وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل المسار الهابط

واصلت أسعار وثائق صناديق الاستثمار، الترجعات القوية خلال تعاملات الاسبوع الماضى وذلك للأسبوع الثانى على التوالى، لتعكس حالة الهبوط التى خيمت على مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، فيما واصلت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة

وخلال الأسبوع الماضي- تباين آداء مؤشرات البورصة حيث هبط المؤشر الرئيسى EGX30، نحو %2 ليغلق عند 10054 نقطة.

بينما ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %5 مسجلا مستوى 2334 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ%3.23 عند مستوى 3251 نقطة.

وفقد رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة الأسبوع الماضى نحو 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 648.5 مليار جنيه مقابل 652.5 مليار جنيه، مستوى الاغلاق الاسبوع السابق له.

«الثقة» الأدنى تراجعا بين «المتوازنة»

شهدت وثائق الصناديق المتوازنة تراجعات جماعية الاسبوع الماضى، وسجل صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» أدنى نسبة تراجع بلغت %0.84، ليسجل 227.66 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» فى المرتبة الثانية بين الأدنى تراجعا بـ%0.86 لتصل وثيقته إلى 322.49 جنيه، ومن ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» بـ%1.02 لتصل وثيقته إلى 12.4 جنيه.

وعلى جانب الصناديق الأكثر هبوطا جاء صندوق مصر الخير فى الصداره بـ%3.76 لتسجل وثيقته 12.87جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بـ%1.51 لتصل وثيقته الى 174.04 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك مصر الاول بتراجع بـ%1.36 وبقيمة 186.78 جنيه للوثيقة.

«فاروس» الأقل تأثرا فى «الأسهم»

لم يختلف آداء صناديق الأسهم – خلال الأسبوع الماضى – عن سابقه حيث هبطت جماعيا لتساير مؤشرالبورصة الرئيسى EGX30، الذى تراجع نحو %2.

وتصدر صندوق فاروس قائمة الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط، بنسبة تراجع بلغت %0.67 ووصل سعر وثيقته الى 87.65 جنيه، وفى المرتبة الثانية جاء صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بانخفاض %1.45 وبقيمة 13.9 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث بين الاقل انخفاضا حل صندوق البنك الأهلى الخامس بـ%1.6 وبقيمة 9.7 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق البنك الأهلى الثالث بـ%1.75 وبقيمة 113.31 جنيه للوثيقة، وخامسًا حل صندوق البنك الاهلى بـ%1.82 وبقيمة 57.52 جنيه للوثيقة

وعلى جانب الخمسة الاكثر انخفاضا ، جاء صندوق بلوم مصر فى الصدارة بـ %3 لتصل وثيقته لـ 138.37جنيه، وفى المركز الثانى صندوق بنك القاهرة بنسبة هبوط %2.86 وبقيمة 103.6 جنيه للوثيقة الواحدة.

وحل صندوق البنك الاهلى المتحد «الفا» فى المركز الثالث بـ%2.82 وبلغت وثيقته 18.18 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك العربى الافريقى «شيلد» بـ%2.79 لتسجل وثيقته 163.74 جنيه، وخامسا صندوق مصر المستقبل بهبوط %2.71 لتصل وثيقته إلى 19.69 جنيه.

«الاستثمار العربي» يحصد المركز الأول بـ«النقدية»

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة الصعود الجماعى المحدود، خلال الأسبوع الماضى.

وحل فى صدارة ترتيب الصناديق النقدية، صندوق بنك الاستثمار العربى بنسبة ارتفاع قدرها %0.20 مسجلًا مستوى 11.530 جنيه للوثيقة.

وحل خلفه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «SAIB» النقدى، فى المركز الثانى بارتفاع %0.184 لتصل وثيقته الى 21.27 جنيه، تلاه ثالثًا صندوق البنك الاهلى المتحد «ثروة» فى بـ%0.183 وبقيمة 271.72 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك كريدى اجريكول الثالث فى المركز الرابع بارتفاع %0.182 وبقيمة 1041.55 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «يومي» خامسًا بـ%0.181 لتصل وثيقته الى 413.03 جنيه.

«القاهرة الثابت » يتصدر ارتفاعات «الدخل الثابت»

واصلت وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضى، كعادتها.

واقتنص صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الأول بصعوده %0.22 وبلغت وثيقته 259.85 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الثامن فى المركز الثانى بـ%0.21، وسعر وثيقته إلى 1918.39 جنيه، تلاه صندوق البنك العربى الافريقى «جذور» بالمركز الثالث بارتفاع %0.20 وبقيمة 27 جنيه للوثيقة.

«الحياة» يحقق انخفاضا طفيفا فى «الاسلامية»

وانخفضت اسعار وثائق الصناديق الاسلامية – جماعيا الأسبوع الماضى، وجاء صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» على رأس قائمة الأقل تضررا بتراجع %0.84 وبلغت وثيقته 16.38 جنيه.

وحل صندوق البنك الاهلى – بنك البركة «بشائر»، فى المركز الثانى بـ%1.34، وسجلت وثيقته 73.15 جنيه، تلاه البنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى «أمان»، بـ%1.66 لتصل وثيقته الى 89.1 جنيه.

وفيما يتعلق بالصناديق الاكثر تأثرا بالهبوط، جاء صندوق البركة مصر على رأس القائمة بنسبة تراجع %2.56 لتصل وثيقته الى 99.17 جنيه.

وفى المرتبة الثانية جاء صندوق نعيم مصر بـ%2.39 وبقيمة 163.37 جنيه للوثيقة، وثالثا صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق»، بـ %2.26 لتصل وثيقته الى 12.74 جنيه.

و استكملت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحافظ صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» على المركز الاول بنسبة %0.17 لتسجل 260.18 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك البركة «البركات»، بارتفاع %0.16، مسجلا 117.67 جنيه للوثيقة، ومن ثم صندوق بنك أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.13 ليصل سعر الوثيقة إلى 195.45 جنيه.

وتراجعت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة جماعيا، وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «إزدهار» أقل نسبة هبوط بـ%1.15، لتصل الى 148.23 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بنسبة %1.45، لتصل إلى 95.24 جنيه.

«تحديد الأصول» و«حماية رأس المال» يستمران فى التقهقر

كما اتجهت وثائق صناديق تحديد الأصول، نحو الهبوط أيضا الأسبوع الماضى، وسجلت وثائق صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أقل نسبة تراجع بلغت %1.95، لتصل الى 156.99 جنيه، ثم وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى، بـ%2.15 لتسجل 118.11 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.16 ليصل سعر الوثيقة إلى 209.56 جنيه.

وانخفضت وثائق صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» أدنى نسبة تراجع بـ%0.20، لتصل إلى 515.29 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.51، لتصل إلى 15.25 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.