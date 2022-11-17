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وثائق صناديق الاستثمار تواصل رحلة الصعود القوى

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للأسبوع الرابع على التوالى

وثائق صناديق الاستثمار تواصل رحلة الصعود القوى
جهاد سالم

جهاد سالم

6:30 ص, الخميس, 17 نوفمبر 22

واصلت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد للأسبوع الرابع على التوالى مستفيدة من موجة ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.

واستكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود قوى، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30، بنحو %4.39 ليغلق عند مستوى 11756 نقطة.

وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %0.81، مسجلا 2231 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %1.52، ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %3 بما يعادل 20.6 مليار جنيه، ليسجل 781.7 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقارنة مع 761.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

«تكامل» يقود «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 6/11/2022 الى 13/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 13 نوفمبرسعر الوثيقة في 6 نوفمبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100229.42221.273.681
بنك مصر الأول500208.31201.283.492
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1014.4457214.025722.993
البنك الأهلى الأول10048.1846.852.844
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100301.36293.272.765
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””100106.96104.292.566
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100273.21268.621.717
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100370.55904364.779691.588
“مباشر كابيتال “”كاش مباشر””1014.7704114.747280.169

وحققت وثائق الصناديق المتوازنة صعودا قويا الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» إذ ارتفعت وثيقته بنحو %3.68 لتسجل 229.42 جنيه.

وحصد صندوق بنك مصر الأول المرتبة الثانية بارتفاع %3.49، وبلغ سعر وثيقته 208.31 جنيه تلاه بنك الاستثمار العربى «سندى» فى المركز الثالث بـ %2.99 بسعر 14.44 جنيه.

وفى المركز الرابع جاء صندوق البنك الأهلى الأول بـ %2.84 بسعر 48.18 جنيه للوثيقة، ثم البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الخامس بارتفاع %2.76 بسعر 301.36 جنيه للوثيقة.

«استثمار» يتربع على قمة «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 13 نوفمبرسعر الوثيقة في 6 نوفمبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100227.1216.584.85731
بنك مصر الثاني66.6792.8688.634.77272
بنك مصر الثالث100715.59685.464.39563
كريدي أجريكول مصر الأول100426.96410.074.11884
MID BANK 1100604.12580.933.99195
“قناة السويس “”الاجيال””1015.6702115.074323.95306
كريدي أجريكول الثاني100196.86189.513.87847
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1022.8908722.038783.86638
المصري الخليجي100279.53269.133.86439
بنك القاهرة الأول10122.79118.233.856910
مصر المستقبل1026.0125.053.832311
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50197.12189.973.763812
بنك الاسكندرية100388.01374.033.737713
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100207.05199.73.680514
المجموعة العربية المصرية للتأمين100332.11320.353.671015
قناة السويس500556.62537.283.599616
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1016.4670415.989542.986317
البنك الأهلي الثالث100145.07140.872.981518
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33131.02127.282.938419
البنك الأهلي الثاني10071.8669.882.833420
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100136.27132.642.736721
البنك الاهلي الخامس1012.2211.92.689122
بنك بلوم مصر100149.941472.000023
“بايونيرز “”الرائد””10090.6388.981.854324
البنك الأهلي الكويتي100119.97119.530.368125
فاروس 1100111.03113.7-2.348326

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم الصعود القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، خاصة المؤشر الرئيسى EGX30، الذى ارتفع مايزيد عن %4.

وتربع البنك التجارى الدولى «استثمار» على قمة صناديق الأسهم بنسبة ارتفاع %4.85 لتسجل وثيقته 227.1 جنيه، تلاه بنك مصر الثانى – فى المرتبة الثانية – بنسبة ارتفاع %4.77 لتسجل وثيقته 92.86 جنيه.

وحل صندوق بنك مصر الثالث فى المرتبة الثالثة بارتفاع %4.39 بسعر 715.59 جنيه للوثيقة، ثم بنك كريدى أجريكول مصر الأول بالمركز الرابع بنسبة صعود %4.11 بسعر 426.96 جنيه للوثيقة، وحل خامسًأ صندوق بنك MID الأول بـ %3.99 وبلغ سعر وثيقته 604.12 جنيه.

«أبوظبى الوطنى» نجم «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 13 نوفمبرسعر الوثيقة في 6 نوفمبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك أبوظبي الوطني100268.99708268.300640.2595744833109591
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1011.0799211.053150.2421934018809032
أروب للتأمين100232.91232.370.2323880018935283
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100383.7415382.87220.2270470407618924
بنك HSBC مصر100387.00588386.135480.225413111480985
كريدى أجريكول مصر الثالث10001087.081084.670.2221873934007446
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1036.0095235.929940.2214865930753017
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100481.758480.6940.2213466363216448
بنك الاسكندرية النقدي1050.215650.10470.2213365213243499
“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “100103.56095103.333420.22019013790504710
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100311.2827310.60280.21889693203022511
بنك EGB ثراء1023.878723.82680.21782194839424412
بنك عودة النقدي10038.2357238.153420.21570805448110213
البنك الأهلي المصري الرابع100283.13693282.528660.21529497219857414
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1035.250235.17620.21036951120359215
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001498.561495.420.20997445533695416
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1038.7735338.692460.20952402612809817
بنك القاهرة النقدي الثاني1038.0386137.959140.20935669248565918
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.8011311.776480.20931551703056619
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1035.8289635.754190.20912234342324920
“التجاري الدولي “”أصول””100546.97545.830.20885623728999621
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1036.7714936.6970.20298662015967922
بنك بلوم مصر النقدي100385.84385.060.20256583389600923
بنك مصر النقدي1057.9430957.826050.20240012935345924
“بنك قناة السويس “”السويس النقدي””1012.3995712.374560.20210819617020725
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100472.2537471.32930.19612614789702126
بنك SAIB النقدي1024.2756624.228980.1926618454429327
MID BANK 210001035.84321033.8620.19163099137021628
البنك الاهلي الكويتي النقدي1036.864136.79670.18316859935809329
التجاري وفا بنك10001993.19831989.76980.17230636428394830
مصر للتأمين1023.7582223.718410.16784430322269831
صناديق الدخل الثابت     
“البنك الأهلي الثامن “”الواعد””10001965.4641960.6390.2460932379698681
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1031.4318831.3580.2356017603163442
“بنك القاهرة “”الثابت””100285.13284.550.2038306097346633
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100277.59278277.056330.1936248848744954
“التجاري الدولي “”ثبات””100390.07389.540.1360579144632065
بنك أبوظبي الوطني100268.99708268.300640.2595744833109591
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1011.0799211.053150.2421934018809032

واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت – والتى لاتتأثر بتحركات البورصة – تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.

واقتنص صندوق بنك أبوظبى الوطنى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.25 بسعر 268.99 جنيه للوثيقة، تلاه وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» فى المركز الثانى بارتفاع %0.24 بسعر 11.07 جنيه.

وحل صندوق آروب للتأمين فى المركز الثالث بنسبة صعود %0.23 وبقيمة 232.91 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» فى المركز الرابع بـ %0.227، بسعر383.74 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك HSBC بنسبة ارتفاع %0.225، بـ 387 جنيه للوثيقة الواحدة.

و«الواعد» الأول فى «الدخل الثابت»

وواصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.24 ليحتل المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 1965.46 جنيه.

وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.23، وبلغ سعر وثيقته 31.43 جنيه، ثم صندوق بنك القاهرة «الثابت» بالمركز الثالث بـ %0.2، وبسعر 285.13 جنيه للوثيقة .

«مصر الرابع» يحلق فى سماء «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 13 نوفمبرسعر الوثيقة في 6 نوفمبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك مصر الرابع10094.3690.743.9891
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1018.0046117.349223.7782
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100243.54638234.828433.7123
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100161.56133156.150423.4654
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100120.84116.953.3265
نعيم مصر100141.09137.882.3286
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10019.5110519.087992.2167
بنك البركة مصر100118.37115.892.1408
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10091.0289.271.9609
الصناديق النقديه الاسلامية 
مصر للتأمين التكافلي100105.89273105.671810.2091
أبوظبي الإسلامي النقدي100219.0874218.64110.2042
“بنك البركة “”البركات”” “100133.19132.920.2033
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100296.89296.370.1754
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار)100150.7564147.51122.2001
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10098.0596.551.5542

وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا الأسبوع الماضى بنسب تراوحت ما بين %1.9 إلى نحو %4، واقتنص صندوق بنك مصر الرابع المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %3.98 لتصل وثيقته إلى 94.36 جنيه.

وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» المركز الثانى بـ %3.77 وبلغ سعر وثيقته 18 جنيها، تلاه بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الثالث بـ %3.71 بسعر 243.54 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الرابع بـ %3.46 بسعر 161.56 جنيه للوثيقة، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %3.32 بسعر 120.84 جنيه للوثيقة الواحدة.

وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» المركز الأول بارتفاع %0.209 بقيمة 105.89 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق بنك أبو ظبى الإسلامى بالمركز الثانى بـ %0.204، بقيمة 219.08 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «البركات» فى المركز الثالث بـ %0.203، مسجلا 133.19 جنيه للوثيقة الواحدة.

وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة فى الأسبوع الماضى بواقع %2.2 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» لتصل الى 150.75 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ %1.55، لتصل إلى 98.05 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يلحقان بالركب

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 13 نوفمبرسعر الوثيقة في 6 نوفمبرنسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
بنك الشركة المصرفية العربية 2200135.4981130.703543.6681
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100182.2681177.53792.6642
الصناديق ذات الدخل المتنوع 
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100236.40812235.917670.211
صناديق ضمان وحماية رأس المال 
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100562.81550.952.151
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1017.9534217.598992.012
الصناديق العملة الأجنبية 
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.10323012.0984200.041
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03858011.0381200.004172

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول فى تعاملات الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.66، بسعر 135.49 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %2.66، لتصل إلى 182.26 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.21، ليصل سعر الوثيقة إلى 236.4 جنيه.

وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %2.15 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 562.81 جنيه، ووثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد» بواقع %2.01 لتصل إلى 17.95 جنيه.

كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.04 مسجلا 12.1 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.004 لتصل إلى 11.03 يورو.

جهاد سالم

جهاد سالم

6:30 ص, الخميس, 17 نوفمبر 22