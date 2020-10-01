وثائق «صناديق الاستثمار» تسجل تراجعات شبه جماعية

سيطر التراجع شبه الجماعى على أداء صناديق الاستثمار، الأسبوع الماضى، وتمكن عدد محدود من الصناديق، من تجاوز المسار الهابط، مايعكس تذبذبات البورصة المصرية.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على تباين، حيث تراجع المؤشر الرئيسى EGX30، بنسبة %1.26 ليغلق عند 10911 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة %3.35 عند مستوى 2000 نقطة، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بـ %2.15 مسجلا مستوى 2885 نقطة.

وهبط رأس المال السوقى لأسهم الشركات المقيدة نحو 200 مليون جنيه ليصل إلى 616.7 مليار جنيه مقابل 616.9 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى..

«مصر الخير» الأقل هبوطا بين «المتوازنة»

سجلت جميع وثائق الصناديق المتوازنة هبوطا، وتصدرصندوق مصر الخير، قائمة الأقل تراجعا بـ %0.18 ليسجل 15.82 جنيه للوثيقة، وفى المرتبة الثانية بين الأقل تراجعا جاء صندوق البنك الأهلى الأول، بنسبة %0.68 مسجلا 36.3 جنيه للوثيقة، ثم صندوق البنك الزراعى المصرى «الماسى» بنسبة %0.87 وبلغ سعر وثيقته 245.97جنيه.

وعلى الجانب الآخر سجل صندوق بنك كريدى أجريكول الرابع «الثقة»، اعلى نسبة هبوط بـ %1.34 وبلغت سعر وثيقته 221.67 جنيه.

ثم جاء صندوق بنك مصر الاول فى المرتبة الثانية بين الأعلى هبوطا بعدما تراجعت وثيقته %1.28 لتسجل 185.78 جنيه، ثم بنك الكويت الوطنى «الميزان » فى المرتبة الثالثة، بنسبة هبوط %1.14 وبقيمة 306.5 جنيه للوثيقة.

«ABC» يخالف المسار الهابط لـ «الأسهم»

خالف صندوق بنك المؤسسة المصرفية العربية ABC، المسار الهابط الذى خيم على وثائق صناديق الاسهم تأثرا بتحركات مؤشر البورصة الرئيسى EGX30، ليتمكن من الارتفاع بنحو %2.4 لتصل وثيقته الى 96.56 جنيه.

واحتل صندوق البنك الأهلى الخامس المركز الأول فى قائمة الصناديق الأقل هبوطا بتراجع %1.05 وبلغت سعر وثيقته 9.37 جنيه، وفى المرتبة الثانية بين الأقل تراجعا جاء صندوق البنك الأهلى الكويتى بنسبة %1.08 ليسجل 114.28 جنيه للوثيقة.

وثالثا: صندوق البنك الأهلى الثانى بنسبة %1.12 لتبلغ وثيقته 54.7 جنيه، ورابعا: صندوق فاروس بنسبة هبوط %1.37 ليبلغ سعر وثيقته 79.73 جنيه، وخامسا: صندوق البنك العربى الافريقى «شيلد» بهبوط %1.4 وبسعر 161.6 جنيه للوثيقة.

وعلى الجانب الأخر تصدر صندوق بنك الكويت الوطنى « نماء»، قائمة الأعلى تراجعا بنسبة %2.16 وبلغت وثيقته 13.87 جنيه، تلاه فى الترتيب الثانى صندوق بلوم مصر، بتراجع %2.07 لتصل سعر وثيقته الى 140.94 جنيه.

وفى المركز الثالث بين الأعلى هبوطا جاء صندوق البنك الأهلى الثالث بنسبة %1.98 وبلغ سعر الوثيقة 115.24 جنيه، وفى المركز الرابع بين الأعلى هبوطا جاء صندوق البنك المصرى لتنمية الصادرات «الخبير» بنسبة %1.94 وبقيمة 114.24 جنيه للوثيقة، لحقة مصر المستقبل، فى المرتبة الخامسة بنسبة تراجع %1.93 وبقيمة 20.23 جنيه للوثيقة.

«أصول» يقود ارتفاعات «الصناديق النقدية»

نجحت الصناديق النقدية – التى لا تتأثر عادة بتحركات البورصة – فى الحفاظ على الصعود الجماعى خلال الأسبوع الماضى.

وتمكن صندوق البنك التجارى الدولى «أصول»، من تحقيق أعلى نسبة صعود بـ 0.24% وبقيمة 446.17 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك SAIB النقدى بارتفاع 0.22% ليسجل 19.87 جنيه للوثيقة.

وفى المرتبة الثالثة حل صندوق بنك تنمية الصادرات « يومى » بـ 0.199 % وبقيمة 386.9 جنيه للوثيقة، ورابعا: صندوق البنك الأهلى الكويتى النقدى، بنسبة ارتفاع %0.187 وبقيمة 30.34 جنيه للوثيقة.

وخامسا : صندوق بنك مصر النقدى بنسبة ارتفاع 0.18 % وبقيمة 47.49 جنيه للوثيقة.

كما ارتفعت اسعار وثائق صناديق الدخل الثابت، وجاء صندوق البنك الأهلى الثامن، فى المقدمة بنسبة ارتفاع بلغت %0.4 وبقيمة 1846.4 جنيه للوثيقة، ثم البنك العربى الاقريقى « جذور» بنسبة 0.21 %وبقيمة 25.1 جنيه للوثيقة.

وثالثا جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» بـ %0.20 و بقيمة 323.9 جنيه للوثيقة، ورابعا صندوق البنك العقارى المصرى «المصري» بنسبة %0.18 بقيمة 228.65 جنيه، وخامسًا حل صندوق بنك القاهرة « الثابت»، بنسبة %0.16 وبقيمة 1836 جنيه للوثيقة 247.39 جنبه للوثيقة.

«نعيم مصر»… يتجاوز هبوط «الإسلامية»

تمكن صندوق نعيم مصر من تجاوز الهبوط الذى لحق بغالبية وثائق الصناديق الاسلامية، حيث ارتقع الصندوق نحو %2 ليسجل 159.7 جنيه للوثيقة.

حل صندوق بنك الاستثمار العريى «هلال» فى المرتبة الاولى بين الأقل هبوطا بنسبة %1.07 وبقيمة 171.22 جنيه للوثيقة، وفى المرتبة الثانية بين الأقل تراجعا جاء صندوق بنك فيصل الاسلامى التجارى الدولى «أمان» بنسبة %1.17 لتسجل وثيقته 86.59 جنيه، وثالثًا حل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية «سنابل» بنسبة %1.22 لتسجل وثيقته 113.3 جنيه.

وتصدر صندوق بنك الكويت الوطنى «الحياة» قائمة الأعلى هبوطا بنسبة %2.3 ليسجل 15.55 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك البركة مصر، بنسبة %2.18 وبقيمة 95.66 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك الزراعى المصرى العربى «الوفاق» فى المرتبة الثالثة بين الأعلى تراجعا، بنسبة %2.07 وبلغت وثيقته 13.09 جنيه للوثيقة.

فيما ارتفعت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية، بقيادة صتدوق بنك المصرف المتحد «رخاء»، وصعد وثيقة الصندوق %0.17 لتصل الى 244.76 جنيه.

كما صعدت وثائق الصناديق الاسلامية المتوازنة – بقيادة صندوق بنك عوده «ازدهار» بعدما ارتفعت وثيقته بنسبة %1 لتسجل 173.89جنيه.

التراجع يخيم على «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

انخفضت أسعار صناديق تحديد الأصول بشكل جماعيا، حيث تراجع صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.9 ليصل الى 151.37 جنيه، وهبط صندوق بنك الشركة المصرفية العربية 2 بنسبة %1.8 ليسجل 114.11 جنيه للوثيقة.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع – ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.15 ليصل سعر الوثيقة الى 198.87 جنيه.

وسيطر الهبوط الجماعى ايضا على صناديق ضمان وحماية رأس المال، وسجلت وثيقة صندوق العربى الافريقى «جارد» تراجع %0.51 لتصل إلى 14.56 جنيه، ووثيقة بنك مصر التراكمى «صندوق العمر» بنسبة %0.28 مسجلة 492.97 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.