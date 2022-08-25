وثائق «صناديق الاستثمار» تستعيد المسار الصاعد الأسبوع الماضى

استعادت وثائق صناديق الاستثمار المسار الصاعد الأسبوع الماضى، تزامنا مع ارتفاع مؤشرات البورصة بنفس الفترة.

وأنهت مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى على صعود جماعى، بواقع %1.05 للمؤشر الرئيسى EGX30 ليغلق عند مستوى 1094 نقطة.

وارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %4.89 مسجلا 2159 نقطة، وصعد المؤشر الأوسع نطاقا EGX100 بنسبة %3.71، ليغلق عند مستوى 3093 نقطة.

وربح رأس المال السوقى للأسهم المقيدة حوالى %1.8 بما يعادل نحو 12.2 مليار جنيه ليسجل 681.7 مليار جنيه الأسبوع الماضى، مقارنة مع 669.5 مليار جنيه الأسبوع السابق له.

وعلى صعيد مواز استمرت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت فى تحقيق ارتفاعات محدودة.

«تكامل» يتقدم «المتوازنة»

وارتفعت كافة وثائق الصناديق المتوازنة الأسبوع الماضى، وفى مقدمتها صندوق البنك التجارى الدولى «تكامل» بعدما صعدت وثيقته بنحو %2.16 لتصل إلى 200.15 جنيه محتلا المركز الأول.

وفى المركز الثانى جاء صندوق البنك الأهلى الأول بنسبة صعود %1.67 لتصل وثيقته إلى 43.34 جنيه، تلاه صندوق بنك الكويت الوطنى «الميزان» بـ %1.4 وبقيمة 349.61 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق بنك الاستثمار العربى «سندى» بالمركز الرابع بنسبة ارتفاع %1.36 ليصل سعر وثيقته إلى 13.23 جنيه، ثم جاء الصندوق المشترك للبنك الأهلى مصر لتأمينات الحياة «الأهلى حياة» فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر صعودا بـ %1.31 وبقيمة 96.07 جنيه للوثيقة.

«استثمار » يقتنص قمة «الأسهم»

واستفادت وثائق الصناديق التى تستثمر أموالها فى سوق الأسهم من ارتفاعات مؤشرات البورصة الأسبوع الماضى، لتحقق بدورها ارتفاعات جماعية.

واقتنص صندوق البنك التجارى الدولى «استثمار» المركز الأول بين الصناديق الأكثر استفادة من الارتفاع إذ صعدت وثيقته %3.07 لتصل إلى 193.44 جنيه، تلاه صندوق بنك قناة السويس فى المركز الثانى بارتفاع %2.35 وبقيمة 475.42 جنيه.

وحصد صندوق مصر المستقبل المركز الثالث بنسبة ارتفاع %2.35 ليصل سعر وثيقته إلى 22.19 جنيه، ثم صندوق البنك العربى الأفريقى «شيلد» فى المركز الرابع بـ %2.24 وبسعر 174.86 جنيه للوثيقة.

وتذيل صندوق بنك الكويت الوطنى «نماء» قائمة الخمسة الأكثر استفادة من الصعود بـ %2.09 وبسعر 14.99 جنيه للوثيقة الواحدة.

«وثاق» يواصل تصدر «النقدية»

وكعادتها استكملت الصناديق النقدية التى لا تتأثر بتحركات البورصة الصعود الجماعى، خلال الأسبوع الماضى.

وحافظ صندوق وثاق للتأمين التكافلى «وثاق» على تقدمه بالمركز الأول بأعلى نسبة ارتفاع %0.22 وبقيمة 10.8 جنيه للوثيقة، تلاه صندوق العربى الأفريقى للاستثمارات القابضة «دايموند» فى المركز الثانى بـ %0.21 وبقيمة 100.92 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق آروب للتأمين بالمركز الثالث، بارتفاع %0.2، ليسجل 227.03 جنيه للوثيقة، ثم صندوق بنك “HSBC” بالمركز الرابع بارتفاع 0.2% وبقيمة 377.25 جنيه للوثيقة الواحدة.

وتذيل صندوق البنك الزراعى المصرى «حصاد» قائمة الخمسة الأوائل بنسبة ارتفاع %0.193، وبسعر 35.14 جنيه للوثيقة الواحدة.

و«الأهلى الثامن» الأعلى بـ«الدخل الثابت»

كما واصلت أيضا وثائق صناديق الدخل الثابت، تحقيق ارتفاعات محدودة الأسبوع الماضى، وحقق صندوق البنك الأهلى الثامن أعلى نسبة صعود بـ %0.22 ليحصد المركز الأول وبلغ سعر وثيقته إلى 1938.16 جنيه.

وحل صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» فى المركز الثانى بـ %0.2 ليصل سعر وثيقته إلى 30.72 جنيه، ثم جاء صندوق البنك التجارى الدولى «ثبات» فى المركز الثالث بـ %0.2، وبسعر 387.99 جنيه للوثيقة الواحدة.

«هلال» يعتلى عرش «الإسلامية»

كما سيطر المسار الصاعد على جميع وثائق الصناديق الإسلامية الأسبوع الماضى، وتربع صندوق بنك الاستثمار العربى «هلال» على عرش الصناديق الأعلى صعودا بـ %3.63 لتصل وثيقته إلى 217.65 جنيه.

وحل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية «سنابل» فى المركز الثانى بارتفاع %3.5، وبلغ سعر وثيقته 143.05 جنيه، تلاه الصندوق المشترك لبنكى فيصل الإسلامى والتجارى الدولى «أمان» بالمركز الثالث بـ %3.38، وبقيمة 109.89 جنيه للوثيقة.

وحصد صدوق البنك الزراعى المصرى «الوفاق» – المركز الرابع – بنسبة صعود %3.09 وبسعر 16.13 جنيه للوثيقة، وجاء صندوق نعيم مصر فى نهاية قائمة الخمسة الأكثر ارتفاعا بـ %2.8، وبلغ سعر وثيقته 138.28 جنيه.

وفى سياق متصل، واصلت وثائق الصناديق الإسلامية النقدية الصعود الطفيف، وحقق صندوق بنك المصرف المتحد «رخاء» المركز الأول بـ %0.183، وبقيمة 290.19 جنيه للوثيقة.

وحل صندوق أبوظبى الإسلامى النقدى بالمركز الثانى بـ %0.18، مسجلا 214.26 جنيه للوثيقة الواحدة، ثم صندوق بنك البركة «البركات» فى المركز الثالث، بنسبة %0.169 ليصل سعر الوثيقة إلى 130.23 جنيه.

وارتفعت وثيقتى الصناديق الإسلامية المتوازنة الاسبوع الماضى، وسجلت وثيقة صندوق بنك البركة مصر «المتوازن» أعلى نسبة بـ %1.9، لتصل إلى 95.74 جنيه، ثم وثيقة صندوق بنك عودة المتوازن «ازدهار» بـ %1.28 لتصل إلى 141.72 جنيه.

الارتفاع يحالف «تحديد الأصول» و«حماية رأس المال»

وارتفعت وثيقتا صناديق تحديد الأصول الأسبوع الماضى، وسجل صندوق بنك الشركة المصرفية العربية SAIB الثانى أعلى نسبة صعود بـ %1.71 ليصل سعر وثيقته إلى 118.05 جنيه للوثيقة، لحقه صندوق بنك تنمية الصادرات «كنوز» بنسبة %1.69، ووصل سعر وثيقته إلى 160.24 جنيه.

وعلى صعيد الصناديق ذات الدخل المتنوع ارتفعت وثائق صندوق بنك الشركة المصرفية «الرابح»، بـ %0.17، ليصل سعر الوثيقة إلى 231.06 جنيه.

كما ارتفعت وثيقتا صناديق ضمان وحماية رأس المال، وفى المركز الأول جاءت وثيقة صندوق بنك مصر التراكمى «صندوق العمر»، بـ %0.7 لتصل إلى 545.24 جنيه، ثم وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جارد» بـ %0.14 لتصل إلى 16.95 جنيه.

– تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق.

– يحسب معدل العائد الاجمالى كما يلي:

أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم.

ب ـ يزداد عدد الوثائق بمعدل يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم.

ج ـ معدل العائد= (قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة * عدد الوثائق فى نهاية الفترة) ـ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة * عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة)/ (قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة)

– تم الترتيب وفقاً لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى (المخاطر الكلية) لسعر الوثيقة مضافاً إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي. وتزداد درجة المخاطرة من .5-1

ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم، كما يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح، فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد.

– يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى يوم الخميس الأخير من كل أسبوع.

– يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى يقل عمرها عن ذلك.

– نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات.