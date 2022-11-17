وثائق صناديق الاستثمار تواصل رحلة الصعود القوى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد للأسبوع الرابع على التوالى مستفيدة من موجة ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية.
واستكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لاتتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود قوى، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى EGX30، بنحو %4.39 ليغلق عند مستوى 11756 نقطة.
وصعد مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %0.81، مسجلا 2231 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %1.52، ليغلق عند مستوى 3275 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو %3 بما يعادل 20.6 مليار جنيه، ليسجل 781.7 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقارنة مع 761.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
«تكامل» يقود «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة من 6/11/2022 الى 13/11/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 13 نوفمبر
|سعر الوثيقة في 6 نوفمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“البنك التجاري الدولي “”تكامل””
|100
|229.42
|221.27
|3.68
|1
|بنك مصر الأول
|500
|208.31
|201.28
|3.49
|2
|“بنك الاستثمار العربي “”سندي””
|10
|14.44572
|14.02572
|2.99
|3
|البنك الأهلى الأول
|100
|48.18
|46.85
|2.84
|4
|“البنك الزراعي المصري “”الماسي””
|100
|301.36
|293.27
|2.76
|5
|“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””
|100
|106.96
|104.29
|2.56
|6
|“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””
|100
|273.21
|268.62
|1.71
|7
|“بنك الكويت الوطني “”الميزان””
|100
|370.55904
|364.77969
|1.58
|8
|“مباشر كابيتال “”كاش مباشر””
|10
|14.77041
|14.74728
|0.16
|9
وحققت وثائق الصناديق المتوازنة صعودا قويا الأسبوع الماضى، بقيادة صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» إذ ارتفعت وثيقته بنحو %3.68 لتسجل 229.42 جنيه.
وحصد صندوق بنك مصر الأول المرتبة الثانية بارتفاع %3.49، وبلغ سعر وثيقته 208.31 جنيه تلاه بنك الاستثمار العربى «سندى» فى المركز الثالث بـ %2.99 بسعر 14.44 جنيه.
وفى المركز الرابع جاء صندوق البنك الأهلى الأول بـ %2.84 بسعر 48.18 جنيه للوثيقة، ثم البنك الزراعى المصرى «الماسى» فى المركز الخامس بارتفاع %2.76 بسعر 301.36 جنيه للوثيقة.
«استثمار» يتربع على قمة «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 13 نوفمبر
|سعر الوثيقة في 6 نوفمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””
|100
|227.1
|216.58
|4.8573
|1
|بنك مصر الثاني
|66.67
|92.86
|88.63
|4.7727
|2
|بنك مصر الثالث
|100
|715.59
|685.46
|4.3956
|3
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|426.96
|410.07
|4.1188
|4
|MID BANK 1
|100
|604.12
|580.93
|3.9919
|5
|“قناة السويس “”الاجيال””
|10
|15.67021
|15.07432
|3.9530
|6
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|196.86
|189.51
|3.8784
|7
|“البنك الأهلي المتحد “”الفا””
|10
|22.89087
|22.03878
|3.8663
|8
|المصري الخليجي
|100
|279.53
|269.13
|3.8643
|9
|بنك القاهرة الأول
|10
|122.79
|118.23
|3.8569
|10
|مصر المستقبل
|10
|26.01
|25.05
|3.8323
|11
|“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””
|50
|197.12
|189.97
|3.7638
|12
|بنك الاسكندرية
|100
|388.01
|374.03
|3.7377
|13
|“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””
|100
|207.05
|199.7
|3.6805
|14
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|332.11
|320.35
|3.6710
|15
|قناة السويس
|500
|556.62
|537.28
|3.5996
|16
|“بنك الكويت الوطني “”نماء””
|10
|16.46704
|15.98954
|2.9863
|17
|البنك الأهلي الثالث
|100
|145.07
|140.87
|2.9815
|18
|“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””
|33.33
|131.02
|127.28
|2.9384
|19
|البنك الأهلي الثاني
|100
|71.86
|69.88
|2.8334
|20
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|136.27
|132.64
|2.7367
|21
|البنك الاهلي الخامس
|10
|12.22
|11.9
|2.6891
|22
|بنك بلوم مصر
|100
|149.94
|147
|2.0000
|23
|“بايونيرز “”الرائد””
|100
|90.63
|88.98
|1.8543
|24
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|119.97
|119.53
|0.3681
|25
|فاروس 1
|100
|111.03
|113.7
|-2.3483
|26
وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم الصعود القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، خاصة المؤشر الرئيسى EGX30، الذى ارتفع مايزيد عن %4.
وتربع البنك التجارى الدولى «استثمار» على قمة صناديق الأسهم بنسبة ارتفاع %4.85 لتسجل وثيقته 227.1 جنيه، تلاه بنك مصر الثانى – فى المرتبة الثانية – بنسبة ارتفاع %4.77 لتسجل وثيقته 92.86 جنيه.
وحل صندوق بنك مصر الثالث فى المرتبة الثالثة بارتفاع %4.39 بسعر 715.59 جنيه للوثيقة، ثم بنك كريدى أجريكول مصر الأول بالمركز الرابع بنسبة صعود %4.11 بسعر 426.96 جنيه للوثيقة، وحل خامسًأ صندوق بنك MID الأول بـ %3.99 وبلغ سعر وثيقته 604.12 جنيه.
«أبوظبى الوطنى» نجم «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 13 نوفمبر
|سعر الوثيقة في 6 نوفمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|268.99708
|268.30064
|0.259574483310959
|1
|“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””
|10
|11.07992
|11.05315
|0.242193401880903
|2
|أروب للتأمين
|100
|232.91
|232.37
|0.232388001893528
|3
|“البنك العربي الافريقي “”جمان””
|100
|383.7415
|382.8722
|0.227047040761892
|4
|بنك HSBC مصر
|100
|387.00588
|386.13548
|0.22541311148098
|5
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1087.08
|1084.67
|0.222187393400744
|6
|“البنك الزراعي المصري “”حصاد””
|10
|36.00952
|35.92994
|0.221486593075301
|7
|“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””
|100
|481.758
|480.694
|0.221346636321644
|8
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|50.2156
|50.1047
|0.221336521324349
|9
|“العربي الأفريقي للاستثمارات القابضة “”دايموند”” “
|100
|103.56095
|103.33342
|0.220190137905047
|10
|“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””
|100
|311.2827
|310.6028
|0.218896932030225
|11
|بنك EGB ثراء
|10
|23.8787
|23.8268
|0.217821948394244
|12
|بنك عودة النقدي
|100
|38.23572
|38.15342
|0.215708054481102
|13
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|283.13693
|282.52866
|0.215294972198574
|14
|“بنك التعمير والاسكان “”موارد””
|10
|35.2502
|35.1762
|0.210369511203592
|15
|“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””
|1000
|1498.56
|1495.42
|0.209974455336954
|16
|“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””
|10
|38.77353
|38.69246
|0.209524026128098
|17
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|38.03861
|37.95914
|0.209356692485659
|18
|“ان اي كابيتال “”سيولة”” “
|10
|11.80113
|11.77648
|0.209315517030566
|19
|“بنك الكويت الوطني “”اشراق””
|10
|35.82896
|35.75419
|0.209122343423249
|20
|“التجاري الدولي “”أصول””
|100
|546.97
|545.83
|0.208856237289996
|21
|“البنك العربي النقدي “”يوماتي””
|10
|36.77149
|36.697
|0.202986620159679
|22
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|385.84
|385.06
|0.202565833896009
|23
|بنك مصر النقدي
|10
|57.94309
|57.82605
|0.202400129353459
|24
|“بنك قناة السويس “”السويس النقدي””
|10
|12.39957
|12.37456
|0.202108196170207
|25
|“بنك تنمية الصادرات “”يومي””
|100
|472.2537
|471.3293
|0.196126147897021
|26
|بنك SAIB النقدي
|10
|24.27566
|24.22898
|0.19266184544293
|27
|MID BANK 2
|1000
|1035.8432
|1033.862
|0.191630991370216
|28
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|36.8641
|36.7967
|0.183168599358093
|29
|التجاري وفا بنك
|1000
|1993.1983
|1989.7698
|0.172306364283948
|30
|مصر للتأمين
|10
|23.75822
|23.71841
|0.167844303222698
|31
|صناديق الدخل الثابت
|“البنك الأهلي الثامن “”الواعد””
|1000
|1965.464
|1960.639
|0.246093237969868
|1
|“العربي الافريقي الدولي “”جذور””
|10
|31.43188
|31.358
|0.235601760316344
|2
|“بنك القاهرة “”الثابت””
|100
|285.13
|284.55
|0.203830609734663
|3
|“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””
|100
|277.59278
|277.05633
|0.193624884874495
|4
|“التجاري الدولي “”ثبات””
|100
|390.07
|389.54
|0.136057914463206
|5
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|268.99708
|268.30064
|0.259574483310959
|1
|“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””
|10
|11.07992
|11.05315
|0.242193401880903
|2
واستكملت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت – والتى لاتتأثر بتحركات البورصة – تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعى.
واقتنص صندوق بنك أبوظبى الوطنى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.25 بسعر 268.99 جنيه للوثيقة، تلاه وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» فى المركز الثانى بارتفاع %0.24 بسعر 11.07 جنيه.
وحل صندوق آروب للتأمين فى المركز الثالث بنسبة صعود %0.23 وبقيمة 232.91 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «جمان» فى المركز الرابع بـ %0.227، بسعر383.74 جنيه للوثيقة، وخامسًا صندوق بنك HSBC بنسبة ارتفاع %0.225، بـ 387 جنيه للوثيقة الواحدة.
و«الواعد» الأول فى «الدخل الثابت»
وواصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعى، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» أعلى نسبة ارتفاع بـ %0.24 ليحتل المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 1965.46 جنيه.
وحصد صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.23، وبلغ سعر وثيقته 31.43 جنيه، ثم صندوق بنك القاهرة «الثابت» بالمركز الثالث بـ %0.2، وبسعر 285.13 جنيه للوثيقة .
«مصر الرابع» يحلق فى سماء «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 13 نوفمبر
|سعر الوثيقة في 6 نوفمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك مصر الرابع
|100
|94.36
|90.74
|3.989
|1
|“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””
|10
|18.00461
|17.34922
|3.778
|2
|“بنك الاستثمار العربي “”هلال””
|100
|243.54638
|234.82843
|3.712
|3
|“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””
|100
|161.56133
|156.15042
|3.465
|4
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|120.84
|116.95
|3.326
|5
|نعيم مصر
|100
|141.09
|137.88
|2.328
|6
|“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”
|100
|19.51105
|19.08799
|2.216
|7
|بنك البركة مصر
|100
|118.37
|115.89
|2.140
|8
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|91.02
|89.27
|1.960
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|مصر للتأمين التكافلي
|100
|105.89273
|105.67181
|0.209
|1
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|219.0874
|218.6411
|0.204
|2
|“بنك البركة “”البركات”” “
|100
|133.19
|132.92
|0.203
|3
|“البنك المصرف المتحد “”رخاء””
|100
|296.89
|296.37
|0.175
|4
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|صندوق بنك أبوظبي الوطني الأول (ازدهار)
|100
|150.7564
|147.5112
|2.200
|1
|“بنك البركة مصر “” المتوزان “”
|100
|98.05
|96.55
|1.554
|2
وارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية جماعيا الأسبوع الماضى بنسب تراوحت ما بين %1.9 إلى نحو %4، واقتنص صندوق بنك مصر الرابع المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %3.98 لتصل وثيقته إلى 94.36 جنيه.
وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» المركز الثانى بـ %3.77 وبلغ سعر وثيقته 18 جنيها، تلاه بنك الاستثمار العربى «هلال» فى المركز الثالث بـ %3.71 بسعر 243.54 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الرابع بـ %3.46 بسعر 161.56 جنيه للوثيقة، ثم جاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ %3.32 بسعر 120.84 جنيه للوثيقة الواحدة.
وفى سياق مواز واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعى، واقتنص صندوق مصر للتأمين التكافلى «مصر تكافل» المركز الأول بارتفاع %0.209 بقيمة 105.89 جنيه للوثيقة الواحدة.
وحل صندوق بنك أبو ظبى الإسلامى بالمركز الثانى بـ %0.204، بقيمة 219.08 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة مصر «البركات» فى المركز الثالث بـ %0.203، مسجلا 133.19 جنيه للوثيقة الواحدة.
وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة فى الأسبوع الماضى بواقع %2.2 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» لتصل الى 150.75 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر«المتوازن» بـ %1.55، لتصل إلى 98.05 جنيه.
«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يلحقان بالركب
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 6/11/2022 الى 13/11/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 13 نوفمبر
|سعر الوثيقة في 6 نوفمبر
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|135.4981
|130.70354
|3.668
|1
|“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””
|100
|182.2681
|177.5379
|2.664
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|236.40812
|235.91767
|0.21
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””
|100
|562.81
|550.95
|2.15
|1
|“صندوق العربي الافريقي “”جارد””
|10
|17.95342
|17.59899
|2.01
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|“مصر النقدي “” الدولار “”
|10 دولار
|12.103230
|12.098420
|0.04
|1
|“مصر النقدي “” اليورو “”
|10 يورو
|11.038580
|11.038120
|0.00417
|2
وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول فى تعاملات الأسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة ارتفاع بـ%3.66، بسعر 135.49 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ %2.66، لتصل إلى 182.26 جنيه.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.21، ليصل سعر الوثيقة إلى 236.4 جنيه.
وصعدت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %2.15 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 562.81 جنيه، ووثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد» بواقع %2.01 لتصل إلى 17.95 جنيه.
كما استكملت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاعا بـ %0.04 مسجلا 12.1 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ %0.004 لتصل إلى 11.03 يورو.