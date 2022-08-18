وثائق «صناديق الاستثمار» تكسر رحلة المكاسب والارتفاعات

اتجهت غالبية وثائق صناديق الاستثمار نحو الهبوط الأسبوع الماضى، كاسرة موجة صعود قوية لازمتها لمدة ثلاثة أسابيع.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو%0.54 عند مستوى 9988 نقطة.

فيما ارتفع «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %7.7 مسجلا 2058 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100” بنسبة %5.2 ليغلق عند 2983 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %1 بما يعادل نحو 6 مليارات جنيه، ليسجل 669 مليارا الأسبوع قبل الماضى، مقارنة مع 663 مليارا الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد مواز، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير» يخالف المسار الهابط لـ «المتوازنة»

الصناديق المتوازنة من 7/8/2022 الى 14/8/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 14 أغسطس سعر الوثيقة سعر 7 أغسطس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى مصر الخير 10 14.45269 14.42957 0.16 1 “البنك الزراعي المصري “”الماسي”” 100 271.16 271.24 -0.03 2 “البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة”” 100 94.83 94.9 -0.07 3 البنك الأهلى الأول 100 42.63 42.68 -0.12 4 “البنك التجاري الدولي “”تكامل”” 100 195.91 196.65 -0.38 5 “بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة”” 100 252.38 253.45 -0.42 6 “بنك الكويت الوطني “”الميزان”” 100 344.79374 346.38369 -0.46 7 بنك مصر الأول 500 188.03 189.1 -0.57 8 “بنك الاستثمار العربي “”سندي”” 10 13.05303 13.21182 -1.20 9

واتجهت غالبية وثائق الصناديق المتوازنة نحو التراجع – الأسبوع الماضى – فيما تمكن صندوق «مصر الخير» من مخالفة ذلك المسار والارتفاع بنحو %0.16 لتصل وثيقته إلى 14.45 جنيه .

وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» بالمركز الأول بالصناديق الأقل انخفاضا بنسبة تراجع %0.03 لتصل وثيقته إلى 271.16 جنيه، تلاه الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» بهبوط %0.07 وبقيمة 94.83 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بين الأقل هبوطا بنسبة %0.12 ليصل سعر وثيقته إلى 42.6 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الرابع بـ %0.38 وبقيمة 195.9 جنيه للوثيقة.

وجاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ %0.42 وبقيمة 252.38 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الكويتى والرائد» ينجوان فى «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 14 أغسطس سعر الوثيقة سعر 7 أغسطس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى البنك الأهلي الكويتي 100 115.62 114.95 0.5829 1 “بايونيرز “”الرائد”” 100 82.49 82.26 0.2796 2 البنك الاهلي الخامس 10 10.69 10.7 -0.0935 3 “بنك الكويت الوطني “”نماء”” 10 14.69014 14.70868 -0.1260 4 MID BANK 1 100 512.87 513.9 -0.2004 5 “قناة السويس “”الاجيال”” 10 13.35346 13.38373 -0.2262 6 البنك الأهلي الثالث 100 125.96 126.32 -0.2850 7 قناة السويس 500 464.49 465.9 -0.3026 8 مصر المستقبل 10 21.68 21.75 -0.3218 9 البنك الأهلي الثاني 100 62.52 62.76 -0.3824 10 كريدي أجريكول مصر الأول 100 365.31 366.73 -0.3872 11 كريدي أجريكول الثاني 100 168.72 169.38 -0.3897 12 بنك الاسكندرية 100 324.21 325.49 -0.3933 13 المصري الخليجي 100 239.36 240.33 -0.4036 14 “البنك الأهلي المتحد “”الفا”” 10 19.73532 19.8202 -0.4282 15 بنك بلوم مصر 100 131.15 131.83 -0.5158 16 فاروس 1 100 98.16 98.69 -0.5370 17 المجموعة العربية المصرية للتأمين 100 284.13 285.67 -0.5391 18 “بنك التعمير والاسكان “”تعمير”” 100 177.77 178.81 -0.5816 19 “بنك تنمية الصادرات “”الخبير”” 33.33 114.44 115.14 -0.6080 20 بنك مصر الثالث 100 616.49 621.16 -0.7518 21 “التجاري الدولي الثاني “”استثمار”” 100 187.67 189.22 -0.8192 22 بنك مصر الثاني 66.67 79.16 79.82 -0.8269 23 “العربي الافريقي الدولي “”شيلد”” 50 171.02 173.12 -1.2130 24 بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC 100 119.37 121.1 -1.4286 25

وتراجعت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم بشكل شبه جماعى لتعكس هبوط مؤشر البورصة الرئيسي « EGX30 » فيما نجا من المسار الهابط صندوقا البنك الأهلى الكويتى وبايونيرز «الرائد».

وارتفعت وثيقة الأهلى الكويتى بـ %0.58 لتصل إلى 115.62 جنيه ، ووثيقة بايونيرز «الرائد» بـ %0.27 وبقيمة 82.49 جنيه.

وعلى صعيد آخر تصدر صندوق البنك الأهلى الخامس قائمة الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط إذ تراجعت وثيقة %0.09 لتصل إلى 10.69 جنيه ، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بـ %0.12 وبسعر 14.69 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك «MID الأول» المركز الثالث بتراجع %0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 512.87 جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركز الرابع بـ %0.22 وبسعر 13.35 جنيه للوثيقة .

وتذيل صندوق البنك الأهلى الثالث قائمة الخمسة الأدنى تأثرا بالهبوط بـ %0.28 وبسعر 125.96 جنيه للوثيقة.

«وثاق» يواصل تصدر « النقدية»

الصناديق النقدية خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 14 أغسطس سعر الوثيقة سعر 7 أغسطس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى “وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق”” 10 10.78197 10.7582 0.220947742187345 1 أروب للتأمين 100 226.57 226.1 0.207872622733303 2 “بنك تنمية الصادرات “”يومي”” 100 461.0443 460.1047 0.204214388594605 3 بنك HSBC مصر 100 376.49854 375.74078 0.201670949850059 4 “البنك الزراعي المصري “”حصاد”” 10 35.07676 35.00892 0.193779185419021 5 “بنك التعمير والاسكان “”موارد”” 10 34.4027 34.3376 0.189588090023767 6 “بنك الكويت الوطني “”اشراق”” 10 34.92994 34.86438 0.188042925186121 7 “التجاري الدولي “”أصول”” 100 533.29 532.3 0.185985346609057 8 كريدى أجريكول مصر الثالث 1000 1058.86 1056.9 0.185448008326219 9 “ان اي كابيتال “”سيولة”” “ 10 11.51184 11.49054 0.18536987817805 10 “البنك العربي الافريقي “”جمان”” 100 373.9378 373.2467 0.18515903824468 11 “بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا”” 10 37.82227 37.75247 0.184888564907146 12 بنك الاسكندرية النقدي 10 48.9149 48.8247 0.184742558582035 13 بنك بلوم مصر النقدي 100 376.45 375.76 0.183627847562273 14 البنك الأهلي المصري الرابع 100 281.7749 281.26476 0.181373592624962 15 “بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار”” 100 469.546 468.701 0.180285512512235 16 بنك مصر النقدي 10 56.46843 56.36699 0.179963485720981 17 البنك الاهلي الكويتي النقدي 10 36.0968 36.032 0.179840142095929 18 بنك القاهرة النقدي الثاني 10 37.10804 37.04202 0.178230020932988 19 بنك أبوظبي الوطني 100 262.6204 262.15441 0.17775401909128 20 MID BANK 2 1000 1011.4163 1009.624 0.17752153276863 21 “البنك العربي النقدي “”يوماتي”” 10 35.89811 35.83499 0.17614069377445 22 بنك EGB ثراء 10 23.3965 23.3555 0.175547515574492 23 “البنك الأهلي المتحد “”ثروة”” 100 303.4869 302.9575 0.174743982241737 24 بنك عودة النقدي 10 37.32064 37.25626 0.172803174553753 25 بنك SAIB النقدي 10 23.74098 23.70015 0.172277390649425 26 “بنك الإمارات الوطني “”مزيد”” 1000 1462.24 1459.74 0.17126337566964 27 مصر للتأمين 10 23.2477 23.20805 0.170845891834937 28 التجاري وفا بنك 1000 1951.4033 1948.2125 0.163780901724009 29 الاستثمار العربي 10 12.83871 12.83871 0 30 صناديق الدخل الثابت “التجاري الدولي “”ثبات”” 100 387.18 386.37 0.209643605870022 1 “العربي الافريقي الدولي “”جذور”” 10 30.65681 30.59445 0.203827818444201 2 “البنك العقاري المصري العربي “”المصري”” 100 271.3896 270.93947 0.166136738955015 3 البنك الأهلي الثامن 1000 1933.7373 1931.9484 0.0925956407531388 4 “بنك القاهرة “”الثابت”” 100 282.33 282.87 -0.19090041361757 5

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي ، خلال الأسبوع الماضى.

وحافظ صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» على تقدمه بالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 وبقيمة 10.78 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ %0.2 وبقيمة 226.57 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» فى المركز الثالث، بارتفاع 0.2% ليسجل 461.04 جنيه للوثيقة ، ثم صندوق بنك «HSBC » بالمركز الرابع بارتفاع %0.2 وبقيمة 376.49 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع % 0.193 ، وبسعر 35.07 جنيه للوثيقة.

و«ثبات» يتقدم «الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة ، الأسبوع الماضى ، وحقق صندوق البنك التجارى الدولي «ثبات» أعلى نسبة صعود بـ %0.2 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 387.18 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ %0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 30.65 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصرى» – فى المركز الثالث – بـ %0.16 وبسعر 271.38 جنيه للوثيقة.

«نعيم» يغرد منفردا فى «الإسلامية»

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022

وتراجعت وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – باستثناء صندوق نعيم مصر إذ ارتفعت وثيقته بـ %0.25 لتصل إلى 134.51 جنيه.

وتمكن صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» من تقدم الصناديق الأقل انخفاضا بنسبة تراجع %0.12 وبلغ سعر وثيقته 17.56 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» بالمركز الثانى بـ %0.44، وبقيمة 82.28 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» – بالمركز الثالث – بنسبة تراجع %0.78 وبسعر 15.65 جنيه للوثيقة ، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الرابع بـ %0.81 وبسعر وثيقته 138.2 جنيه.

وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ %0.86 وبلغ سعر وثيقته 210 جنيهات.

فى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.187، وبقيمة 289.66 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثانى بـ %0.18 مسجلا 213.88 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 130.01 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ %0.25 لتصل إلى 93.95 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بـ %0.23، لتصل إلى 139.92جنيه.

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 14 أغسطس سعر الوثيقة سعر 7 أغسطس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى نعيم مصر 100 134.51 134.17 0.253 1 “بنك الكويت الوطني “” الحياة “” 100 17.56306 17.58575 -0.129 2 البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر) 100 82.28 82.65 -0.448 3 “البنك الزراعي المصري “”الوفاق”” 10 15.65278 15.77701 -0.787 4 “بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل”” 100 138.20645 139.33445 -0.810 5 “بنك الاستثمار العربي “”هلال”” 100 210.00814 211.84184 -0.866 6 بنك البركة مصر 100 105.75 106.74 -0.927 7 بنك مصر الرابع 100 85.65 86.46 -0.937 8 بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان) 100 106.29 107.34 -0.978 9 الصناديق النقديه الاسلامية “البنك المصرف المتحد “”رخاء”” 100 289.66 289.12 0.187 1 أبوظبي الإسلامي النقدي 100 213.8831 213.4984 0.180 2 “بنك البركة “”البركات”” “ 100 130.01 129.79 0.170 3 الصناديق الاسلامية المتوازنة “بنك البركة مصر “” المتوزان “” 100 93.95 93.71 0.256 1 صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار) 100 139.9203 139.5934 0.234 2

تقهقر «تحديد الأصول»وتأرجح «حماية رأس المال»

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022

الصندوق القيمة الاسمية سعر الوثيقة في 14 أغسطس سعر الوثيقة سعر 7 أغسطس نسبة التغير الاسبوعى الترتيب الاسبوعى صناديق تحديد الاصول “بنك تنمية الصادرات “”كنوز”” 100 157.5652 158.4311 -0.547 1 بنك الشركة المصرفية العربية 2 200 116.06327 116.73843 -0.578 2 الصناديق ذات الدخل المتنوع بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح ) 100 230.66491 230.27166 0.17 1 صناديق ضمان وحماية رأس المال “صندوق العربي الافريقي “”جارد”” 10 16.93582 16.91274 0.14 1 “بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر”” 100 541.46843 544.79 -0.61 2 الصناديق العملة الأجنبية “مصر النقدي “” الدولار “” 10 دولار 12.049180 12.045660 0.03 1 “مصر النقدي “” اليورو “” 10 يورو 11.033370 11.033370 0.00000 2

وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أقل نسبة هبوط بـ %0.54 وبسعر 157.56 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB” الثانى بنسبة %0.57 ووصل سعر وثيقته إلى 116.06 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 230.66 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ %0.14 لتصل إلى 16.93 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.61 لتصل إلى 541.46 جنيه.