وثائق «صناديق الاستثمار» تواصل الارتفاعات القوية للأسبوع الثالث على التوالى

ارتفعت وثائق صناديق الاستثمار بقوة الأسبوع الماضي، وذلك للأسبوع الثالث تأثرا بصعود قوى حققته مؤشرات البورصة.

وارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعى الأسبوع الماضي، إذ صعد المؤشر الرئيسى EGX30 بنحو %7.2 عند مستوى 10043 نقطة، وارتفع نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %3.4 مسجلا 1911 نقطة، والأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %4.7 ليغلق عند 2835 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %5.6 بما يعادل نحو 35 مليار جنيه، ليسجل 663 مليارا الأسبوع قبل الماضي، مقارنة بـ628.1 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد موازٍ، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«سندى» يقتنص صدارة «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 31/7/2022 الى 7/8/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 7 أغسطس سعر الوثيقة في 31 يوليو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 13.21182 12.52835 5.46 1 بنك مصر الأول 500 189.1 180.59 4.71 2 البنك الأهلى الأول 100 42.68 40.86 4.45 3 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 253.45 243.99 3.88 4 “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” 100 94.9 91.52 3.69 5 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 196.65 190.02 3.49 6 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 271.24 263.05 3.11 7 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 346.38369 336.48703 2.94 8 مصر الخير 10 14.42957 14.3822 0.33 9

واستكملت وثائق الصناديق المتوازنة – الأسبوع الماضى – واقتنص صندوق بنك الاستثمار العربى «سندي» المركز الأول بالصناديق الأكثر صعودا بعدما ارتفعت وثائقه بنحو %5.46 لتصل إلى 13.21 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك مصر الأول – بالمركز الثانى – بنسبة ارتفاع %4.71 ليصل سعر وثيقته إلى 189.1 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الأول بالمركز الثالث بـ%4.45 وبقيمة 42.68 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» المركز الرابع بـ%3.88 وبقيمة 253.45 جنيه للوثيقة، ثم جاء الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» متذيلا قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ%3.69 وبقيمة 94.9 جنيه للوثيقة.

‏«ABC» يصعد %8.75 ويقود «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 7 أغسطس سعر الوثيقة في 31 يوليو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 121.1 111.35 8.7562 1 البنك الأهلي الكويتي 100 114.95 106.23 8.2086 2 بنك مصر الثاني 66.67 79.82 73.79 8.1718 3 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 115.14 106.95 7.6578 4 بنك مصر الثالث 100 621.16 577.13 7.6291 5 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 173.12 161.34 7.3014 6 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 13.38373 12.4961 7.1033 7 MID BANK 1 100 513.9 480.24 7.0090 8 بنك بلوم مصر 100 131.83 124.32 6.0409 9 المصري الخليجي 100 240.33 226.86 5.9376 10 كريدي أجريكول الثاني 100 169.38 159.92 5.9155 11 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 19.8202 18.71636 5.8977 12 كريدي أجريكول مصر الأول 100 366.73 346.37 5.8781 13 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 178.81 169.89 5.2505 14 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 285.67 271.49 5.2230 15 البنك الأهلي الثاني 100 62.76 59.73 5.0728 16 البنك الأهلي الثالث 100 126.32 120.4 4.9169 17 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 189.22 180.56 4.7962 18 قناة السويس 500 465.9 444.63 4.7838 19 مصر المستقبل 10 21.75 20.77 4.7183 20 البنك الاهلي الخامس 10 10.7 10.23 4.5943 21 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 14.70868 14.08958 4.3940 22 “بايونيرز “”الرائد”” 100 82.26 79.91 2.9408 23 بنك الاسكندرية 100 325.49 316.76 2.7560 24 فاروس 1 100 98.69 97.44 1.2828 25

وحققت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم ارتفاعات تراوحت بين %8.7 و%1.28 مستفيدة من الارتفاع القوى لمؤشرات البورصة الأسبوع الماضى وعلى رأسها المؤشر الرئيسيEGX30 والذى صعد مايزيد على %7.

وتربع صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية «ABC» على عرش الصناديق الأكثر ارتفاعا بـ%8.75 لتسجل وثيقته 121.1 جنيه، تلاه صندوق البنك الأهلى الكويتى فى المركز الثانى بـ%8.2 وبسعر 114.95 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك مصر الثانى – المركز الثالث – بصعود %8.17 ليصل سعر وثيقته إلى 79.82 جنيه، تلاه صندوق بنك تنمية الصادرات «الخبير» فى المركز الرابع بـ%7.65 وبسعر 115.14 جنيه للوثيقة.

وخامسًا صندوق بنك مصر الثالث بـ%7.62 وبسعر 621.16 جنيه للوثيقة.

«وثاق»أول «النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 7 أغسطس سعر الوثيقة في 31 يوليو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 10.7582 10.73373 0.227972941372672 1 أروب للتأمين 100 226.1 225.64 0.203864563020745 2 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 532.3 531.23 0.201419347551896 3 بنك HSBC مصر 100 375.74078 375.00208 0.196985574053348 4 البنك الأهلي المصري الرابع 100 281.26476 282.71322 0.195088153 5 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 35.00892 34.94146 0.193065773439358 6 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 34.3376 34.2725 0.189948209205634 7 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 34.86438 34.79942 0.186669777829628 8 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.49054 11.46916 0.186412954392465 9 بنك الاسكندرية النقدي 10 48.8247 48.734 0.186112365083921 10 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1056.9 1054.94 0.185792556922672 11 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 37.75247 37.68274 0.185044930384574 12 بنك بلوم مصر النقدي 100 375.76 375.07 0.183965659743514 13 بنك مصر النقدي 10 56.36699 56.26376 0.183475117908941 14 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 373.2467 372.5706 0.18146896185581 15 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 460.1047 459.2736 0.180959671968951 16 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 36.032 35.9675 0.179328560505999 17 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 468.701 467.863 0.179112261495357 18 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 37.04202 36.97597 0.178629526149021 19 بنك أبوظبي الوطني 100 262.15441 261.68915 0.177791092981884 20 MID BANK 2 1000 1009.624 1007.8369 0.177320358085719 21 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 35.83499 35.77188 0.17642349241917 22 بنك EGB ثراء 10 23.3555 23.3146 0.17542655674985 23 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 302.9575 302.4284 0.174950500680482 24 بنك عودة النقدي 10 37.25626 37.19181 0.173290840107004 25 بنك SAIB النقدي 10 23.70015 23.65934 0.172490018741015 26 مصر للتأمين 10 23.20805 23.16832 0.171484164583357 27 التجاري وفا بنك 1000 1948.2125 1944.8851 0.17108465687768 28 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1459.74 1457.26 0.170182397101411 29 الاستثمار العربي 10 12.83871 12.82464 0.109710681937273 30 صناديق الدخل الثابت “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 386.37 385.56 0.210084033613446 1 “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 30.59445 30.53104 0.20769027193308 2 البنك الأهلي الثامن 1000 1931.9484 1928.05 0.202193926506057 3 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 282.87 282.31 0.198363501115795 4 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 270.93947 270.67305 0.0984287131651941 5

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي، خلال الأسبوع الماضى.

وحافظ صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» على تقدمه بالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 وبقيمة 10.75 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ%0.2 وبقيمة 226.1 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك التجارى الدولى «اصول» بالمركز الثالث، بارتفاع %0.2 ليسجل 532.3 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك HSBC بالمركز الرابع بارتفاع %0.196 وبقيمة 375.74 جنيه للوثيقة.

وفى المركز الخامس، حل صندوق البنك الأهلى الرابع بنسبة ارتفاع %0.195 فيما انخفض سعر وثيقته لـ281.26 جنيه، بعد احتساب توزيع بقيمة جنيهين للوثيقة.

و«ثبات» يتقدم بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة، الأسبوع الماضي، وحقق صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» أعلى نسبة صعود بـ%0.21 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته 386.37 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ%0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 30.59 جنيه، ثم جاء صندوق البنك الأهلى الثامن – فى المركز الثالث – بـ%0.2 وبسعر 1931.94 جنيه للوثيقة.

«مصر الرابع» يعتلى عرش «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 7 أغسطس سعر الوثيقة في 31 يوليو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى بنك مصر الرابع 100 86.46 79.51 8.741 1 نعيم مصر 100 134.17 125.07 7.276 2 بنك البركة مصر 100 106.74 100.55 6.156 3 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 82.65 78.6 5.153 4 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 15.77701 15.02669 4.993 5 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 107.34 102.25 4.978 6 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 139.33445 132.87545 4.861 7 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 211.84184 202.12822 4.806 8 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 17.58575 16.80389 4.653 9 الصناديق النقديه الاسلامية “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 289.12 288.59 0.184 1 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 213.4984 213.115 0.180 2 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 129.79 129.58 0.162 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 93.71 89.46 4.751 1 صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 139.5934 136.2866 2.426 2

وواصلت وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – الصعود للأسبوع الثالث على التوالي، وتمكن صندوق بنك مصر الرابع من اعتلاء قمة الأكثر صعودا بنسبة ارتفاع %8.74 وبلغ سعر وثيقته 86.46 جنيه.

وحل صندوق نعيم مصر – بالمركز الثانى – بنسبة صعود %7.27 وبسعر 134.17 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق بنك البركة مصر فى المركز الثالث بارتفاع %6.15 وبلغ سعر وثيقته 106.74 جنيه.

وحصد الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» المركز الرابع بـ%5.15 وبقيمة 82.65 جنيه للوثيقة، ثم جاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» فى نهاية قائمة الخمسة الأوائل بـ%4.99 وبلغ سعر وثيقته 15.77 جنيه.

وفى سياق متصل واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ%0.184 وبقيمة 289.12 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الاسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ%0.18 مسجلا 213.49 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.162 ليصل سعر الوثيقة إلى 129.79 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الاسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ%4.75 لتصل إلى 93.71 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ%2.46 لتصل إلى 139.59 جنيه.

تقدم كبير فى «تحديد الأصول» ومحدود فى «حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 31/7/2022 الى 7/8/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 7 أغسطس سعر الوثيقة في 31 يوليو نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 116.73843 110.86563 5.297 1 “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 158.4311 150.5627 5.226 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 230.27166 229.8831 0.17 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 544.79 538.16 1.23 1 “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 16.91274 16.89087 0.13 2 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 12.045660 12.042440 0.03 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.033370 11.033370 0.00000 2

واستكملت أيضا وثائق صناديق تحديد الأصول المسار الصاعد – الأسبوع الماضى – وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى فى المقدمة بنسبة %5.29 ووصل سعر وثيقته إلى 116.73 جنيه للوثيقة، وبفارق طفيف لحقه صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز»، بنسبة ارتفاع %5.22 وبسعر 158.43 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ%0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 230.27 جنيه.

وارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، بواقع %1.23 لوثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، لتصل إلى 544.79 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ%0.13 لتصل إلى 16.91 جنيه.