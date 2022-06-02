وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل المسار الهابط الأسبوع الماضى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار المسار الهابط الأسبوع الماضى، وذلك للأسبوع الثالث على التوالى تحت ضغط من موجة تراجعات سوق المال.

وهبطت مؤشرات البورصة جماعيًا الأسبوع الماضي، إذ فقد المؤشر الرئيسى EGX30 نحو %3.3 ليغلق عند مستوى 10200 نقطة.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %4.7 مسجلًا 1746 نقطة، وانخفض الأوسع نطاقًا EGX100، بنسبة %5.1 ليغلق عند مستوى 2627 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %3.18 بما يعادل نحو 22 مليار جنيه، ليسجل 669.2 مليار الأسبوع قبل الماضي، مقارنة بـنحو 691.2 مليار الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير» الأدنى تأثرًا فى «المتوازنة»

وهبطت أسعار وثائق الصناديق المتوازنة جماعيًا الأسبوع الماضي، وتمكن صندوق مصر الخير من تقدم الصناديق الأقل تأثرًا بالبهوط، بعدما تراجعت وثيقته بنسبة %0.06 لتسجل 14.35 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الثانى بين الأقل هبوطًا بـنحو %1.45 وبقيمة 194.09 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بـ%1.67 وبقيمة 42.36 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسي» المركز الرابع بـ%1 ليصل سعر وثيقته إلى 269.8 جنيه، ثم جاء صندوق بنك مصر الأول فى نهاية الخمسة الأقل تأثرًا بالهبوط بـ%2.18 ليصل سعر وثيقته إلى 189.6 جنيه.

«الرائد» الأقل استجابة فى «الأسهم»

وتسبب الهبوط الجماعى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى فى تراجعات قوية لوثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، لتستكمل رحلة الهبوط للأسبوع الثالث على التوالي.

وتصدر صندوق بايونيرز «الرائد» قائمة الصناديق الأدنى استجابة للتراجع، إذ هبط نحو %1.45 ليصل سعر وثيقته إلى 83.41 جنيه، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك مصر الثالث بـ%1.58 وبسعر 639.39 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق البنك الأهلى الخامس، بتراجع %2.18 لتصل وثيقته إلى 10.72 جنيه، ثم صندوق بنك الأهلى الثالث فى المركز الرابع بـ%2.31 وبلغ سعر وثيقته 126.42 جنيه.

وتذيل صندوق فاروس قائمة الخمسة الأقل استجابة للهبوط بـ%2.51 وبسعر 86.34 جنيه للوثيقة الواحدة.

«آروب» يواصل التقدم بـ«النقدية»

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.

وواصل صندوق آروب للتأمين تصدره المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.194 وبقيمة 221.54 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك بلوم مصر النقدى فى المركز الثانى بـ%0.184 وبقيمة 368.85 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق إن أى كابيتال «سيولة» بالمركز الثالث، بارتفاع %0.183 وبلغ سعر وثيقته 11.27 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بالمركز الرابع، بارتفاع %0.182 وبقيمة 521.96 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق البنك الأهلى الكويتى قائمة الخمسة الأوائل، بنسبة ارتفاع %0.18 وبسعر 35.39 جنيه للوثيقة.

«المصري» يتصدر «الدخل الثابت»

كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصري» أعلى نسبة صعود بـ%0.20 ليحصد المركز الأول، وبلغ سعر وثيقته إلى 267.78 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثانى بـ%0.198 ليصل سعر وثيقته إلى 378.63 جنيه، ثم البنك العربى الأفريقى «جذور» بالمركز الثالث، بـ%0.19 ليسجل 30.03 جنيه للوثيقة.

مكابح «بشائر» الأكثر فاعلية فى «الإسلامية»

وسيطر الهبوط القوى على وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضي، وسجل الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» أقل نسبة تراجع، بنحو %2.63 متقدمًا الصناديق الأقل تراجعًا، وبلغ سعر وثيقته 81.06 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الثاني، بنسبة هبوط %2.78 وبسعر 135.05 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الثالث بـ%2.79 ليصل سعر وثيقته إلى 15.31 جنيه.

وجاء الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى – التجارى الدولى «أمان» فى المركز الرابع بـ%3.02 ليصل سعر وثيقته إلى 104.31 جنيه، ثم صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بـ %3.07 متذيلًا قائمة الخمسة الأقل هبوطًا، وبلغ سعر وثيقته 206.64 جنيه.

وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.173 وبقيمة 284.01 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ %0.157 مسجلًا 127.65 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.148 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.72 جنيه.

وتراجعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة، وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» أقل نسبة هبوط بـ%3.48 لتصل إلى 134.92 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن»، بواقع %3.63 لتصل إلى 88.11 جنيه.

التقهقر يسيطر على «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

كما لحق المسار الهابط بوثيقتى صناديق تحديد الأصول، وسجلت وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» الثانى أقل نسبة تراجع بـ%3.02 لتسجل 159.16 جنيه للوثيقة، ثم وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB بـ%3.06 وبسعر 117.28 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع، ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.16 ليصل سعر الوثيقة إلى 226.47 جنيه.

وهبطت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.5 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 540.87 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%1.02 لتسجل 16.77 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.