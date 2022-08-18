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وثائق «صناديق الاستثمار» تكسر رحلة المكاسب والارتفاعات

تزامنا مع أداء متباين لمؤشرات البورصة

وثائق «صناديق الاستثمار» تكسر رحلة المكاسب والارتفاعات
جهاد سالم

جهاد سالم

6:38 ص, الخميس, 18 أغسطس 22

اتجهت غالبية وثائق صناديق الاستثمار نحو الهبوط الأسبوع الماضى، كاسرة موجة صعود قوية لازمتها لمدة ثلاثة أسابيع.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على تباين، إذ تراجع المؤشر الرئيسى «EGX30» بنحو%0.54 عند مستوى 9988 نقطة.

فيما ارتفع «EGX70» للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بنحو %7.7 مسجلا 2058 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100” بنسبة %5.2 ليغلق عند 2983 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %1 بما يعادل نحو 6 مليارات جنيه، ليسجل 669 مليارا الأسبوع قبل الماضى، مقارنة مع 663 مليارا الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد مواز، استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت، فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«مصر الخير» يخالف المسار الهابط لـ «المتوازنة» 

الصناديق المتوازنة من 7/8/2022 الى 14/8/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 14 أغسطسسعر الوثيقة سعر 7 أغسطسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
مصر الخير1014.4526914.429570.161
“البنك الزراعي المصري “”الماسي””100271.16271.24-0.032
“البنك الأهلي ومصر لتأمينات الحياة “”الاهلي حياة””10094.8394.9-0.073
البنك الأهلى الأول10042.6342.68-0.124
“البنك التجاري الدولي “”تكامل””100195.91196.65-0.385
“بنك كريدي أجريكول الرابع “”الثقة””100252.38253.45-0.426
“بنك الكويت الوطني “”الميزان””100344.79374346.38369-0.467
بنك مصر الأول500188.03189.1-0.578
“بنك الاستثمار العربي “”سندي””1013.0530313.21182-1.209

واتجهت غالبية وثائق الصناديق المتوازنة نحو التراجع – الأسبوع الماضى –  فيما تمكن صندوق «مصر الخير» من مخالفة ذلك المسار والارتفاع بنحو %0.16 لتصل وثيقته إلى 14.45 جنيه .

وجاء صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» بالمركز الأول بالصناديق الأقل انخفاضا بنسبة تراجع %0.03 لتصل وثيقته إلى 271.16  جنيه، تلاه الصندوق المشترك للبنك الأهلى ومصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» بهبوط %0.07 وبقيمة 94.83 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الأهلى الأول  فى المركز الثالث بين الأقل هبوطا بنسبة %0.12 ليصل سعر وثيقته إلى 42.6 جنيه، ثم صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» فى المركز الرابع بـ %0.38 وبقيمة 195.9 جنيه للوثيقة.

 وجاء صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل تراجعا بـ %0.42 وبقيمة 252.38 جنيه للوثيقة.

«الأهلى الكويتى والرائد» ينجوان فى «الأسهم»

صناديق الأسهم خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 14 أغسطسسعر الوثيقة سعر 7 أغسطسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
البنك الأهلي الكويتي100115.62114.950.58291
“بايونيرز “”الرائد””10082.4982.260.27962
البنك الاهلي الخامس1010.6910.7-0.09353
“بنك الكويت الوطني “”نماء””1014.6901414.70868-0.12604
MID BANK 1100512.87513.9-0.20045
“قناة السويس “”الاجيال””1013.3534613.38373-0.22626
البنك الأهلي الثالث100125.96126.32-0.28507
قناة السويس500464.49465.9-0.30268
مصر المستقبل1021.6821.75-0.32189
البنك الأهلي الثاني10062.5262.76-0.382410
كريدي أجريكول مصر الأول100365.31366.73-0.387211
كريدي أجريكول الثاني100168.72169.38-0.389712
بنك الاسكندرية100324.21325.49-0.393313
المصري الخليجي100239.36240.33-0.403614
“البنك الأهلي المتحد “”الفا””1019.7353219.8202-0.428215
بنك بلوم مصر100131.15131.83-0.515816
فاروس 110098.1698.69-0.537017
المجموعة العربية المصرية للتأمين100284.13285.67-0.539118
“بنك التعمير والاسكان “”تعمير””100177.77178.81-0.581619
“بنك تنمية الصادرات “”الخبير””33.33114.44115.14-0.608020
بنك مصر الثالث100616.49621.16-0.751821
“التجاري الدولي الثاني “”استثمار””100187.67189.22-0.819222
بنك مصر الثاني66.6779.1679.82-0.826923
“العربي الافريقي الدولي “”شيلد””50171.02173.12-1.213024
بنك المؤسسة العربية المصرفية ABC100119.37121.1-1.428625

وتراجعت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم بشكل شبه جماعى لتعكس هبوط مؤشر البورصة الرئيسي « EGX30 » فيما نجا من المسار الهابط صندوقا البنك الأهلى الكويتى وبايونيرز «الرائد».

وارتفعت وثيقة الأهلى الكويتى بـ %0.58 لتصل إلى 115.62 جنيه ، ووثيقة بايونيرز «الرائد» بـ %0.27 وبقيمة 82.49 جنيه.

وعلى صعيد آخر تصدر صندوق البنك الأهلى الخامس قائمة الصناديق الأقل تأثرا بالهبوط إذ تراجعت وثيقة %0.09 لتصل إلى 10.69 جنيه ، تلاه فى المركز الثانى صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» بـ %0.12 وبسعر 14.69 جنيه للوثيقة.

وحصد صندوق بنك «MID الأول» المركز الثالث بتراجع %0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 512.87 جنيه، ثم صندوق بنك قناة السويس «الأجيال» فى المركز الرابع  بـ %0.22 وبسعر 13.35  جنيه للوثيقة .

وتذيل صندوق البنك الأهلى الثالث قائمة الخمسة الأدنى تأثرا بالهبوط  بـ %0.28 وبسعر 125.96 جنيه للوثيقة.

«وثاق» يواصل تصدر « النقدية» 

الصناديق النقدية خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 14 أغسطسسعر الوثيقة سعر 7 أغسطسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
“وثاق للتأمين التكافلي “” وثاق””1010.7819710.75820.2209477421873451
أروب للتأمين100226.57226.10.2078726227333032
“بنك تنمية الصادرات “”يومي””100461.0443460.10470.2042143885946053
بنك HSBC مصر100376.49854375.740780.2016709498500594
“البنك الزراعي المصري “”حصاد””1035.0767635.008920.1937791854190215
“بنك التعمير والاسكان “”موارد””1034.402734.33760.1895880900237676
“بنك الكويت الوطني “”اشراق””1034.9299434.864380.1880429251861217
“التجاري الدولي “”أصول””100533.29532.30.1859853466090578
كريدى أجريكول مصر الثالث10001058.861056.90.1854480083262199
“ان اي كابيتال “”سيولة”” “1011.5118411.490540.1853698781780510
“البنك العربي الافريقي “”جمان””100373.9378373.24670.1851590382446811
“بنك المؤسسة المصرفية “”مزايا””1037.8222737.752470.18488856490714612
بنك الاسكندرية النقدي1048.914948.82470.18474255858203513
بنك بلوم مصر النقدي100376.45375.760.18362784756227314
البنك الأهلي المصري الرابع100281.7749281.264760.18137359262496215
“بنك قطر الأهلي الوطني “”ثمار””100469.546468.7010.18028551251223516
بنك مصر النقدي1056.4684356.366990.17996348572098117
البنك الاهلي الكويتي النقدي1036.096836.0320.17984014209592918
بنك القاهرة النقدي الثاني1037.1080437.042020.17823002093298819
بنك أبوظبي الوطني100262.6204262.154410.1777540190912820
MID BANK 210001011.41631009.6240.1775215327686321
“البنك العربي النقدي “”يوماتي””1035.8981135.834990.1761406937744522
بنك EGB ثراء1023.396523.35550.17554751557449223
“البنك الأهلي المتحد “”ثروة””100303.4869302.95750.17474398224173724
بنك عودة النقدي1037.3206437.256260.17280317455375325
بنك SAIB النقدي1023.7409823.700150.17227739064942526
“بنك الإمارات الوطني “”مزيد””10001462.241459.740.1712633756696427
مصر للتأمين1023.247723.208050.17084589183493728
التجاري وفا بنك10001951.40331948.21250.16378090172400929
الاستثمار العربي1012.8387112.83871030
صناديق الدخل الثابت     
“التجاري الدولي “”ثبات””100387.18386.370.2096436058700221
“العربي الافريقي الدولي “”جذور””1030.6568130.594450.2038278184442012
“البنك العقاري المصري العربي “”المصري””100271.3896270.939470.1661367389550153
البنك الأهلي الثامن10001933.73731931.94840.09259564075313884
“بنك القاهرة “”الثابت””100282.33282.87-0.190900413617575

وكعادتها استكملت – الصناديق النقدية – التى لا تتأثر بتحركات البورصة – الصعود الجماعي  ، خلال الأسبوع الماضى.

وحافظ صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» على تقدمه بالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 وبقيمة 10.78 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق آروب للتأمين فى المركز الثانى بـ %0.2 وبقيمة 226.57 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك تنمية الصادرات «يومى» فى المركز الثالث، بارتفاع 0.2% ليسجل 461.04 جنيه للوثيقة ، ثم صندوق بنك «HSBC » بالمركز الرابع بارتفاع %0.2 وبقيمة 376.49 جنيه للوثيقة.

 وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع % 0.193 ، وبسعر 35.07 جنيه للوثيقة.

و«ثبات» يتقدم  «الدخل الثابت»

 كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة ، الأسبوع الماضى ، وحقق صندوق البنك التجارى الدولي  «ثبات» أعلى نسبة صعود بـ %0.2 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 387.18 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ %0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 30.65 جنيه، ثم جاء صندوق البنك العقارى العربى المصرى «المصرى» –  فى المركز الثالث –  بـ %0.16  وبسعر 271.38 جنيه للوثيقة. 

«نعيم» يغرد منفردا فى «الإسلامية» 

الصناديق الاسلامية خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022

وتراجعت وثائق الصناديق الإسلامية – الأسبوع الماضى – باستثناء صندوق نعيم مصر إذ ارتفعت وثيقته بـ %0.25 لتصل إلى 134.51 جنيه.

 وتمكن صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» من تقدم الصناديق الأقل انخفاضا بنسبة تراجع  %0.12 وبلغ سعر وثيقته 17.56 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى الأهلى – البركة  «بشائر» بالمركز الثانى بـ %0.44، وبقيمة 82.28 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» – بالمركز الثالث – بنسبة تراجع %0.78 وبسعر 15.65 جنيه للوثيقة ، تلاه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الرابع بـ %0.81 وبسعر وثيقته 138.2 جنيه. 

وجاء صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» فى نهاية قائمة الخمسة الأقل هبوطا  بـ %0.86 وبلغ سعر وثيقته  210 جنيهات.

فى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف – وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء»  المركز الأول بـ %0.187، وبقيمة 289.66 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى فى المركز الثانى بـ %0.18 مسجلا 213.88 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.17  ليصل سعر الوثيقة إلى 130.01 جنيه.

وارتفعت وثيقتا الصناديق الإسلامية المتوازنة – الأسبوع الماضى –  وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ %0.25 لتصل إلى 93.95 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عوده المتوازن «ازدهار» بـ %0.23، لتصل إلى 139.92جنيه.

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 14 أغسطسسعر الوثيقة سعر 7 أغسطسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
نعيم مصر100134.51134.170.2531
“بنك الكويت الوطني “” الحياة “”10017.5630617.58575-0.1292
البنك الأهلى المصرى و بنك البركة (بشائر)10082.2882.65-0.4483
“البنك الزراعي المصري “”الوفاق””1015.6527815.77701-0.7874
“بنك الشركة المصرفية العربية الدولية “”سنابل””100138.20645139.33445-0.8105
“بنك الاستثمار العربي “”هلال””100210.00814211.84184-0.8666
بنك البركة مصر100105.75106.74-0.9277
بنك مصر الرابع10085.6586.46-0.9378
بنك فيصل الاسلامى – التجارى الدولى (أمان)100106.29107.34-0.9789
الصناديق النقديه الاسلامية     
“البنك المصرف المتحد “”رخاء””100289.66289.120.1871
أبوظبي الإسلامي النقدي100213.8831213.49840.1802
“بنك البركة “”البركات”” “100130.01129.790.1703
الصناديق الاسلامية المتوازنة     
“بنك البركة مصر “” المتوزان “”10093.9593.710.2561
صندوق بنك عودة المتوازن (ازدهار)100139.9203139.59340.2342

تقهقر «تحديد الأصول»وتأرجح «حماية رأس المال» 

صناديق تحديد الأصول وضمان رأس المال خلال الفترة من 7/8/2022 الى 14/8/2022

الصندوقالقيمة الاسميةسعر الوثيقة في 14 أغسطسسعر الوثيقة سعر 7 أغسطسنسبة التغير  الاسبوعىالترتيب الاسبوعى
صناديق تحديد الاصول 
“بنك تنمية الصادرات “”كنوز””100157.5652158.4311-0.5471
بنك الشركة المصرفية العربية 2200116.06327116.73843-0.5782
الصناديق ذات الدخل المتنوع     
بنك الشركة المصرفية العربية 3 ( الرابح )100230.66491230.271660.171
صناديق ضمان وحماية رأس المال     
“صندوق العربي الافريقي “”جارد””1016.9358216.912740.141
“بنك مصر التراكمى “”صندوق العمر””100541.46843544.79-0.612
الصناديق العملة الأجنبية     
“مصر النقدي “” الدولار “”10 دولار12.04918012.0456600.031
“مصر النقدي “” اليورو “”10 يورو11.03337011.0333700.000002

وتراجعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول – الأسبوع الماضى – وسجل صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» أقل نسبة هبوط بـ %0.54 وبسعر 157.56 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك الشركة المصرفية العربية “SAIB” الثانى بنسبة %0.57 ووصل سعر وثيقته إلى 116.06 جنيه للوثيقة. 

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح» بـ %0.17 ليصل سعر الوثيقة إلى 230.66 جنيه.

وتباين أداء وثيقتى صناديق ضمان وحماية رأس المال، إذ ارتفعت وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جارد» بـ %0.14 لتصل إلى 16.93 جنيه، وتراجعت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بـ  %0.61 لتصل إلى 541.46 جنيه.

جهاد سالم

جهاد سالم

6:38 ص, الخميس, 18 أغسطس 22