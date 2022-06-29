وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل الخسائر

واصلت وثائق صناديق الاستثمار الأسبوع الماضى تكبد خسائر للأسبوع الثانى على التوالى تزامنًا مع هبوط مؤشرات البورصة فى الأسبوع الماضى.

وانخفض مؤشر البورصة المؤشر الرئيسى EGX30 الأسبوع الماضى نحو %4.33 إلى نحو 9440 نقطة، وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %4.07 مغلقًا عند 1778 نقطة، والمؤشر الأوسع نطاقًا EGX100 ، بـ %3.9 إلى مستوى 2629 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %3.4 بما يُعادل نحو 22 مليار جنيه، ليسجل 653.3 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى، مقارنة بـ 657.4 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها في الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير» الأكثر تماسكًا في «المتوازنة»

وتراجعت كافة وثائق الصناديق المتوازنة -الأسبوع الماضي- وتمكن صندوق مصر الخير احتلال المركز الأول بين الأقل هبوطا إذ تراجعت وثيقته %0.21 لتصل إلى 14.27 جنيه.

وفى المركز الثانى جاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» بـ%1.58 وبقيمة 239.36 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك الكويت الوطني «الميزان» في المركز الثالث بـ %1.6 لتسجل 333.87 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الزراعى المصري «الماسى» بالمركز الرابع بـ %1.87 ليصل سعر وثيقته إلى 261.09 جنيه، ثم جاء صندوق بنك مصر الأول فى نهاية الخمسة الأقل هبوطًا بـ%2.21 ليصل سعر وثيقته إلى 182.26 جنيه.

«الرائد» الأدنى تراجعاً في «الأسهم»

وتكبدت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم تراجعات كبرى تحت وطأة هبوط مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى.

واعتلى صندوق بايونيرز «الرائد» قمة صناديق الأقل هبوطًا بـ %2.02 لتسجل وثيقته 79.7 جنيه، تلاه صندوق مصر المستقبل فى المركز الثانى بـ %2.85، وبسعر 20.45 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك قناة السويس المركز الثالث بهبوط %2.88 ليصل سعر وثيقته إلى 437.88 جنيه، تلاه صندوق بنك الكويت الوطني «نماء» بـ %3.16 وبسعر 13.9 جنيه للوثيقة – فى المركز الرابع.

وتذيل صندوق البنك الأهلى الخامس قائمة الخمسة الأوائل بنسبة تراجع %3.55 وبسعر 10.05 جنيه للوثيقة الواحدة.

«وثاق» يتقدم «النقدية»

وكعادتها استكملت -الصناديق النقدية- التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعى، خلال الأسبوع الماضى.

وحل صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» فى المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.27 وبقيمة 10.61جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك MDI الثاني فى المركز الثاني بـ %0.21 وبقيمة 1045.21 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق آروب للتأمين – المركز الثالث – بارتفاع %0.2، وبلغ سعر وثيقته 223.31 جنيه، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «أصول» بالمركز الرابع بارتفاع %0.2 وبقيمة 526.26 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق إن أى كابيتال «سيولة» قائمة الخمس الأوائل بنسبة ارتفاع %0.19، وبسعر 11.36 جنيه للوثيقة.

و«الثابت» يقتنص صدارة «الدخل الثابت»

كما واصلت أيضًا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضى، واقتنص صندوق بنك القاهرة «الثابت» المركز الأول بأعلى نسبة صعود بـ%0.24 وبلغ سعر وثيقته إلى 279.66 جنيه.

وحل صندوق البنك التجارى الدولي «ثبات» فى المركز الثاني بـ %0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 381.69 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العقارى المصرى «المصرى» – بالمركز الثالث – بـ %0.19 ليسجل 269.4 جنيه للوثيقة.

«الوفاق» الأقل أفولاً في «الإسلامية»

وسيطر التراجع الجماعى على وثائق الصناديق الإسلامية -الأسبوع الماضي- وسجل صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» أقل نسبة انخفاض بـ %2.21 ليصل سعر وثيقته إلى 16.66 جنيه.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى المركز الثانى بنسبة تراجع %2.35، وبلغ سعر وثيقته 14.7جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الاسلامى – التجارى الدولي «أمان» فى المركز الثالث بـ %2.47 وبسعر 99.77 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» – المركز الرابع- بهبوط %2.49، وبلغ سعر وثيقته 129.39 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق بنك الاستثمار العربي «هلال» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعًا بـ %2.64، وبلغ سعر وثيقته 196.91 جنيه.

وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوقا بنك أبوظبى الإسلامى وبنك المصرف المتحد «رخاء» ارتفاعًا بـ %0.179، وبلغ سعر وثيقة الأول 211.2 جنيه للوثيقة، والثانى بسعر 286.02 جنيه.

ثم جاء صندوق بنك البركة «البركات»، بنسبة ارتفاع %0.164 ليصل سعر الوثيقة إلى 128.51 جنيه.

وتراجعت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة –الأسبوع الماضي– وسجلت وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» أقل نسبة هبوط بـ %2.29، لتصل إلى 135.15 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ %2.63، لتصل إلى 86.18 جنيه.

التقهقر يسيطر على «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وسيطر المسار الهابط على وثيقتى صناديق تحديد الأصول -الأسبوع الماضي- وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى فى مقدمة الأقل تراجعًا بنسبة %3.8 وبسعر 108.79 جنيه، ثم صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %3.85، وبسعر 147.69 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.17، ليصل سعر الوثيقة إلى 227.96 جنيه.

وتراجعت وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %0.54 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 538.42 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ %0.65 لتصل إلى 16.81 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.