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وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل الارتفاعات القوية للأسبوع الثالث على التوالى

بدعم من مؤشرات البورصة

وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل الارتفاعات القوية للأسبوع الثالث على التوالى
جهاد سالم

جهاد سالم

6:31 ص, الخميس, 11 أغسطس 22

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار بقوة الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث تأثرا بصعود قوى حققته مؤشرات البورصة.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى الأسبوع الماضي، إذ صعد المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو %7.2 عند مستوى 10043 نقطة، وارتفع نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %3.4 مسجلا 1911 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %4.7 ليغلق عند 2835 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %5.6 بما يعادل نحو 35 مليار جنيه، ليسجل 663 مليارا الأسبوع قبل الماضي، مقارنة بـ628.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«سندى» يقتنص صدارة «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 31/7/2022 الى 7/8/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 7 أغسطسسعر الوثيقة في 31 يوليونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1013.2118212.528355.461
بنك مصر الأول500189.1180.594.712
البنك الأهلى الأول10042.6840.864.453
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100253.45243.993.884
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””10094.991.523.695
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100196.65190.023.496
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100271.24263.053.117
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100346.38369336.487032.948
مصر الخير1014.4295714.38220.339

واستكملت وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – واقتنص صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» المركز الأول بالصناديق الأكثر صعودا بعدما ارتفعت وثائقه بنحو %5.46 لتصل إلى 13.21 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك مصر الأول – بالمركز الثانى – بنسبة ارتفاع %4.71 ليصل سعر وثيقته إلى 189.1 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بالمركز الثالث بـ%4.45 وبقيمة 42.68 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» المركز الرابع بـ%3.88 وبقيمة 253.45 جنيه للوثيقة، ثم جاء الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» متذيلا قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%3.69 وبقيمة 94.9 جنيه للوثيقة.

‏«ABC» يصعد %8.75 ويقود «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 7 أغسطسسعر الوثيقة في 31 يوليونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100121.1111.358.75621
البنك الأهلي الكويتي100114.95106.238.20862
بنك مصر الثاني66.6779.8273.798.17183
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33115.14106.957.65784
بنك مصر الثالث100621.16577.137.62915
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50173.12161.347.30146
“قناة السويس “”الاجيال””1013.3837312.49617.10337
MID BANK 1100513.9480.247.00908
بنك بلوم مصر100131.83124.326.04099
المصري الخليجي100240.33226.865.937610
كريدي أجريكول الثاني100169.38159.925.915511
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1019.820218.716365.897712
كريدي أجريكول مصر الأول100366.73346.375.878113
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100178.81169.895.250514
المجموعة العربية المصرية للتأمين100285.67271.495.223015
البنك الأهلي الثاني10062.7659.735.072816
البنك الأهلي الثالث100126.32120.44.916917
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100189.22180.564.796218
قناة السويس500465.9444.634.783819
مصر المستقبل1021.7520.774.718320
البنك الاهلي الخامس1010.710.234.594321
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1014.7086814.089584.394022
“بايونيرز “”الرائد””10082.2679.912.940823
بنك الاسكندرية100325.49316.762.756024
فاروس 110098.6997.441.282825

وحققت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم ارتفاعات تراوحت بين %8.7 و%1.28 مستفيدة من الارتفاع القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى وعلى رأسها المؤشر الرئيسيEGX30 والذى صعد مايزيد على %7.

وتربع صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» على عرش الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%8.75 لتسجل وثيقته 121.1 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى بـ%8.2 وبسعر 114.95 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك مصر الثانى – المركز الثالث – بصعود %8.17 ليصل سعر وثيقته إلى 79.82 جنيه، تلاه صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» فى المركز الرابع بـ%7.65 وبسعر 115.14 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك مصر الثالث بـ%7.62 وبسعر 621.16 جنيه للوثيقة.

«وثاق»أول «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 7 أغسطسسعر الوثيقة في 31 يوليونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1010.758210.733730.2279729413726721
أروب للتأمين100226.1225.640.2038645630207452
“التجاري الدولي “”أصول””100532.3531.230.2014193475518963
بنك HSBC مصر100375.74078375.002080.1969855740533484
البنك الأهلي المصري الرابع100281.26476282.713220.1950881535
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1035.0089234.941460.1930657734393586
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1034.337634.27250.1899482092056347
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1034.8643834.799420.1866697778296288
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.4905411.469160.1864129543924659
بنك الاسكندرية النقدي1048.824748.7340.18611236508392110
كريدى أجريكول مصر الثالث10001056.91054.940.18579255692267211
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1037.7524737.682740.18504493038457412
بنك بلوم مصر النقدي100375.76375.070.18396565974351413
بنك مصر النقدي1056.3669956.263760.18347511790894114
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100373.2467372.57060.1814689618558115
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100460.1047459.27360.18095967196895116
البنك الاهلي الكويتي النقدي1036.03235.96750.17932856050599917
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100468.701467.8630.17911226149535718
بنك القاهرة النقدي الثاني1037.0420236.975970.17862952614902119
بنك أبوظبي الوطني100262.15441261.689150.17779109298188420
MID BANK 210001009.6241007.83690.17732035808571921
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1035.8349935.771880.1764234924191722
بنك EGB ثراء1023.355523.31460.1754265567498523
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100302.9575302.42840.17495050068048224
بنك عودة النقدي1037.2562637.191810.17329084010700425
بنك SAIB النقدي1023.7001523.659340.17249001874101526
مصر للتأمين1023.2080523.168320.17148416458335727
التجاري وفا بنك10001948.21251944.88510.1710846568776828
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001459.741457.260.17018239710141129
الاستثمار العربي1012.8387112.824640.10971068193727330
صناديق الدخل الثابت 
“التجاري الدولي “”ثبات””100386.37385.560.2100840336134461
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1030.5944530.531040.207690271933082
البنك الأهلي الثامن10001931.94841928.050.2021939265060573
“بنك القاهرة “”الثابت””100282.87282.310.1983635011157954
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100270.93947270.673050.09842871316519415

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.

وحافظ صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» على تقدمه بالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 وبقيمة 10.75 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ%0.2 وبقيمة 226.1 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «اصول» بالمركز الثالث، بارتفاع %0.2 ليسجل 532.3 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك HSBC بالمركز الرابع بارتفاع %0.196 وبقيمة 375.74 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الخامس، حل صندوق البنك الأهلى الرابع بنسبة ارتفاع %0.195 فيما انخفض سعر وثيقته لـ281.26 جنيه، بعد احتساب توزيع بقيمة جنيهين للوثيقة.

و«ثبات» يتقدم بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة صعود بـ%0.21 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 386.37 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ%0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 30.59 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثامن – فى المركز الثالث – بـ%0.2 وبسعر 1931.94 جنيه للوثيقة.

«مصر الرابع» يعتلى عرش «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 7 أغسطسسعر الوثيقة في 31 يوليونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
بنك مصر الرابع10086.4679.518.7411
نعيم مصر100134.17125.077.2762
بنك البركة مصر100106.74100.556.1563
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10082.6578.65.1534
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1015.7770115.026694.9935
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100107.34102.254.9786
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100139.33445132.875454.8617
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100211.84184202.128224.8068
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10017.5857516.803894.6539
الصناديق النقديه الاسلامية     
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100289.12288.590.1841
أبوظبي الإسلامي النقدي100213.4984213.1150.1802
“بنك البركة “”البركات”” “100129.79129.580.1623
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10093.7189.464.7511
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100139.5934136.28662.4262

وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، وتمكن صندوق بنك مصر الرابع من اعتلاء قمة الأكثر صعودا بنسبة ارتفاع %8.74 وبلغ سعر وثيقته 86.46 جنيه.

وحل صندوق نعيم مصر – بالمركز الثانى – بنسبة صعود %7.27 وبسعر 134.17 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك البركة مصر فى المركز الثالث بارتفاع %6.15 وبلغ سعر وثيقته 106.74 جنيه.

وحصد الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» المركز الرابع بـ%5.15 وبقيمة 82.65 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%4.99 وبلغ سعر وثيقته 15.77 جنيه.

وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.184 وبقيمة 289.12 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الاسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.18 مسجلا 213.49 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.162 ليصل سعر الوثيقة إلى 129.79 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الاسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ%4.75 لتصل إلى 93.71 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%2.46 لتصل إلى 139.59 جنيه.

تقدم كبير فى «تحديد الأصول» ومحدود فى «حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 7 أغسطسسعر الوثيقة في 31 يوليونسبة التغير الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
بنك الشركة المصرفية العربية 2200116.73843110.865635.2971
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100158.4311150.56275.2262
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100230.27166229.88310.171
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100544.79538.161.231
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1016.9127416.890870.132
الصناديق العملة الأجنبية     
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.04566012.0424400.031
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03337011.0333700.000002

واستكملت أيضا وثائق صناديق تحديد الأصول المسار الصاعد – الأسبوع الماضى – وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى فى المقدمة بنسبة %5.29 ووصل سعر وثيقته إلى 116.73 جنيه للوثيقة، وبفارق طفيف لحقه صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة ارتفاع %5.22 وبسعر 158.43 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 230.27 جنيه.

وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %1.23 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 544.79 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.13 لتصل إلى 16.91 جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

6:31 ص, الخميس, 11 أغسطس 22