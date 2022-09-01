وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل المسار الصاعد الأسبوع الماضى

استكملت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد الأسبوع الماضي، بدعم من استمرار ارتفاع مؤشرات البورصة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى بواقع %2 للمؤشر الرئيسى «EGX30» ليغلق عند مستوى 10287 نقطة.

وارتفع مؤشر «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %2.37 مسجلا 2210 نقاط، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة %2.52 ليغلق عند 3171 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 11.1 مليار جنيه ، ليسجل 692.8 مليار الأسبوع قبل الماضي، مقارنة مع 681.7 مليار للأسبوع السابق له.

وعلى صعيد مواز، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة .

«سندي» يقود «المتوازنة»

وصعدت وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – بقيادة صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» إذ ارتفعت وثيقته بنحو %2.21 لتصل إلى 13.52 جنيه محتلا المركز الأول.

وفى المرتبة الثانية جاء صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بنحو %2.2 وسجلت وثيقته 204.55 جنيه، تلاه صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بنسبة صعود %2 لتصل وثيقته إلى 260.56 جنيه فى المركز الثالث.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المرتبة الرابعة بـ %1.95 وبقيمة 356.45 جنيه للوثيقة، ثم جاء الصندوق المشترك للبنك الأهلى – مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ %1.93 وبقيمة 97.92 جنيه للوثيقة.

«فاروس » يقتنص صدارة «الأسهم»

وواصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم الارتفاع، مستفيدة من استمرار صعود مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى .

واقتنص صندوق فاروس المركز الأول بين الصناديق الأكثر استفادة من الارتفاع إذ صعدت وثيقته %3.79 لتصل إلى 102.05 جنيه، تلاه صندوق بنك «MID» الأول فى المرتبة الثانية بارتفاع %3.08 وبقيمة 538.87 جنيه.

وحصد صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» – المركز الثالث – بنسبة ارتفاع %3.07 ليصل سعر وثيقته إلى 14.01 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» فى المرتبة الرابعة بـ %2.96 وبسعر 199.18 جنيه للوثيقة .

وتذيل صندوق بنك قناة السويس قائمة الخمسة الأكثر استفادة من الصعود بـ %2.96 وبسعر 489.52 جنيه للوثيقة.

«دايموند» يسطع في«النقدية»

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي ، خلال الأسبوع الماضى.

واقتنص صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.21 وبقيمة 101.13 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المرتبة الثانية بـ %0.2 وبقيمة 227.5 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك «HSBC» بالمركز الثالث، بارتفاع %0.2، ليسجل 378.03 جنيه للوثيقة ، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» بالمرتبة الرابعة بارتفاع %0.19 وبقيمة 35.21 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الثالث، قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.189 ، وبسعر 1062.87 جنيه للوثيقة.

و«الواعد» الأول بـ «الدخل الثابت»

وتباين آداء وثائق صناديق الدخل الثابت، الأسبوع الماضي، وتصدر صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» قمة الصناديق الصاعدة بـ %0.28 وبلغ سعر وثيقته 1943.64 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ %0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 30.78 جنيه، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» – فى المرتبة الثالثة – بـ %0.2 وبسعر 388.8 جنيه للوثيقة .

«الحياة» هلال «الإسلامية»

كما استكملت وثائق الصناديق الإسلامية المسار الصاعد – الأسبوع الماضى – وتربع صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» على عرش الصناديق الأعلى صعودا بـ %2.3 لتصل وثيقته إلى 18.42 جنيه.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الثانى بارتفاع %1.97 وبلغ سعر وثيقته 145.87 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» بالمرتبة الثالثة بـ %1.93 وبقيمة 112.02 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» – المركز الرابع – بنسبة صعود %1.92 وبسعر 221.84 جنيه للوثيقة، وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ %1.77 ، وبلغ سعر وثيقته 16.42جنيه.

فى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.183 وبقيمة 290.72 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المرتبة الثانية بـ %0.181 مسجلا 214.65 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.169 ليصل سعر الوثيقة إلى 130.45 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ %1.1 لتصل إلى 96.8 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بـ %0.45 لتصل إلى 142.36جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» تواصلان التقدم

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أعلى نسبة صعود بـ %2.6 ليصل سعر وثيقته إلى 164.41 جنيه، ولحقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB” الثانى بنسبة %2.54 ووصل سعر وثيقته إلى 121.05 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 231.45 جنيه.

كما ارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وفى المركز الأول جاءت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.77 لتصل إلى 549.43 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ %0.14 لتصل إلى 16.98 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.