172306364283948 30 مصر للتأمين 10 23.75822 23.71841 0.167844303222698 31 صناديق الدخل الثابت “البنك الأهلي الثامن “”الواعد”” 1000 1965.464 1960.639 0.246093237969868 1 “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 31.43188 31.358 0.235601760316344 2 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 285.13 284.55 0.203830609734663 3 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 277.59278 277.05633 0.193624884874495 4 “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 390.07 389.54 0.136057914463206 5 بنك أبوظبي الوطني 100 268.99708 268.30064 0.259574483310959 1 “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 11.07992 11.05315 0.242193401880903 2

واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت – والتى لاتتأثر بتحركات البورصة – تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

واقتنص صندوق بنك أبوظبى الوطنى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.25 بسعر 268.99 جنيه للوثيقة، تلاه وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» فى المركز الثانى بارتفاع %0.24 بسعر 11.07 جنيه.

وحل صندوق آروب للتأمين فى المركز الثالث بنسبة صعود %0.23 وبقيمة 232.91 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» فى المركز الرابع بـ %0.227، بسعر383.74 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك HSBC بنسبة ارتفاع %0.225، بـ 387 جنيه للوثيقة الواحدة.

و«الواعد» الأول فى «الدخل الثابت»

وواصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.24 ليحتل المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 1965.46 جنيه.

وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.23، وبلغ سعر وثيقته 31.43 جنيه، ثم صندوق بنك القاهرة «الثابت» بالمركز الثالث بـ %0.2، وبسعر 285.13 جنيه للوثيقة .

«مصر الرابع» يحلق فى سماء «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 13 نوفمبر سعر الوثيقة في 6 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك مصر الرابع 100 94.36 90.74 3.989 1 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 18.00461 17.34922 3.778 2 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 243.54638 234.82843 3.712 3 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 161.56133 156.15042 3.465 4 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 120.84 116.95 3.326 5 نعيم مصر 100 141.09 137.88 2.328 6 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 19.51105 19.08799 2.216 7 بنك البركة مصر 100 118.37 115.89 2.140 8 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 91.02 89.27 1.960 9 الصناديق النقديه الاسلامية مصر للتأمين التكافلي 100 105.89273 105.67181 0.209 1 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 219.0874 218.6411 0.204 2 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 133.19 132.92 0.203 3 “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 296.89 296.37 0.175 4 الصناديق الاسلامية المتوازنة صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار) 100 150.7564 147.5112 2.200 1 “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 98.05 96.55 1.554 2

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا الأسبوع الماضى بنسب تراوحت ما بين %1.9 إلى نحو %4، واقتنص صندوق بنك مصر الرابع المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %3.98 لتصل وثيقته إلى 94.36 جنيه.

وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» المركز الثانى بـ %3.77 وبلغ سعر وثيقته 18 جنيها، تلاه بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الثالث بـ %3.71 بسعر 243.54 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الرابع بـ %3.46 بسعر 161.56 جنيه للوثيقة، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %3.32 بسعر 120.84 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» المركز الأول بارتفاع %0.209 بقيمة 105.89 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك أبو ظبى الإسلامى بالمركز الثانى بـ %0.204، بقيمة 219.08 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «البركات» فى المركز الثالث بـ %0.203، مسجلا 133.19 جنيه للوثيقة الواحدة.

وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة فى الأسبوع الماضى بواقع %2.2 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» لتصل الى 150.75 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ %1.55، لتصل إلى 98.05 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يلحقان بالركب

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 13 نوفمبر سعر الوثيقة في 6 نوفمبر نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 135.4981 130.70354 3.668 1 “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 182.2681 177.5379 2.664 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 236.40812 235.91767 0.21 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 562.81 550.95 2.15 1 “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 17.95342 17.59899 2.01 2 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 12.103230 12.098420 0.04 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.038580 11.038120 0.00417 2

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول فى تعاملات الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.66، بسعر 135.49 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %2.66، لتصل إلى 182.26 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.21، ليصل سعر الوثيقة إلى 236.4 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %2.15 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 562.81 جنيه، ووثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد» بواقع %2.01 لتصل إلى 17.95 جنيه.

كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.04 مسجلا 12.1 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.004 لتصل إلى 11.03 يورو.