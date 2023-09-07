وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل جنى ثمار ارتفاع البورصة

استكملت وثائق صناديق الاستثمار تحقيق المكاسب الجماعية للأسبوع الخامس على التوالي، بدعم من تحركات صاعدة لمؤشرات البورصة المصرية.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بواقع %3.66 ليغلق بمستوى 18873 نقطة الأسبوع الماضي، وصعد EGX70 بـ%3.44 بمنطقة 3829 نقطة، وEGX100 بنسبة %2.83 مسجلًا 5597 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو %3 بما يعادل 37 مليار جنيه ليغلق عند مستوى تريليون و276 مليار جنيه، مقابل تريليون و239 مليار جنيه – مستوى إغلاق الأسبوع السابق له.

وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

«الميزان» يقود «المتوازنة»

وسيطر الصعود الجماعى على جميع الصناديق المتوزانة الأسبوع الماضي، وفى مقدمتها صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان»، إذ صعدت وثيقته بنحو %1.86 لتصل إلى 499.04 جنيه.

وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة»، فى المركز الثانى بـ%1.69 لتصل وثيقته إلى 150.38 جنيه، ثم صندوق البنك الأهلى الأول، فى المركز الثالث بارتفاع %1.66 لتصل وثيقته إلى 69.25 جنيه.

وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي»، فى المركز الرابع، بنسبة صعود %1.56 وبسعر 16.51 جنيه، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بارتفاع 1.48%، بسعر 372.81 جنيه للوثيقة.

«تعمير» يعتلى قمة صناديق «الأسهم»

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية الأسبوع الماضي، وتمكن صندوق بنك التعمير والإسكان «تعمير»، من اعتلاء قمة صناديق الأسهم محققا أعلى نسبة ارتفاع بـ%2.96 لتصل وثيقته إلى 336.94 جنيه.

وحصد صندوق بنك «MID» الأول، المركز الثانى بنسبة ارتفاع %2.86 بسعر 897.37 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك قناة السويس «الأجيال»، فى المركز الثالث بـ%2.72 وبسعر 24.2 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء»، فى المركز الرابع بـ%2.66 وبسعر 25.13 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بايونيرز «الرائد»، فى نهاية قائمة الخمس الأكثر ارتفاعا، بـ%2.34 وبسعر 124.45 جنيه للوثيقة.

«ثراء» نجم «النقدية»

وواصلت الصناديق النقدية التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، والتى لا تتأثر بتحركات البورصة، تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

واقتنص صندوق البنك المصرى الخليجى «ثراء» المركز الأول بين الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%0.343 ليصل سعر وثيقته إلى 26.86 جنيه، تلاه العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند»، فى المركز الثانى بارتفاع %0.341 بسعر 116.78 جنيه.

وحل صندوق بنك قناة السويس «السويس النقدي»، فى المركز الثالث بـ%0.341 وبسعر 13.97 جنيه، تلاه صندوق بنك التعمير والإسكان «موارد»، فى المركز الرابع بارتفاع %0.34 وبسعر 39.83 جنيه، ثم صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق»،فى نهاية قائمة الخمس الأوائل، بنسبة صعود %0.338 وبسعر 12.56 جنيه للوثيقة.

«بريق» يتصدر «الدخل الثابت»

كما واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وتقدم صندوق «بريق»، صناديق الدخل الثابت ليحصد المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.32 وبلغ سعر وثيقته 114.99 جنيه.

وجاء صندوق إن آى كابيتال «30/15»، بالمركز الثانى بنسبة ارتفاع %0.3 وبلغ سعر وثيقته 12.12 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور»، بالمركز الثالث، بـ%0.28 وبسعر 33.91 جنيه للوثيقة.

«نعيم مصر» يسطع فى سماء «الإسلامية»

وحققت وثائق الصناديق الإسلامية، ارتفاعات جماعية الأسبوع الماضي، وتربع صندوق «نعيم مصر»، على قمة الصناديق الصاعدة بأعلى نسبة ارتفاع %1.7 لتصل وثيقته إلى 212.84 جنيه.

وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة»، المركز الثانى بـ%1.52 لتصل وثيقته إلى 30.41 جنيه، ثم الصندوق المشترك لبنكى الأهلى والبركة «بشائر»، بالمركز الثالث بارتفاع %1.25 بسعر 133.61 جنيه.

وحل صندوق بنك البركة مصر، فى المركز الرابع بـ%0.98 وبسعر 187.14 جنيه للوثيقة، ثم الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان»، فى نهاية قائمة الخمس الأوائل بارتفاع %0.92 بسعر 167.41 جنيه للوثيقة.

«مكاسب الأول» يتقدم «الإسلامية النقدية»

وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود المحدود على أساس أسبوعي، وحصد صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الأول، – المركز الأول- بأعلى نسبة صعود %0.35 لتسجل وثيقته 11.37 جنيه.

وحل صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، فى المركز الثاني، بـ%0.327 وبسعر 331.78 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق إن آى كابيتال «مكاسب» الإصدار الثاني، فى المركز الثالث بـ%0.32 مسجلا 11.33 جنيه للوثيقة.

وصعدت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة الأسبوع الماضي، بنسبة %1.43 لوثيقة صندوق بنك أبوظبى الأولى «إزدهار»، لتصل إلى 214.79 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بنسبة %1.29 لتصل إلى 136.35 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواكبان المسار

وارتفعت وثائق صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضي، بنحو %4.28 لوثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، لتسجل 299.94 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الشركة المصرفية الدولية SAIB الثاني، بـ%1.86 لتسجل 216.15 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ0.29%، ليصل سعر الوثيقة إلى 262.03 جنيه.

كما ارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بنسبة %0.86 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «العمر»، لتصل إلى 679.67 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد»، بنسبة %0.04 لتصل إلى 20.53 جنيه.

وواصلت وثائق صناديق العملة الأجنبية الارتفاع الطفيف، وسجل صندوق بنك مصر مقوما بالدولار ارتفاع بـ%0.16 ليسجل 12.64 دولار، وارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر مقوما باليورو بـ%0.032 لتصل إلى 11.09 يورو.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.