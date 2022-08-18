وثائق «صناديق الاستثمار» تكسر رحلة المكاسب والارتفاعات

اتجهت غالبية وثائق صناديق الاستثمار نحو الهبوط الأسبوع الماضى، كاسرة موجة صعود قوية لازمتها لمدة ثلاثة أسابيع.
وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو%0.54 عند مستوى 9988 نقطة.
فيما ارتفع «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %7.7 مسجلا 2058 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100” بنسبة %5.2 ليغلق عند 2983 نقطة.
وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %1 بما يعادل نحو 6 مليارات جنيه، ليسجل 669 مليارا الأسبوع قبل الماضى، مقارنة مع 663 مليارا الأسبوع السابق له.
وعلى صعيد مواز، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.
«مصر الخير» يخالف المسار الهابط لـ «المتوازنة»
الصناديق المتوازنة من 7/8/2022 الى 14/8/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 14 أغسطس
|سعر الوثيقة سعر 7 أغسطس
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|مصر الخير
|10
|14.45269
|14.42957
|0.16
|1
|“البنك الزراعي المصري “”الماسي””
|100
|271.16
|271.24
|-0.03
|2
|“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””
|100
|94.83
|94.9
|-0.07
|3
|البنك الأهلى الأول
|100
|42.63
|42.68
|-0.12
|4
|“البنك التجاري الدولي “”تكامل””
|100
|195.91
|196.65
|-0.38
|5
|“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””
|100
|252.38
|253.45
|-0.42
|6
|“بنك الكويت الوطني “”الميزان””
|100
|344.79374
|346.38369
|-0.46
|7
|بنك مصر الأول
|500
|188.03
|189.1
|-0.57
|8
|“بنك الاستثمار العربي “”سندي””
|10
|13.05303
|13.21182
|-1.20
|9
واتجهت غالبية وثائق الصناديق المتوازنة نحو التراجع – الأسبوع الماضى – فيما تمكن صندوق «مصر الخير» من مخالفة ذلك المسار والارتفاع بنحو %0.16 لتصل وثيقته إلى 14.45 جنيه .
وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» بالمركز الأول بالصناديق الأقل انخفاضا بنسبة تراجع %0.03 لتصل وثيقته إلى 271.16 جنيه، تلاه الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» بهبوط %0.07 وبقيمة 94.83 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بين الأقل هبوطا بنسبة %0.12 ليصل سعر وثيقته إلى 42.6 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الرابع بـ %0.38 وبقيمة 195.9 جنيه للوثيقة.
وجاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ %0.42 وبقيمة 252.38 جنيه للوثيقة.
«الأهلى الكويتى والرائد» ينجوان فى «الأسهم»
صناديق الأسهم خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 14 أغسطس
|سعر الوثيقة سعر 7 أغسطس
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|البنك الأهلي الكويتي
|100
|115.62
|114.95
|0.5829
|1
|“بايونيرز “”الرائد””
|100
|82.49
|82.26
|0.2796
|2
|البنك الاهلي الخامس
|10
|10.69
|10.7
|-0.0935
|3
|“بنك الكويت الوطني “”نماء””
|10
|14.69014
|14.70868
|-0.1260
|4
|MID BANK 1
|100
|512.87
|513.9
|-0.2004
|5
|“قناة السويس “”الاجيال””
|10
|13.35346
|13.38373
|-0.2262
|6
|البنك الأهلي الثالث
|100
|125.96
|126.32
|-0.2850
|7
|قناة السويس
|500
|464.49
|465.9
|-0.3026
|8
|مصر المستقبل
|10
|21.68
|21.75
|-0.3218
|9
|البنك الأهلي الثاني
|100
|62.52
|62.76
|-0.3824
|10
|كريدي أجريكول مصر الأول
|100
|365.31
|366.73
|-0.3872
|11
|كريدي أجريكول الثاني
|100
|168.72
|169.38
|-0.3897
|12
|بنك الاسكندرية
|100
|324.21
|325.49
|-0.3933
|13
|المصري الخليجي
|100
|239.36
|240.33
|-0.4036
|14
|“البنك الأهلي المتحد “”الفا””
|10
|19.73532
|19.8202
|-0.4282
|15
|بنك بلوم مصر
|100
|131.15
|131.83
|-0.5158
|16
|فاروس 1
|100
|98.16
|98.69
|-0.5370
|17
|المجموعة العربية المصرية للتأمين
|100
|284.13
|285.67
|-0.5391
|18
|“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””
|100
|177.77
|178.81
|-0.5816
|19
|“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””
|33.33
|114.44
|115.14
|-0.6080
|20
|بنك مصر الثالث
|100
|616.49
|621.16
|-0.7518
|21
|“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””
|100
|187.67
|189.22
|-0.8192
|22
|بنك مصر الثاني
|66.67
|79.16
|79.82
|-0.8269
|23
|“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””
|50
|171.02
|173.12
|-1.2130
|24
|بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC
|100
|119.37
|121.1
|-1.4286
|25
وتراجعت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم بشكل شبه جماعى لتعكس هبوط مؤشر البورصة الرئيسي « EGX30 » فيما نجا من المسار الهابط صندوقا البنك الأهلى الكويتى وبايونيرز «الرائد».
وارتفعت وثيقة الأهلى الكويتى بـ %0.58 لتصل إلى 115.62 جنيه ، ووثيقة بايونيرز «الرائد» بـ %0.27 وبقيمة 82.49 جنيه.
وعلى صعيد آخر تصدر صندوق البنك الأهلى الخامس قائمة الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط إذ تراجعت وثيقة %0.09 لتصل إلى 10.69 جنيه ، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بـ %0.12 وبسعر 14.69 جنيه للوثيقة.
وحصد صندوق بنك «MID الأول» المركز الثالث بتراجع %0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 512.87 جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركز الرابع بـ %0.22 وبسعر 13.35 جنيه للوثيقة .
وتذيل صندوق البنك الأهلى الثالث قائمة الخمسة الأدنى تأثرا بالهبوط بـ %0.28 وبسعر 125.96 جنيه للوثيقة.
«وثاق» يواصل تصدر « النقدية»
الصناديق النقدية خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 14 أغسطس
|سعر الوثيقة سعر 7 أغسطس
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””
|10
|10.78197
|10.7582
|0.220947742187345
|1
|أروب للتأمين
|100
|226.57
|226.1
|0.207872622733303
|2
|“بنك تنمية الصادرات “”يومي””
|100
|461.0443
|460.1047
|0.204214388594605
|3
|بنك HSBC مصر
|100
|376.49854
|375.74078
|0.201670949850059
|4
|“البنك الزراعي المصري “”حصاد””
|10
|35.07676
|35.00892
|0.193779185419021
|5
|“بنك التعمير والاسكان “”موارد””
|10
|34.4027
|34.3376
|0.189588090023767
|6
|“بنك الكويت الوطني “”اشراق””
|10
|34.92994
|34.86438
|0.188042925186121
|7
|“التجاري الدولي “”أصول””
|100
|533.29
|532.3
|0.185985346609057
|8
|كريدى أجريكول مصر الثالث
|1000
|1058.86
|1056.9
|0.185448008326219
|9
|“ان اي كابيتال “”سيولة”” “
|10
|11.51184
|11.49054
|0.18536987817805
|10
|“البنك العربي الافريقي “”جمان””
|100
|373.9378
|373.2467
|0.18515903824468
|11
|“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””
|10
|37.82227
|37.75247
|0.184888564907146
|12
|بنك الاسكندرية النقدي
|10
|48.9149
|48.8247
|0.184742558582035
|13
|بنك بلوم مصر النقدي
|100
|376.45
|375.76
|0.183627847562273
|14
|البنك الأهلي المصري الرابع
|100
|281.7749
|281.26476
|0.181373592624962
|15
|“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””
|100
|469.546
|468.701
|0.180285512512235
|16
|بنك مصر النقدي
|10
|56.46843
|56.36699
|0.179963485720981
|17
|البنك الاهلي الكويتي النقدي
|10
|36.0968
|36.032
|0.179840142095929
|18
|بنك القاهرة النقدي الثاني
|10
|37.10804
|37.04202
|0.178230020932988
|19
|بنك أبوظبي الوطني
|100
|262.6204
|262.15441
|0.17775401909128
|20
|MID BANK 2
|1000
|1011.4163
|1009.624
|0.17752153276863
|21
|“البنك العربي النقدي “”يوماتي””
|10
|35.89811
|35.83499
|0.17614069377445
|22
|بنك EGB ثراء
|10
|23.3965
|23.3555
|0.175547515574492
|23
|“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””
|100
|303.4869
|302.9575
|0.174743982241737
|24
|بنك عودة النقدي
|10
|37.32064
|37.25626
|0.172803174553753
|25
|بنك SAIB النقدي
|10
|23.74098
|23.70015
|0.172277390649425
|26
|“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””
|1000
|1462.24
|1459.74
|0.17126337566964
|27
|مصر للتأمين
|10
|23.2477
|23.20805
|0.170845891834937
|28
|التجاري وفا بنك
|1000
|1951.4033
|1948.2125
|0.163780901724009
|29
|الاستثمار العربي
|10
|12.83871
|12.83871
|0
|30
|صناديق الدخل الثابت
|“التجاري الدولي “”ثبات””
|100
|387.18
|386.37
|0.209643605870022
|1
|“العربي الافريقي الدولي “”جذور””
|10
|30.65681
|30.59445
|0.203827818444201
|2
|“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””
|100
|271.3896
|270.93947
|0.166136738955015
|3
|البنك الأهلي الثامن
|1000
|1933.7373
|1931.9484
|0.0925956407531388
|4
|“بنك القاهرة “”الثابت””
|100
|282.33
|282.87
|-0.19090041361757
|5
وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي ، خلال الأسبوع الماضى.
وحافظ صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» على تقدمه بالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 وبقيمة 10.78 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ %0.2 وبقيمة 226.57 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» فى المركز الثالث، بارتفاع 0.2% ليسجل 461.04 جنيه للوثيقة ، ثم صندوق بنك «HSBC » بالمركز الرابع بارتفاع %0.2 وبقيمة 376.49 جنيه للوثيقة.
وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع % 0.193 ، وبسعر 35.07 جنيه للوثيقة.
و«ثبات» يتقدم «الدخل الثابت»
كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة ، الأسبوع الماضى ، وحقق صندوق البنك التجارى الدولي «ثبات» أعلى نسبة صعود بـ %0.2 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 387.18 جنيه.
وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ %0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 30.65 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصرى» – فى المركز الثالث – بـ %0.16 وبسعر 271.38 جنيه للوثيقة.
«نعيم» يغرد منفردا فى «الإسلامية»
الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022
وتراجعت وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – باستثناء صندوق نعيم مصر إذ ارتفعت وثيقته بـ %0.25 لتصل إلى 134.51 جنيه.
وتمكن صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» من تقدم الصناديق الأقل انخفاضا بنسبة تراجع %0.12 وبلغ سعر وثيقته 17.56 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة «بشائر» بالمركز الثانى بـ %0.44، وبقيمة 82.28 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» – بالمركز الثالث – بنسبة تراجع %0.78 وبسعر 15.65 جنيه للوثيقة ، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الرابع بـ %0.81 وبسعر وثيقته 138.2 جنيه.
وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا بـ %0.86 وبلغ سعر وثيقته 210 جنيهات.
فى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.187، وبقيمة 289.66 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثانى بـ %0.18 مسجلا 213.88 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 130.01 جنيه.
وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى – وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ %0.25 لتصل إلى 93.95 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بـ %0.23، لتصل إلى 139.92جنيه.
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 14 أغسطس
|سعر الوثيقة سعر 7 أغسطس
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|نعيم مصر
|100
|134.51
|134.17
|0.253
|1
|“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”
|100
|17.56306
|17.58575
|-0.129
|2
|البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)
|100
|82.28
|82.65
|-0.448
|3
|“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””
|10
|15.65278
|15.77701
|-0.787
|4
|“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””
|100
|138.20645
|139.33445
|-0.810
|5
|“بنك الاستثمار العربي “”هلال””
|100
|210.00814
|211.84184
|-0.866
|6
|بنك البركة مصر
|100
|105.75
|106.74
|-0.927
|7
|بنك مصر الرابع
|100
|85.65
|86.46
|-0.937
|8
|بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)
|100
|106.29
|107.34
|-0.978
|9
|الصناديق النقديه الاسلامية
|“البنك المصرف المتحد “”رخاء””
|100
|289.66
|289.12
|0.187
|1
|أبوظبي الإسلامي النقدي
|100
|213.8831
|213.4984
|0.180
|2
|“بنك البركة “”البركات”” “
|100
|130.01
|129.79
|0.170
|3
|الصناديق الاسلامية المتوازنة
|“بنك البركة مصر “” المتوزان “”
|100
|93.95
|93.71
|0.256
|1
|صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)
|100
|139.9203
|139.5934
|0.234
|2
تقهقر «تحديد الأصول»وتأرجح «حماية رأس المال»
صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022
|الصندوق
|القيمة الاسمية
|سعر الوثيقة في 14 أغسطس
|سعر الوثيقة سعر 7 أغسطس
|نسبة التغير الاسبوعى
|الترتيب الاسبوعى
|صناديق تحديد الاصول
|“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””
|100
|157.5652
|158.4311
|-0.547
|1
|بنك الشركة المصرفية العربية 2
|200
|116.06327
|116.73843
|-0.578
|2
|الصناديق ذات الدخل المتنوع
|بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )
|100
|230.66491
|230.27166
|0.17
|1
|صناديق ضمان وحماية رأس المال
|“صندوق العربي الافريقي “”جارد””
|10
|16.93582
|16.91274
|0.14
|1
|“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””
|100
|541.46843
|544.79
|-0.61
|2
|الصناديق العملة الأجنبية
|“مصر النقدي “” الدولار “”
|10 دولار
|12.049180
|12.045660
|0.03
|1
|“مصر النقدي “” اليورو “”
|10 يورو
|11.033370
|11.033370
|0.00000
|2
وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أقل نسبة هبوط بـ %0.54 وبسعر 157.56 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB” الثانى بنسبة %0.57 ووصل سعر وثيقته إلى 116.06 جنيه للوثيقة.
وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 230.66 جنيه.
وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ %0.14 لتصل إلى 16.93 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ %0.61 لتصل إلى 541.46 جنيه.