وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل الخسائر الأسبوع الماضى

واصلت وثائق صناديق الاستثمار تكبد خسائر الأسبوع الماضي، وسط استمرار التحركات الهابطة للبورصة، فيما استكملت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة.

وهبطت مؤشرات البورصة جماعيا الأسبوع الماضي، بواقع %1.5 للمؤشر الرئيسى EGX30 ليغلق عند مستوى 9933 نقطة.

وانخفض EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %3.33 مسجلا 2192 نقطة، وتراجع EGX100 بنسبة %3 ليغلق على مستوى 3127 نقطة.

وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة الأسبوع الماضى نحو 7 مليارات جنيه، ليسجل 687.4 مليار جنيه الأسبوع الماضي، مقارنة مع 694.4 مليار.

«مصر الخير» يصعد وحيدا فى «المتوازنة»

واستكملت وثائق الصناديق المتوازنة التراجع – الأسبوع الماضى – باستثناء صندوق مصر الخير إذ سجلت وثيقته ارتفاعاً بـ%0.12 لتصل إلى 14.57 جنيه وذلك للأسبوع الثانى على التوالى.

وتصدر صندوق بنك كريدى أجريكول مصر الرابع «الثقة» قائمة الأقل استجابة للهبوط بعدما فقدت وثيقته %0.17 لتسجل 257.92 جنيه، تلاه مصر الأول بتراجع %0.41 لتصل وثيقته إلى 189.01 جنيه.

وحل الصندوق المشترك للبنك الأهلى وشركة مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى المركز الثالث بين الصناديق الأقل هبوطا بنسبة %0.42 لتصل وثيقته إلى 96.21 جنيه.

وحصد صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» المركز الرابع بـ%0.76 وبقيمة 349.11 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الأول فى نهاية الخمسة الأقل تراجعا بنحو %0.9 وسجلت وثيقته 42.95 جنيه.

أداء سلبى لفئة «الأسهم»

وعكست وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم، التراجع الذى حل بمؤشرات البورصة الأسبوع الماضي، وسجل صندوق البنك الأهلى الكويتى أقل نسبة هبوط بـ%0.11 وبلغت قيمة وثيقته 117.16 جنيه.

وفى المركز الثانى بين الصناديق الأقل هبوطا جاء صندوق بايونيرز «الرائد» بنسبة تراجع %0.64 لتسجل وثيقته 83.21 جنيه، تلاه البنك الأهلى الثانى فى المركز الثالث بهبوط %1.17 لتصل وثيقته إلى 63.3 جنيه.

وجاء صندوق البنك الأهلى الثالث فى المركز الرابع بين الأقل هبوطا بـ%1.17 لتصل إلى 127.3 جنيه، ثم البنك التجارى الدولى «استثمار» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ%1.39 وبلغ سعر وثيقته 195.68 جنيه.

«آروب» نجم «النقدية»

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت- فى تحقيق ارتفاعات محدودة على أساس أسبوعي.

وتصدر صندوق أروب للتأمين المركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.209 وبقيمة 229.39 جنيه للوثيقة، تلاه العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» بنسبة صعود %0.209 وبقيمة 102.02 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الثالث جاء صندوق بنك HSBC مصر، بارتفاع %0.208 وبسعر 381.17 جنيه، ثم بنك كريدى اجريكول مصر الثالث – رابعا – بنسبة صعود %0.197 وبنحو 1071.17 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك الإسكندرية النقدي، قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.197 وبسعر 49.48 جنيه للوثيقة.

و«جذور» يقود «الدخل الثابت»

واقتنص صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» المركز الأول بفئة الدخل الثابت، بأعلى نسبة ارتفاع %0.21 وبلغ سعر وثيقته 30.95 جنيه.

وحل صندوق البنك الأهلى الثامن «الواعد» فى المركز الثانى بـ%0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 1958.62 جنيه، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» – فى المركز الثالث – بـ%0.2 وبسعر392.01 جنيه للوثيقة.

انخفاض قوى لـ«الإسلامية»

وسيطر الهبوط القوى على كافة وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – بنسب تراوحت مابين %1.2 إلى %5.3.

وتقدم الصندوق المشترك لبنكى الأهلى المصرى – البركة «بشائر» قائمة الصناديق الأقل تأثراَ بالهبوط، إذ فقدت وثيقته %1.21 لتصل إلى 83.08 جنيه، تلاه صندوق بنك مصر الرابع فى المركز الثانى بـ%1.23 وبسعر 85.88 جنيه.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» بالمركز الثالث بين الأقل خسائر بـ%1.37 وبلغ سعر وثيقته 222.44 جنيه، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» بالمركز الرابع بـ%1.43 وبقيمة 16.42 جنيه للوثيقة.

وتذيل الصندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» قائمة الخمسة الأقل تأثرا بالهبوط بـ%1.43 وبلغ سعر وثيقته 145.94 جنيه.

وفى سياق موازٍ، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.185 وبقيمة 292.89 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك البركة «البركات» بالمركز الثانى بـ%0.183 مسجلا 131.39 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق أبوظبى الاسلامى النقدى فى المركز الثالث، بنسبة %0.18 ليصل سعر الوثيقة إلى 216.2 جنيه. وتراجعت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول «ازدهار» أقل نسبة تراجع بـ%1.57 لتصل إلى 142.31 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» بـ%3.32 لتصل إلى 93.17 جنيه.

«تحديد الأصول» تتراجع وتباين «حماية رأس المال»

وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أقل نسبة انخفاض بـ%1.96 لتصل إلى 115.69جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بـ%2.01 وبسعر 157.07 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.19 ليصل سعر الوثيقة إلى 233.13 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، حيث ارتفعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بـ%0.06 لتصل إلى 544.44 جنيه، وهبطت وثيقة صندوق البنك العربى الافريقى «جارد» بـ%0.19 لتصل إلى 17.01 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.