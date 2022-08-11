وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل الارتفاعات القوية للأسبوع الثالث على التوالى

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار بقوة الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث تأثرا بصعود قوى حققته مؤشرات البورصة.
وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى الأسبوع الماضي، إذ صعد المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو %7.2 عند مستوى 10043 نقطة، وارتفع نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %3.4 مسجلا 1911 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %4.7 ليغلق عند 2835 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %5.6 بما يعادل نحو 35 مليار جنيه، ليسجل 663 مليارا الأسبوع قبل الماضي، مقارنة بـ628.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.
وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.
«سندى» يقتنص صدارة «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة من 31/7/2022 الى 7/8/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 7 أغسطس
|سعر الوثيقة في 31 يوليو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“بنك الاستثمار العربي “”سندي””
|10
|13.21182
|12.52835
|5.46
|1
|بنك مصر الأول
|500
|189.1
|180.59
|4.71
|2
|البنك الأهلى الأول
|100
|42.68
|40.86
|4.45
|3
|“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””
|100
|253.45
|243.99
|3.88
|4
|“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””
|100
|94.9
|91.52
|3.69
|5
|“البنك التجاري الدولي “”تكامل””
|100
|196.65
|190.02
|3.49
|6
|“البنك الزراعي المصري “”الماسي””
|100
|271.24
|263.05
|3.11
|7
|“بنك الكويت الوطني “”الميزان””
|100
|346.38369
|336.48703
|2.94
|8
|مصر الخير
|10
|14.42957
|14.3822
|0.33
|9
واستكملت وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – واقتنص صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» المركز الأول بالصناديق الأكثر صعودا بعدما ارتفعت وثائقه بنحو %5.46 لتصل إلى 13.21 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك مصر الأول – بالمركز الثانى – بنسبة ارتفاع %4.71 ليصل سعر وثيقته إلى 189.1 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بالمركز الثالث بـ%4.45 وبقيمة 42.68 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» المركز الرابع بـ%3.88 وبقيمة 253.45 جنيه للوثيقة، ثم جاء الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» متذيلا قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%3.69 وبقيمة 94.9 جنيه للوثيقة.
«ABC» يصعد %8.75 ويقود «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 7 أغسطس
|سعر الوثيقة في 31 يوليو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|121.1
|111.35
|8.7562
|1
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|114.95
|106.23
|8.2086
|2
|بنك مصر الثاني
|66.67
|79.82
|73.79
|8.1718
|3
|“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””
|33.33
|115.14
|106.95
|7.6578
|4
|بنك مصر الثالث
|100
|621.16
|577.13
|7.6291
|5
|“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””
|50
|173.12
|161.34
|7.3014
|6
|“قناة السويس “”الاجيال””
|10
|13.38373
|12.4961
|7.1033
|7
|MID BANK 1
|100
|513.9
|480.24
|7.0090
|8
|بنك بلوم مصر
|100
|131.83
|124.32
|6.0409
|9
|المصري الخليجي
|100
|240.33
|226.86
|5.9376
|10
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|169.38
|159.92
|5.9155
|11
|“البنك الأهلي المتحد “”الفا””
|10
|19.8202
|18.71636
|5.8977
|12
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|366.73
|346.37
|5.8781
|13
|“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””
|100
|178.81
|169.89
|5.2505
|14
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|285.67
|271.49
|5.2230
|15
|البنك الأهلي الثاني
|100
|62.76
|59.73
|5.0728
|16
|البنك الأهلي الثالث
|100
|126.32
|120.4
|4.9169
|17
|“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””
|100
|189.22
|180.56
|4.7962
|18
|قناة السويس
|500
|465.9
|444.63
|4.7838
|19
|مصر المستقبل
|10
|21.75
|20.77
|4.7183
|20
|البنك الاهلي الخامس
|10
|10.7
|10.23
|4.5943
|21
|“بنك الكويت الوطني “”نماء””
|10
|14.70868
|14.08958
|4.3940
|22
|“بايونيرز “”الرائد””
|100
|82.26
|79.91
|2.9408
|23
|بنك الاسكندرية
|100
|325.49
|316.76
|2.7560
|24
|فاروس 1
|100
|98.69
|97.44
|1.2828
|25
وحققت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم ارتفاعات تراوحت بين %8.7 و%1.28 مستفيدة من الارتفاع القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى وعلى رأسها المؤشر الرئيسيEGX30 والذى صعد مايزيد على %7.
وتربع صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» على عرش الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%8.75 لتسجل وثيقته 121.1 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى بـ%8.2 وبسعر 114.95 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك مصر الثانى – المركز الثالث – بصعود %8.17 ليصل سعر وثيقته إلى 79.82 جنيه، تلاه صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» فى المركز الرابع بـ%7.65 وبسعر 115.14 جنيه للوثيقة.
وخامسًا صندوق بنك مصر الثالث بـ%7.62 وبسعر 621.16 جنيه للوثيقة.
«وثاق»أول «النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 7 أغسطس
|سعر الوثيقة في 31 يوليو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””
|10
|10.7582
|10.73373
|0.227972941372672
|1
|أروب للتأمين
|100
|226.1
|225.64
|0.203864563020745
|2
|“التجاري الدولي “”أصول””
|100
|532.3
|531.23
|0.201419347551896
|3
|بنك HSBC مصر
|100
|375.74078
|375.00208
|0.196985574053348
|4
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|281.26476
|282.71322
|0.195088153
|5
|“البنك الزراعي المصري “”حصاد””
|10
|35.00892
|34.94146
|0.193065773439358
|6
|“بنك التعمير والاسكان “”موارد””
|10
|34.3376
|34.2725
|0.189948209205634
|7
|“بنك الكويت الوطني “”اشراق””
|10
|34.86438
|34.79942
|0.186669777829628
|8
|“ان اي كابيتال “”سيولة”” “
|10
|11.49054
|11.46916
|0.186412954392465
|9
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|48.8247
|48.734
|0.186112365083921
|10
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1056.9
|1054.94
|0.185792556922672
|11
|“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””
|10
|37.75247
|37.68274
|0.185044930384574
|12
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|375.76
|375.07
|0.183965659743514
|13
|بنك مصر النقدي
|10
|56.36699
|56.26376
|0.183475117908941
|14
|“البنك العربي الافريقي “”جمان””
|100
|373.2467
|372.5706
|0.18146896185581
|15
|“بنك تنمية الصادرات “”يومي””
|100
|460.1047
|459.2736
|0.180959671968951
|16
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|36.032
|35.9675
|0.179328560505999
|17
|“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””
|100
|468.701
|467.863
|0.179112261495357
|18
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|37.04202
|36.97597
|0.178629526149021
|19
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|262.15441
|261.68915
|0.177791092981884
|20
|MID BANK 2
|1000
|1009.624
|1007.8369
|0.177320358085719
|21
|“البنك العربي النقدي “”يوماتي””
|10
|35.83499
|35.77188
|0.17642349241917
|22
|بنك EGB ثراء
|10
|23.3555
|23.3146
|0.17542655674985
|23
|“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””
|100
|302.9575
|302.4284
|0.174950500680482
|24
|بنك عودة النقدي
|10
|37.25626
|37.19181
|0.173290840107004
|25
|بنك SAIB النقدي
|10
|23.70015
|23.65934
|0.172490018741015
|26
|مصر للتأمين
|10
|23.20805
|23.16832
|0.171484164583357
|27
|التجاري وفا بنك
|1000
|1948.2125
|1944.8851
|0.17108465687768
|28
|“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””
|1000
|1459.74
|1457.26
|0.170182397101411
|29
|الاستثمار العربي
|10
|12.83871
|12.82464
|0.109710681937273
|30
|صناديق الدخل الثابت
|“التجاري الدولي “”ثبات””
|100
|386.37
|385.56
|0.210084033613446
|1
|“العربي الافريقي الدولي “”جذور””
|10
|30.59445
|30.53104
|0.20769027193308
|2
|البنك الأهلي الثامن
|1000
|1931.9484
|1928.05
|0.202193926506057
|3
|“بنك القاهرة “”الثابت””
|100
|282.87
|282.31
|0.198363501115795
|4
|“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””
|100
|270.93947
|270.67305
|0.0984287131651941
|5
وكعادتها استكملت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.
وحافظ صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» على تقدمه بالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 وبقيمة 10.75 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ%0.2 وبقيمة 226.1 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك التجارى الدولى «اصول» بالمركز الثالث، بارتفاع %0.2 ليسجل 532.3 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك HSBC بالمركز الرابع بارتفاع %0.196 وبقيمة 375.74 جنيه للوثيقة.
وفى المركز الخامس، حل صندوق البنك الأهلى الرابع بنسبة ارتفاع %0.195 فيما انخفض سعر وثيقته لـ281.26 جنيه، بعد احتساب توزيع بقيمة جنيهين للوثيقة.
و«ثبات» يتقدم بـ«الدخل الثابت»
كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة صعود بـ%0.21 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 386.37 جنيه.
وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ%0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 30.59 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثامن – فى المركز الثالث – بـ%0.2 وبسعر 1931.94 جنيه للوثيقة.
«مصر الرابع» يعتلى عرش «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 7 أغسطس
|سعر الوثيقة في 31 يوليو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|بنك مصر الرابع
|100
|86.46
|79.51
|8.741
|1
|نعيم مصر
|100
|134.17
|125.07
|7.276
|2
|بنك البركة مصر
|100
|106.74
|100.55
|6.156
|3
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|82.65
|78.6
|5.153
|4
|“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””
|10
|15.77701
|15.02669
|4.993
|5
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|107.34
|102.25
|4.978
|6
|“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””
|100
|139.33445
|132.87545
|4.861
|7
|“بنك الاستثمار العربي “”هلال””
|100
|211.84184
|202.12822
|4.806
|8
|“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”
|100
|17.58575
|16.80389
|4.653
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|“البنك المصرف المتحد “”رخاء””
|100
|289.12
|288.59
|0.184
|1
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|213.4984
|213.115
|0.180
|2
|“بنك البركة “”البركات”” “
|100
|129.79
|129.58
|0.162
|3
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|“بنك البركة مصر “” المتوزان “”
|100
|93.71
|89.46
|4.751
|1
|صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)
|100
|139.5934
|136.2866
|2.426
|2
وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، وتمكن صندوق بنك مصر الرابع من اعتلاء قمة الأكثر صعودا بنسبة ارتفاع %8.74 وبلغ سعر وثيقته 86.46 جنيه.
وحل صندوق نعيم مصر – بالمركز الثانى – بنسبة صعود %7.27 وبسعر 134.17 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك البركة مصر فى المركز الثالث بارتفاع %6.15 وبلغ سعر وثيقته 106.74 جنيه.
وحصد الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» المركز الرابع بـ%5.15 وبقيمة 82.65 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%4.99 وبلغ سعر وثيقته 15.77 جنيه.
وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.184 وبقيمة 289.12 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق أبوظبى الاسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.18 مسجلا 213.49 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.162 ليصل سعر الوثيقة إلى 129.79 جنيه.
وارتفعت وثيقتا الصناديق الاسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ%4.75 لتصل إلى 93.71 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%2.46 لتصل إلى 139.59 جنيه.
تقدم كبير فى «تحديد الأصول» ومحدود فى «حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 7 أغسطس
|سعر الوثيقة في 31 يوليو
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|116.73843
|110.86563
|5.297
|1
|“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””
|100
|158.4311
|150.5627
|5.226
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|230.27166
|229.8831
|0.17
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””
|100
|544.79
|538.16
|1.23
|1
|“صندوق العربي الافريقي “”جارد””
|10
|16.91274
|16.89087
|0.13
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|“مصر النقدي “” الدولار “”
|10 دولار
|12.045660
|12.042440
|0.03
|1
|“مصر النقدي “” اليورو “”
|10 يورو
|11.033370
|11.033370
|0.00000
|2
واستكملت أيضا وثائق صناديق تحديد الأصول المسار الصاعد – الأسبوع الماضى – وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى فى المقدمة بنسبة %5.29 ووصل سعر وثيقته إلى 116.73 جنيه للوثيقة، وبفارق طفيف لحقه صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة ارتفاع %5.22 وبسعر 158.43 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 230.27 جنيه.
وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %1.23 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 544.79 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.13 لتصل إلى 16.91 جنيه.